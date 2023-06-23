Деревянные скамейки и сцена в вагоне: показываем самые необычные фишки ретро-экспресса до Грушинского фестиваля

Новый экспресс готов везти гостей на Поляну. Фото: Владимир Котмишев

29 июня гостей Грушинского фестиваля до Поляны домчит ретро-экспресс. Специальный скоростной электропоезд к юбилейному фестивалю запустила Куйбышевская железная дорога. И он станет настоящим подарком для ценителей романтики туристских путешествий и давних поклонников Грушинского. Журналисты "КП" смогли рассмотреть новый поезд в подробностях до первого официального рейса. Рассказываем, что ждет гостей Грушинского фестиваля уже скоро.

Около вокзала теперь есть сцена Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Приключения начнутся на платформе

Собираем рюкзак, берем пенку и отправляемся на вокзал. В этом году можно выходить пораньше - скучать, сидя на шумной платформе не придется. К подготовке к юбилейному фестивалю на КбшЖД подошли серьезно: рядом с вокзалом появилась большая зона отдыха, со скамейками, брусчаткой и сценой.

- Вокзал - это ворота на Грушинский фестиваль. Мы подготовили привокзальную площадь, поставили стелу, опознавательные знаки. Украсили пространство световым фонтаном. Поставили сцену, если кто-то захочет выступить экспромтом. В общем, сделали все, чтобы нашим гостям было приятно здесь находиться, - говорит начальник железнодорожного вокзала Самара Артем Вахрушев.

Световой фонтан около вокзала. Фото: Владимир Котмишев

Сюрпризы ждут грушинцев и внутри вокзала: здесь появились стенды с историей фестиваля, а также выставочный павильон с брезентовой палаткой.

Мы же пока спешим на платформу - "Грушинский экспресс" в 2023 году будет отправляться с 1 платформы, оттуда же, откуда уезжает "Ласточка". Сюда тоже не надо бежать за пять минут до отправления. Ведь нужно обязательно успеть сфотографироваться в специально фото-зоне: тут стоит палатка, лавочки и лежат дрова для костра. Разжигать его не стоит, а вот запечатлеть себя в ретро-антураже не только позволительно, но и обязательно!

А на платформе - палатка и костер Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

А скамейки-то деревянные!

Спешим занять места в экспрессе. Вагоны снаружи зеленые, такие электрички ездили в 70-80 годах прошлого века, как раз тогда, когда фестиваль зарождался. Это сейчас туристы норовят приехать на фестиваль на машинах и жалуются на забитую парковку, а раньше все добирались на электричках, в которых двери-то закрывались с трудом!

Удивительный интерьер в вагонах. Фото: Владимир Котмишев

Интерьер вагонов тоже очень аутентичный: скамейки деревянные, но новенькие, пахнут лаком. Столики - в виде гитары, с отверстиями для стаканов. Кофе, кстати, можно купить в вагоне с буфетом.

Столики здесь в виде гитары Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Атмосфера электрички побуждает достать гитару прямо сейчас. Кстати, в составе есть специальный вагон со сценой! Микрофон, колонки прилагаются, а уж парочка бардов точно найдется в каждом рейсе. Да что там парочка, кажется, к сцене будет выстраиваться очередь.

Сцена в вагоне Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Что еще хорошего есть в электричке? Конечно же, розетки (для USB-входа), красивые шторки, чтобы защититься от яркого солнца (не перестаем надеяться на хорошую погоду) и отличная компания на примерно часовую поездку. В пути поезд проводит 1 час 10 минут, стоянка на платформе - 5 минут. Расписание электричек до Грушинского фестиваля можно посмотреть здесь.

Гитара, пирожки и беседки

Платформа имени Валерия Грушина тоже преобразилась Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Ждать электричку уже на самом фестивале тоже удобно. Во-первых, на Горе будет находиться сцена "Дорожная" - без песен не обойдется. Во-вторых, тут будет туалет, торговые ларьки, беседки для тех, кто хочет посидеть в тени (еще раз верим в хорошую погоду) или укрыться от дождя. А в-третьих, прямо на платформе будет... инновационный душ! Его мы еще не видели, так что предвкушаем вместе с вами. А вот туалет тоже инновационный - у всех посетителей он просит оценить качество оказанных услуг.

Новая смотровая площадка.Фото: Владимир Котмишев

Есть в ретро-экспрессе и еще одна фишка: это новая остановка "Волжская жемчужина"! Она находится чуть дальше платформы им. Грушина, на Федоровских луках. Но доехать туда стоит: виды открываются просто потрясающие. Сотрудники КбшЖД также обустроили тут уникальную смотровую площадку, с деревянным настилом. В общем, ваше место для селфи- не пропустите.