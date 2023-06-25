«Работа со студентами - большая ответственность»: Артем Мироненко занял 1-е место в региональном этапе всероссийского конкурса «Мастер года»

Артем Мироненко стал наставником в молодом возрасте Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Самарец Артем Мироненко в свои 26 лет учит студентов колледжа слесарному делу. И прекрасно справляется. Возможно, старшему поколению даже есть чему поучиться у молодого (лишь по годам) специалиста. Артем Мироненко рассказал журналисту «КП» - Самара», как он попал на работу в колледж и почему из любителей тяжелой музыки получаются прекрасные слесари.

Заметили талантливого студента

Артем Мироненко трудится в роли преподавателя уже шестой год. Предложение о работе студенту Поволжского государственного колледжа поступило еще на третьем курсе - преподаватели заметили талантливого юношу, который не только сам безукоризненно выполнял задания, но и всегда с готовностью помогал товарищам, доходчиво объясняя даже сложные моменты.

- Завотделением колледжа подошел ко мне и сказал, мол, не хочу ли я попробовать себя в педагогической деятельности, - вспоминает молодой человек. - Я согласился. Так и остался в этих стенах после получения диплома.

Затем молодой педагог начал преподавать в Самарском колледже имени Золотухина. Здесь Артем работает четвертый год. Самарец признался: планировал быть электриком, но судьба распорядилась иначе.

- Ехал подавать документы вместе с отцом. Хотел пойти в Самарский колледж железнодорожного транспорта на электрика, - рассказывает педагог. - А по пути мы решили заехать в ПГК, отец там учился и хотел навестить преподавателя. Вот я как зашел туда, так и остался там.

Найти подход к студентам

Артем признается: по мере того, как погружался в работу, стал появляться настоящий интерес.

- Опыт работы со студентами формировался месяцами. Мне были по-настоящему интересны мои ученики, хотелось найти к ним свой личный подход. Я старался увлечь их учебой через интересы, старался давать больше практики. Медленно, но верно у меня стало получаться. Из-за незначительной разницы в возрасте я со студентами на одной волне. Это помогает им раскрыться и больше доверять мне. На первом занятии всегда стараюсь узнать их получше, спрашиваю об увлечениях, любимой музыке. Это помогает наладить контакт.

«Человек должен уметь что-то создавать»

За шесть лет работы у Артема появились интересные наблюдения. Он в буквальном смысле определяет потенциал студентов по предпочтениям в музыке.

- Я вижу это так: те, кто слушает рэп, - знакомы с литературой и готовы к разговору, меломаны - неплохие историки, а любители тяжелой музыки могут хорошо работать с металлом, работать руками. Это помогает лучше понять студента. Человек должен уметь что-то создавать. А это точно не останется без уважения.

Объяснить и показать верный путь

Кроме преподавания Артем Мироненко еще и готовит будущих коллег-преподавателей.

- Работа - что со студентами, что с будущими коллегами - безумно ответственная. Я ведь наставник! А такой человек должен не просто помогать, но и показать, объяснить, подтолкнуть к правильному и эффективному решению. Приятно, когда звонят выпускники с благодарностями или просто «на пару слов». Отрадно слышать, что у них все хорошо. А я всегда готов прийти на помощь и дать совет.

В этом году Артем Мироненко занял 1-е место в региональном этапе всероссийского конкурса «Мастер года». Теперь он будет защищать честь Самарской области на всероссийском этапе конкурса в Туле.

КОНКРЕТНО

В Самарской области активно поддерживают молодых специалистов, которые трудятся по профессии, включенной в перечень востребованных специальностей. Сейчас их в списке 69 (машиностроение, металлообработка и др.). После завершения обучения такие специалисты имеют право на получение ежегодных денежных выплат (в течение трех лет) и компенсаций.