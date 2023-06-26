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Общество26 июня 2023 10:45

«Самое тяжелое – ожидание и звенящая тишина в кабинете»: стобалльник откровенно рассказал про ЕГЭ

Выпускник из села под Самарой набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
Анастасия ЗУБКОВА
Выпускник из села Красный Яр набрал 100 баллов по русскому языку. Фото: личный архив

Выпускник из села Красный Яр набрал 100 баллов по русскому языку. Фото: личный архив

Кирилл Коломенцев родился и вырос в селе Красный Яр. Парень смышленый с детства. Выпускник не скрывает: природа наградила его врожденной грамотностью. Кирилл без труда может написать сочинение без ошибок, но при этом не знать и половину правил русского языка. Вот так. Однако к ЕГЭ бывший школьник готовился упорно. За это и получил заветные 100 баллов. Кирилл Коломенцев рассказал журналисту «КП-Самара» о стрессе перед госэкзаменом, подготовке к ЕГЭ и о планах на будущее.

Родителям не пришлось тратиться на репетитора

Стобалльник из села Красный Яр рассказывать, в какой вуз собирается подавать документы, пока не стал. Переживает.

-Пока еще мне не пришли результаты всех экзаменов, поэтому конкретных вещей говорить не буду. Сферу я выбрал гуманитарную, планирую поступать на факультет международных отношений.

Отец привил Кириллу интерес к дипломатии, когда тот еще был ребенком. Запал остался. Кстати, к ЕГЭ по русскому языку парень готовился без репетиторов. По его словам, хватило школьной программы.

-Учительница русского языка и литературы Елена Сукач прекрасный человек и педагог. Она меня и подготовила к экзамену, - поделился Кирилл Коломенцев. - Да и честно говоря, у меня есть дар к русскому языку, все школьные годы с этим предметом легко складывались отношения, поэтому в дополнительных занятиях я не нуждался.

Решал тесты прямо перед экзаменом

Но на один талант Кирилл надеяться не стал. Выпускник начал подготовку к государственному экзамену еще в 10 классе.

- Считаю, что готовиться нужно заранее. Лучше уж решать те же тесты год-два, но при этом делать поменьше заданий в день, чем садиться учить за две недели до экзамена и пытаться выучить весь материал.

Парень признался: не разрешил себе отдыхать даже в день перед экзаменом.

- Честно, я так не могу. Просто взять и пойти гулять и не думать, что меня ждет. Нет! Мне нужно работать до конца. За день до ЕГЭ я готовился с утра до вечера. Лучше я буду знать, что я сделал все возможное, чем после жалеть об упущенной возможности.

Кирилл скрывать не стал: перед экзаменом его потряхивало. Сама атмосфера была нагнетающей.

- Эмоционально сложный момент на ЕГЭ — ожидание. Сначала ты ждешь на крыльце у школы пока объявят твою фамилию, а после еще эта ужасная кромешная тишина в кабинете, когда распечатывают задания. В этот момент столько мыслей и переживания в голове, - говорит выпускник. - Все это проходит как только ты получаешь свой вариант. Тут уже отпускает.

«В меня просто верили»

По словам стобалльника, экзамен оказался легче «пробников». Проблем с заданиями и сочинением не было. Вот только обсуждение заданий в интернете заставили выпускники вновь переживать.

- В одном задании нужно было выбрать один или два варианта ответа. Я долго сидел над ним, но все же решил выбрать сразу два варианта. После ЕГЭ залез в группу, где как раз ребята разбирали это задание. Большинство проголосовали не за тот вариант ответа, что был у меня. Тогда я сильно расстроился, но в итоге оказался прав.

100 из 100. Труд, талант и капелька везения. Кирилл Коломенцев, его родители и учителя на меньший результат не рассчитывали.

- На меня не наседали, просто верили! Все ждали 100 баллов. Лично я был уверен, что наберу больше 90.

Стал первым стобалльником в школе за 7 лет

Первыми о результате узнали родители Кирилла. Рано утром им позвонили из Северо-Западного Управления МОН СО. Туда результаты пришли раньше, чем на сайты Госуслуг и ЕГЭ.

- Мама с папой не выдержали и разбудили меня. Я, наверное, раз сто переспросил о результате. Сначала просто не поверил, - говорит стобалльник. - Признаюсь, воспринял как должное, до потолка не прыгал.

Оказалось, Кирилл стал первым за 7 лет выпускником школы, который набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. К тому же парень медалист. Результаты ЕГЭ по истории тоже впечатляют — 95 баллов. Осталось дождаться английского языка. Гордость школы, не иначе.

- ЕГЭ — удобная система. Насколько я знаю, раньше приходилось приезжать в университет и сдавать экзамены, а здесь все-таки общая система. Один раз сдаешь и подаешь документы сразу в несколько вузов.

Будущим выпускникам парень посоветовал ставить перед собой цель. Тогда все получится.

- Бюджетное место и хороший университет — хорошая мотивация. Конечно, очень важна поддержка родителей, учителей и друзей.

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