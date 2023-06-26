Королевские клизмы и «нижний насос»: самарцев удивил роскошный санаторий по 15 тысяч рублей в сутки

Пользователей соцсетей удивили меню, процедуры и цены санатория под Самарой. Фото: соцсети

Черноморские и крымские курорты заполнены? Не беда – ведь есть самарские, которые им ничуть не уступают. Во всяком случае, по дороговизне. Один из самых дорогих, по утверждению пользователей соцсетей, санаториев страны горожане обнаружили неподалеку от областной столицы. Посетителей соцсетей удивил как внушительный ценник – по 15 тысяч рублей в сутки с человека, так и неоднозначные процедуры, которые предлагают отдыхающим. Среди них, например, «королевская клизма», «нижний насос» и другие. Фотографиями пациенты поделились в социальных сетях.

Две клизмы в сутки

Как оказалось, санаторий такой под Самарой действительно существует. Пациентов здесь лечат по авторской оздоровительной методике. Во главе угла, как сообщается на сайте, системное очищение организма и восстановление его функций естественным путем, а автор методики имеет дипломы, сертификаты и пять высших образований.

Судя по опубликованному в соцсетях пациентами распорядку дня, одним из основных инструментов очищения организма служат клизмы. Да не простые, а королевские. Дважды в сутки в пациента вливают почти по два литра воды с травами, а потом добавляют чесночно-лимонную микроклизму. Авторы методики уверяют, что это полезно. Некоторым пациентам нравится. Правда, такие методики одобряют не все врачи.

- Регулярно используя клизмы и слабительные, пациент фактически выключает кишечник из нормального процесса пищеварения, из-за этого ухудшается перистальтика. А уничтожение бактерий, которые в норме в небольшом количестве содержатся в нашем кишечнике, наносится серьезный удар по иммунитету. Как результат - быстрая утомляемость и снижение работоспособности, - считает проктолог, к.м.н. Наталья Володченкова.

Как выяснилось, обилие клизм приходится по вкусу не всем пациентам.

- Пьем соки из пакетиков, касторкой кормят, как кашей, а про клизмы – вообще молчу, - пишет автор отзыва.

Режим дня весьма насыщенный. Фото: соцсети

Подъем в шесть утра, отбой в 10

Пациенты санатория поделились также фотографиями завтрака: пластиковые стаканчики с желтой жидкостью, лимон и что-то похожее на дольки чеснока (еще бабушки в детстве кормили им детей, чтобы вывести гельминтов). «Шведский стол», конечно, не такой как в Турции, но и это не курорт – здесь активно и весьма недешево чистят организм.

Распорядок дня в санатории тоже весьма строгий. Поваляться в постели до полудня не выйдет - подъем в 6 часов утра, а отбой – в 22:00. В течение дня у пациента просто нет свободного времени. Весь день расписан – лекции, клизмы, «кошачий бег» (объяснения, что это такое, к сожалению, нет), клизмы и снова лекции. Также в расписании стоят разного вида гимнастики, массажи и другие с виду приятные занятия, правда, массаж «специальный», а гимнастика с приставкой «переплавка».

Еще один интригующий пункт в распорядке дня - «Нижний насос». Вообще «Насос» — это вид дыхательного упражнения, которое восстанавливает кровоснабжение и оказывает благоприятное влияние на внутренние органы. Но вопрос, почему дыхательное упражнение называется «НИЖНИЙ насос», остается открытым.

Недешевое удовольствие

Авторы поста в соцсетях утверждают, что самарский санаторий – один из самых дорогих в России. «Комсомолка» решила проверить, так ли это на самом деле. Согласно прайсу, стоимость лечения на 13 дней составляет от 143 тысяч рублей за человека. В эту стоимость входит стандартный номер с односпальной кроватью, с душем, туалетом и ИК-сауной. Номер с кондиционером и кроватью пошире (120 см) обойдется в 149 тысяч за 13 дней, а номер «Люкс» с тремя кроватями, диваном, двумя туалетами, душем ИК-сауной и кондиционером для одного пациента стоит 203 тысячи рублей на тот же курс лечения. Таким образом, за сутки в санатории с чесноком на завтрак придется заплатить около 15 тысяч рублей.

Давайте посмотрим, что предлагают российские санатории. Цены за сутки проживания с лечением и питанием начинаются от 800 рублей на человека. Самые популярные направления – Краснодар, Сочи, Анапа, Кисловодск и Алтайский край.

Мы нашли самый дорогой санаторий в России. Он находится в Кисловодске. Санаторий предлагает разные программы лечения, в зависимости от потребностей пациента. Номера тоже можно выбрать разные от стандартного до люкса, но абсолютно все апартаменты укомплектованы по высшему классу. Для любителей необычного предлагают древнеиндийскую Аюрведу. Стоимость проживания в этом пятизвездочном санатории начинается от 20 тысяч в сутки с человека.

Впрочем, каждый сам вправе выбирать способ восстановления организма, будь то очищение клизмами, аюрведа или же привычные кислородные коктейли.