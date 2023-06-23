Голодные обмороки и больные ноги: артисты балета рассказали о сталкинге и пищевых расстройствах

Жизнь артистов балета проходит за кулисами театра Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Пуанты, пачка, балет. Сценическое искусство, наполненное глубоким смыслом и красотой изящества движений артистов, так привлекательно в глазах зрителей. Балерины и артисты балета - легкие, почти невесомые лебеди, плавно передвигающиеся по сцене. Многие люди даже представить не могут, что скрывается по ту сторону кулис.

Травмы, вечные боли в теле и слезы. Малая часть проблем, с которыми сталкиваются балерины изо дня в день. Артисты балета откровенно рассказали журналисту «Комсомолки» душещипательные подробности своей реальной жизни.

«Врачи крутят пальцем у виска»

Что скрывается за улыбкой? Травмы и постоянная боль по всему телу. Когда мне было 18, я удивлялся, что у меня что-то болит. Сейчас я понимаю, что тогда это были «цветочки» - болит сейчас. Каждый артист балета имеет какую-то травму, с которой ему приходится справляться.

Мы не ходим к обычным врачам. В поликлинике, осмотрев нас, врачи обычно крутят пальцем у виска и говорят, мол «вам надо на покой». Представьте, что вам такое говорят в 20 лет. Уму непостижимо. Постоянные тренировки и жизнь в пределах театра, конечно, дает о себе знать. У меня постоянно болят руки и плечи, потому что это вечные поддержки, девочки чаще всего жалуются на ноги, а общая проблема у нас - это спина. Мы все ходим с больными спинами. Лично у меня целый набор: артроз, грыжи, диски в пояснице ходуном ходят и прочее.

«Мы живем в театре»

Конечно, это непосильный труд. Чтобы движения были легкими, а наряд дополнял образ - это работа не только балерины, но также гримеров и костюмеров, которые индивидуально под каждого подшивают пачки, шопенки, чтобы костюм сидел как влитой. Легкие движения - это труд и большая работа, но все-таки в радость. Если балерина не любит свою профессию, то это видно. Каждый работник театра практически живет в нем. Наши гримерки оборудованы для того, чтобы там можно было и отдохнуть и поесть, и поспать.

Мне кажется, в балете нет чего-то одного самого сложного. Конечно, мы не берем в расчет трудности с достижениями определенных результатов. Каждый день балерине приходится преодолевать усталость от тренировок и постоянных репетиций, а также сталкиваться с ограничениями, которые нам дала природа.

Хейт в интернете

Когда мы танцуем на сцене - мы не связываемся со зрителями. На спектаклях, естественно, нельзя снимать, но куда уж без этого. Лично я во время выступлений этого даже не вижу. Перед моими глазами просто пустой зал, но, закончив какую-то вариацию и часть танца, ко мне приходит осознание, что я танцую для людей, что они сидят в зале. Когда я слышу бурные овации, то только тогда происходи некий обмен энергией.

Практически никто из артистов вживую со зрителями не связывается. Зато потом, в интернете появляются отзывы о спектакле, об отдельных артистах. Многие балерины сталкиваются с волной хейта. Комментаторы пишут свои едкие замечания не с целью улучшить артиста, а с целью как-то унизить, оскорбить, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Это вызывает чувство беспомощности, ибо тут ты уже ничего не можешь исправить. Тут проблема в том, что всем не угодишь. Как бы ты ни был хорош, все равно найдутся люди, которые решат, что тебе необходимо знать о том, что он слышал, как ты приземлился или что у тебя как-то рука, по его мнению, не так была в танце.

«За кулисами – отдельный мир»

Так как мы живем в театре - у нас нет времени на личную жизнь. Если честно, иногда мне кажется, будто моя жизнь проходит мимо. Мои друзья уже настолько привыкли, что я «вечно занят», что уже перестали меня куда-либо звать. Обидно, конечно, когда ты после репетиции валишься с ног, открываешь соцсети и видишь, как твои товарищи развлекаются, гуляют и отдыхают без тебя.

В театре, наверное, поэтому такая дружественная атмосфера. Мы все, грубо говоря, друзья по несчастью. Это, знаете, как врачи женятся на врачах, так и артисты балета. Мы постоянно находимся вместе, поэтому у нас и браки случаются, и разводы, а также дети. За кулисами у нас свой отдельный мир.

Думаю, когда я выйду на пенсию и моя балетная карьера закончится - я заживу. Мне нравится то, чем я занимаюсь, но я очень рад, что ступил на этот путь в раннем возрасте и что смогу себя попробовать в другой роли.

«До голодных обмороков себя не доводим»

Чем меньше ты весишь - тем проще тебе прыгать. В колледжах за нашим весом следили преподаватели. Сейчас все на твоей совести. Мне кажется, у нас у всех есть расстройство пищевого поведения. Каждый из артистов смотрит на себя в зеркало тем самым взглядом, в котором читается «надо сбросить». Конечно, никто из нас не голодает, как это обычно принято думать, но тем не менее, диеты мы соблюдаем.

Мы все стараемся питаться сбалансированно и не доводить себя до голодных обмороков. Все должно быть осознанно. Мне важно видеть, как на мне сидит костюм, чтобы ничего не слетало и не было слишком в обтяг или трещало по швам. Вся одежда, конечно, подгоняется, но все равно, на большую публику хочется выглядеть и чувствовать себя в хорошей форме.

Для девочек это особенно важно, потому что на них больше хейта льется. Сколько раз я успокаивал своих коллег, после того, как они комментов в интернете начитаются. Люди порой не осознают, сколько сил и времени каждый из нас вкладывает в наше искусство.

«Если комплекция не очень, в балете делать нечего»

Если у моего ребенка будет желание танцевать - почему бы и нет. Да, это тяжело, но главное, чтобы было желание. Конечно, в первую очередь нужно будет смотреть на данные: если ножки будут невыворотные, если комплекция будет не очень для балета, то это бесполезно, потому что для карьерного роста и развития нужен конкретный набор данный. Именно этим наше искусство и жестоко. Если данных нет - артист дальше каких-то массовых танцев не пойдет, в любом театре.

Меня часто спрашивают, отдам ли я своих детей в балет. Время покажет. Если это будет мечта всей жизни - как я смогу этому противостоять? Тяжело, конечно, но а в какой профессии легко?

«Помогает ли растяжка в сексе»

Как артисты балета мы, конечно, пользуемся популярностью. Когда я знакомлюсь с дамочками никак с балетом не связанными, то у всех сразу в голове вопрос о моей ориентации. Следующий - о моей силе и выносливости. Многие девушки видят во мне просто сексуальный объект.

Мои подруги из балета рассказывали вообще треш-истории. Мало того, что к каждой пристают с вопросом «помогает ли растяжка в сексе», так одну из них сталкерил какой-то шизик. Ходил на каждое ее выступление, ждал после спектаклей и даже нашел ее домашний адрес. Мне тогда пришлось ее мужем притвориться, но это не особо помогло. Даже в полицию обращались, но и те сделать ничего не смогли. В результате коллега плюнула на все и уехала в другой город.