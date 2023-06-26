Призовой фонд 100 тысяч и воспоминания на всю жизнь: в турнире памяти Дениса Ковбы в Самаре примут участие 12 команд

Турнир пройдет 1 и 2 июля на «Локомотиве». Фото: футбольный клуб «Форвард» Самара.

В Самаре в предстоящие выходные, 1 и 2 июля 2023 года, состоится турнир памяти легенды «Крыльев Советов» Дениса Ковбы. В этом году матчи пройдут на стадионе «Локомотив», участие в турнире примут ребята 2013 года рождения. Идейным организатором соревнований выступила супруга Дениса Надя Ковба.

Всего в турнире примут участие 12 команд. Это клубы из Самары и области. Среди участников – «Форвард», «Айсберг», новокуйбышевский «Нефтяник», тольяттинский «Акрон, чапаевский «Луч» и т.д. «Крылья Советов» и «Импульс» делегируют сразу две команды.

- География обширная. Мы хотели бы, конечно, чтобы турнир был международным: планировали пригласить команду из Белоруссии, где в последние годы жизни трудился Денис Ковба. Это было бы здорово и для этой команды, и для Самары. Еще мы хотели пригласить клуб из Сербии, но команда не смогла приехать, - рассказывает президент футбольного клуба «Форвард», одного из организаторов турнира, Александр Волков.

Пресс-конференция, посвященная турниру памяти Дениса Ковбы, прошла в пресс-центре «КП-Самара». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Организаторы признаются – время для турнира выбрали не самое удачное: все в отпусках, собрать кого-то довольно сложно. В будущем турнир памяти Дениса Ковбы будут проводить в другие даты (ориентировочно, в конце августа) и проводить его каждый год, а также планируют все-таки сделать международным, ну а пока решили ограничиться только Самарской областью.

- В области достаточно команд, чтобы сделать качественный турнир, - заверил председатель Самарской городской федерации футбола Сергей Марушко. - Однако Самаре пока не хватает детских турниров. Они есть, но хотелось бы, чтобы к нам приезжали топовые академии нашей страны и команды из-за рубежа.

«Такие турниры должны сплачивать»

12 участников турнира разделят на три группы по четыре команды. Восемь лучших продолжат борьбу в плей-офф.

За участие в турнире памяти Дениса Ковбы платить не нужно. Наоборот – можно даже заработать. Победитель получит 100 тысяч рублей.

Награждать юных футболистов будут игроки «Крыльев Советов»: как легенды клуба, так и действующие футболисты. Кто именно это будет, пока держат в секрете.

- Денис отыграл за «Крылья Советов» больше 10 сезонов, он легенда самарского футбола. Молодежь должна знать футболистов, которые играли за «Крылья». Считаю, что такие турниры останутся в памяти у их участников надолго, - отметил Сергей Марушко.

- Хочется, чтобы такие турниры сплачивали всех, кто развивает футбол в Самарской области, чтобы мы все общались, обменивались опытом, - говорит Александр Волков. – Только так мы сделаем друг друга сильнее.

Большие планы

Организаторы турнира памяти Дениса Ковы хотят, чтобы мероприятие росло и развивалось. Сейчас уже рассматривают варианты в будущем проводить турниры на «Металлурге», где есть несколько полей, или около «Солидарность Самара Арены» и в Куйбышевском районе. И там и там строят футбольные манежи, где будут заниматься дети.

- В Куйбышевском районе продолжается первый этап строительства. Там будет полноразмерный футбольный манеж, которого в Самаре очень не хватает и который даст толчок развитию футбола в регионе, и реабилитационный центр, и зал единоборств, и гостиничный комплекс, и открытое футбольное поле, - рассказал президент клуба «Форвард». – Мы считаем, что ребенок в раннем возрасте должен заниматься еще каким-то видом спорта, например, дзюдо или гимнастикой. Ребенок должен научиться чувствовать свое тело.

И турнир памяти Дениса Ковбы, и новые футбольные манежи – все это звенья одной цепи. Все это направлено на развитие футбола в Самарской области.