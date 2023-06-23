Следят за пожарами, а не за дачниками: как и для чего МЧС использует квадрокоптеры в Самарской области

Коптеры помогают следить за пожарами и разливами рек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Беспилотные авиационные системы - незаменимые помощники в ликвидации масштабных чрезвычайных ситуаций, например, пожаров, и поисково-спасательных работ. В Самарской области прошел конкурс на звание лучшего подразделения беспилотной авиации и лучшего внешнего пилота МЧС России. Участники конкурса продемонстрировали все мастерство управления беспилотниками.

Конкурс беспилотной авиации

Конкурс на звание лучшего внешнего пилота МЧС России проводился в несколько этапов. Участники должны были доказать свой профессионализм.

- Это учебно-тренировочные полеты, которые проходят в два этапа. Первый этап - подготовка к исполнению ряда упражнений, второй - выполнение летных заданий, - рассказывает Александр Нагулов, начальник группы применения беспилотной авиационной системы центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Самарской области.

Этапы конкурса:

Первое задание - это подготовка к полету беспилотного воздушного судна.

Второе задание - выполнение полетного задания в полете по маршруту.

- У нас установлены 9 конусов на определенном расстоянии, по которым нужно выполнить упражнения, такие, как полет по кругу, полеты змейкой и тд, - рассказал Александр Нагулов. - Такие упражнения нужны для отработки мелкой моторики рук, для того, чтобы научиться летать в сложных условиях: во время сильного ветра, в городе.

Конкурс состоял из двух этапов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конкурсе участвовали два специалиста со специализированной спасательной части третьего спасательного отряда.

- Победитель будет определяться через подсчет набранных баллов. Мы будем выявлять наиболее подготовленного специалиста, который по итогам конкурса поедет на третий этап в Москву.

Пилоты учатся работать в сложных условиях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Профилактика пожаров

С помощью квадрокоптеров сотрудники МЧС следят за пожарами и наводнениями.

- Мы устанавливаем опасные точки, когда начинается сезон паводка, следим за местами пожаров. Всегда важно увидеть картину с воздуха и оценить площадь распространения пламени на полях и в лесных массивах, это нужно для координации деятельности и действий спасательных служб.

Летом большой проблемой становятся лесные пожары и пожары в полях. По словам начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко, в этом году количество пожаров в полях увеличилось в четыре раза.

Следующий этап конкурса пройдет в Москве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При проведении профилактических работ участвуют два человека - внешний пилот и наблюдатель.

- В зависимости от сложности выполнения заданий, мы используем либо один, либо два коптера. Если зафиксирован крупный пожар, например, лесной, то запускается два коптера, - рассказал Александр Нагулов.

Начальник группы применения БАС признался, есть одна проблема, на которую они не могут повлиять. Это птицы.

- Мы можем лишь наблюдать за птицами. Бывало, что пернатые нападали на коптер, но, к счастью, не у нас. Когда мы ездили на обучение, в академию гражданской защиты, нам демонстрировали видеоролики, на которых было показано нападение. В основном это, конечно, хищные птицы и чаще всего это происходит на Кавказе, - рассказывает наш собеседник.

К конкурсу участники и организаторы подходят со всей серьезности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МЧС не следят за дачниками с коптеров

Многие жители региона переполошились, узнав, что МЧС России проводит проверки лесов с воздуха.

- Да это они за нами следят, а пожарами прикрываются! – негодуют самарцы в соцсетях.

Спрашиваем прямо – следите за дачниками с помощью квадрокоптеров?

- Интересное мнение, - улыбается Александр Нагулов. – Такое в Самарской области мы не практикуем, у нас другие задачи. Да это и банально не в нашей компетенции.