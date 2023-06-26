«Самое тяжелое – ожидание и звенящая тишина в кабинете»: стобалльник откровенно рассказал про ЕГЭ

Выпускник из села Красный Яр набрал 100 баллов по русскому языку. Фото: личный архив

Кирилл Коломенцев родился и вырос в селе Красный Яр. Парень смышленый с детства. Выпускник не скрывает: природа наградила его врожденной грамотностью. Кирилл без труда может написать сочинение без ошибок, но при этом не знать и половину правил русского языка. Вот так. Однако к ЕГЭ бывший школьник готовился упорно. За это и получил заветные 100 баллов. Кирилл Коломенцев рассказал журналисту «КП-Самара» о стрессе перед госэкзаменом, подготовке к ЕГЭ и о планах на будущее.

Родителям не пришлось тратиться на репетитора

Стобалльник из села Красный Яр рассказывать, в какой вуз собирается подавать документы, пока не стал. Переживает.

-Пока еще мне не пришли результаты всех экзаменов, поэтому конкретных вещей говорить не буду. Сферу я выбрал гуманитарную, планирую поступать на факультет международных отношений.

Отец привил Кириллу интерес к дипломатии, когда тот еще был ребенком. Запал остался. Кстати, к ЕГЭ по русскому языку парень готовился без репетиторов. По его словам, хватило школьной программы.

-Учительница русского языка и литературы Елена Сукач прекрасный человек и педагог. Она меня и подготовила к экзамену, - поделился Кирилл Коломенцев. - Да и честно говоря, у меня есть дар к русскому языку, все школьные годы с этим предметом легко складывались отношения, поэтому в дополнительных занятиях я не нуждался.

Решал тесты прямо перед экзаменом

Но на один талант Кирилл надеяться не стал. Выпускник начал подготовку к государственному экзамену еще в 10 классе.

- Считаю, что готовиться нужно заранее. Лучше уж решать те же тесты год-два, но при этом делать поменьше заданий в день, чем садиться учить за две недели до экзамена и пытаться выучить весь материал.

Парень признался: не разрешил себе отдыхать даже в день перед экзаменом.

- Честно, я так не могу. Просто взять и пойти гулять и не думать, что меня ждет. Нет! Мне нужно работать до конца. За день до ЕГЭ я готовился с утра до вечера. Лучше я буду знать, что я сделал все возможное, чем после жалеть об упущенной возможности.

Кирилл скрывать не стал: перед экзаменом его потряхивало. Сама атмосфера была нагнетающей.

- Эмоционально сложный момент на ЕГЭ — ожидание. Сначала ты ждешь на крыльце у школы пока объявят твою фамилию, а после еще эта ужасная кромешная тишина в кабинете, когда распечатывают задания. В этот момент столько мыслей и переживания в голове, - говорит выпускник. - Все это проходит как только ты получаешь свой вариант. Тут уже отпускает.

«В меня просто верили»

По словам стобалльника, экзамен оказался легче «пробников». Проблем с заданиями и сочинением не было. Вот только обсуждение заданий в интернете заставили выпускники вновь переживать.

- В одном задании нужно было выбрать один или два варианта ответа. Я долго сидел над ним, но все же решил выбрать сразу два варианта. После ЕГЭ залез в группу, где как раз ребята разбирали это задание. Большинство проголосовали не за тот вариант ответа, что был у меня. Тогда я сильно расстроился, но в итоге оказался прав.

100 из 100. Труд, талант и капелька везения. Кирилл Коломенцев, его родители и учителя на меньший результат не рассчитывали.

- На меня не наседали, просто верили! Все ждали 100 баллов. Лично я был уверен, что наберу больше 90.

Стал первым стобалльником в школе за 7 лет

Первыми о результате узнали родители Кирилла. Рано утром им позвонили из Северо-Западного Управления МОН СО. Туда результаты пришли раньше, чем на сайты Госуслуг и ЕГЭ.

- Мама с папой не выдержали и разбудили меня. Я, наверное, раз сто переспросил о результате. Сначала просто не поверил, - говорит стобалльник. - Признаюсь, воспринял как должное, до потолка не прыгал.

Оказалось, Кирилл стал первым за 7 лет выпускником школы, который набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. К тому же парень медалист. Результаты ЕГЭ по истории тоже впечатляют — 95 баллов. Осталось дождаться английского языка. Гордость школы, не иначе.

- ЕГЭ — удобная система. Насколько я знаю, раньше приходилось приезжать в университет и сдавать экзамены, а здесь все-таки общая система. Один раз сдаешь и подаешь документы сразу в несколько вузов.

Будущим выпускникам парень посоветовал ставить перед собой цель. Тогда все получится.

- Бюджетное место и хороший университет — хорошая мотивация. Конечно, очень важна поддержка родителей, учителей и друзей.

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