«Это очевидно, ведь стройматериалы дорожают»: депутат Самарской губдумы рассказал, будут ли поднимать тарифы на капремонт

Депутат уверен – после появления фонда стало лучше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Планируют ли в Самарской области увеличить взносы за капремонт? Нужен ли этот Фонд капремонта вообще? Когда чиновники и депутаты пересядут на отечественные автомобили? Об этом в интервью «КП-Самара» рассказал депутат Самарской губернской думы Виктор Кузнецов.

Планируется ли увеличение взноса в Фонд капремонта?

- Этот вопрос пока не рассматривали. Когда поступит запрос, будем смотреть аргументацию. Вопрос тарифов на капремонт стоит давно, это вещь очевидная, потому что стройматериалы сильно растут в цене, а у большинства семей ситуация с бюджетом не самая благополучная.

Нужен ли вообще этот фонд? Как он должен работать в идеале?

- Вообще жители домов имеют право создавать спецсчета и по мере необходимости использовать накопленные средства. Другое дело, что не все дома могут этим воспользоваться. У части домов нет возможности накопить. До создания Фонда капремонта по Самарской области ремонтировалось порядка 100 домов, по Самаре - 40 домов, тогда все это осуществлялось за бюджетный счет; после создания - от 800 до 1100, в среднем - 1000. Что такое 40 домов в масштабах Самары, когда здесь 20000 многоквартирных домов?

Какие тарифы на капремонт вы считали бы приемлемыми?

- Те тарифы, которые покрывают расходы на приведение домов в нормальное состояние. Все семьи разные, и у нас есть законодательство, на которое выделяется более миллиарда рублей ежегодно из бюджета Самарской области. Суть в том, что если у семьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 20% их бюджета, то семья получает компенсацию из бюджета на эти цели.

Почему в последнее время возбуждают уголовные дела, связанные с Фондом капремонта?

- Аналогичные истории идут по большинству субъектов РФ. Если посмотреть дела, в которых обвинялся, например, бывший министр строительства Плаксин, то речь шла о следующем: подписывали документы, принимая здание с недоделками. Был ли корыстный мотив? Нет. Это желание сделать работу вовремя.

В апреле было предложено вывести из программы капремонта 2500 многоквартирных домов в связи с тем, что они в таком состоянии, что капремонт им не поможет. Вывели?

- Речь идет о том, что из программы капремонта должны быть выведены дома, которые пойдут по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Перечень этих домов составляется, в конце года он должен быть представлен министерству.

Когда чиновники и депутаты пересядут на ВАЗовские машины?

- Я сюда приехал на машине «Лада Веста». Старые автомобили, которые были закуплены, доезжают. Сейчас для служебных нужд закупают только «Весты».

Почему в регионе не хватает врачей? У нас же два медицинских университета.

- Не идут. Есть люди, которые не привыкли выходить из зоны комфорта и у них диплом только для красоты. Готовы повышать им зарплаты, но все равно не хватает специалистов.