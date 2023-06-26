«На киношные команды реакции не будет»: полицейский кавалерист рассказал, почему разговаривает с конем шепотом

Прапорщик полиции Михаил Мокшин и его Талисман всегда готовы прийти на помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«НО!», «ТПРУ!», «ХАТЬ-ХАТЬ!», - именно такими междометиями все привыкли с давних времен управлять лошадью. Но в конной полиции служат далеко не обычные животные, а настоящие профессионалы в борьбе с преступностью. И отношение к уважаемым коням должно быть соответственное. Журналисты «КП-Самара» познакомились с полицейским кавалеристом 6-го взвода полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по городу Самаре Михаилом Мокшиным и его верным напарником – рысаком по кличке Талисман. Кавалерист рассказал нам о своей службе, об опасностях работы и о людях, которые встречаются на пути патрульной службы.

Идеальный «живой транспорт»

На входе в конюшню самарской полиции в Загородном парке нас встретил высокий, статный мужчина в форме. Михаил Мокшин работает в конной полиции уже 11 лет. Он с детства привык общаться с лошадьми, вероятно, это и определило его дальнейшую профессию. У деда Михаила была своя конюшня и маленький внук целыми днями мог проводить там, ухаживая за животными и обучаясь верховой езде. Сейчас Михаил является одним из самых опытных кавалеристов самарской конной полиции, обучает стажеров и делится опытом со своими коллегами-полицейскими в работе со своенравными, но грациозными животными.

Михаил с детства любит лошадей и они отвечают ему взаимностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дежурный день в самарской конной полиции начинается в 8 утра. Кавалеристы получают разнарядку от руководителя в управлении и отправляются в конюшню, чтобы подготовить своих рысаков к патрулированию. Обычно, конная полиция дежурит в парках и скверах города, там, где не может проехать патрульный автомобиль ППСП. Для обеспечения безопасности на пересеченной местности лошади – это идеальный «живой транспорт».

- Когда в Самаре проходят массовые мероприятия, например, Чемпионат мира по футболу в 2018 году, концерты на площадях или фестивали в парках, нас также привлекают для патрулирования, - говорит прапорщик полиции Михаил Мокшин.

Утро в конюшне суматошное – нужно привести в порядок своих коней, покормить их, убрать в деннике (закрытое стойло в конюшне, - прим. ред.), проверить самочувствие боевого напарника и к 10 часам утра быть готовым выйти на патрулирование. За лошадьми в полицейской конюшне ухаживают сами полицейские, ведь конь должен хорошо знать своего напарника, слушать его команды, уважать наездника. Так же, как и с любым животным, к лошадям нужно относиться по-доброму, но из-за особенностей характера не каждый конь может быстро адаптироваться к своему новому хозяину.

- Наши кони прибыли в подразделение из питомника, где их социализировали и обучали. Когда коню исполняется три года, его переводят уже на работу в подразделение полиции. Полицейский, за кем закрепляют животное, должен теперь сам обучить свою лошадь так, чтобы работать на ней в патруле. Но у каждого животного свой особенный характер и не всегда процесс дружбы проходит гладко, - говорит опытный кавалерист.

Своенравные напарники

Мы проходим мимо открытого загона, куда на прогулку вывели коня по кличе Маяк. Конь вдруг встал в стойку и начал фыркать в сторону полицейского.

- Вот – Маяк. Своенравный товарищ, - смеется Михаил. – сколько уже он находится у нас, а мы все никак не можем найти с ним общий язык.

Маяк фыркнул еще раз и прижал ушки, когда Михаил подошел к нему и приложил руку на морду.

- Конь видит отношение к себе, но не до конца может доверять человеку. Жеребята рождаются дикими и их с рождения приучают к человеческим рукам. Но все же инстинкты порой берут верх, - говорит Михаил, поглаживая Маяка за ухом. В какой-то момент рысак отбрыкнулся и демонстративно ушел на другой конец загона.

Барбарис любит внимание и никогда не откажется от кусочка сахара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы зашли в денник и удивились – никакого ужасного запаха, все чисто, красивые расчесанные лошади стоят смирно и спокойно реагируют на проходящих мимо людей. В конюшне также живет сторожевой пес, который выполняет еще и функции крысолова.

- Вот – мой Талисман, - с гордостью показывает Михаил на коня рыжей масти. – Мы с ним знакомы уже пять лет – работали вместе на Чемпионате.

Сейчас в подразделении Самары шесть лошадей – Отзывчивый, Барбарис, Гамлет, Бумеранг, Маяк и Талисман. Самому старшему коню – 14 лет, а Талисману в этом году исполняется 12. По словам полицейского, если переводить возраст животных на человеческий, то полицейские кони сейчас в самом расцвете сил.

- Мне 38, а если посчитать, то Талисману по человеческим меркам примерно столько же, мы получается ровесники, - улыбается кавалерист. – Вообще лошади живут в среднем 25 лет, но бывают и мировые рекордсмены – один конь прожил 43 года – это примерно 115-120 человеческих лет.

Талисман был рад видеть своего напарника, он задорно крикнул и начал мотать головой. Михаил зашел в стойло и дружелюбно похлопал коня по корпусу. Журналисты «КП-Самара» не ожидали этого движения и немного напугались. Ведь воспитанные на фильмах про ковбоев, где шлепком наездник заставлял своего коня прийти в движение, мы ожидали такого же от Талисмана и были готовы уже вжаться в стену конюшни, но конь не придал значения действиям Михаила и продолжал игриво трясти причесанной гривой.

- Не бойтесь, он хоть и характерный парень, но послушный, - обратил внимание на наш страх полицейский.

- Мы думали, что после хлопка Талисман побежит. Обычно так в кино бывает.

- Нет, мы не дрессируем коней такими командами, - ответил Михаил Мокшин.

Конная полиция обеспечивает правопорядок на общественных территориях города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управляют голосом и телом Как оказалось, полицейские лошади не знают традиционных команд: «Но, тр-р-р», хлопка по корпусу или удара шпорой и т. д. Полицейские наездники общаются с конями исключительно голосом, причем очень тихо и спокойно. Будучи на коне, кавалерист управляет лошадью своим телом. Животное улавливает давление, поглаживания и т. д.

- Мы учим коней командам даже шепотом. Ведь во время массовых мероприятий, когда очень шумно, животное должно слышать только наездника. У лошадей очень чуткий слух, их уши могут поворачиваться практически на 180 градусов, - рассказывает нам об особенностях Михаил в то время, как седлает Талисмана. – Полицейские лошади не реагируют на «киношные» команды по одной простой причине – чтобы не путаться при массовом скоплении людей. Часто бывает, что особые юмористы в толпе могут прокричать любую команду, дотронуться до лошади или даже стукнуть ее. В этот момент мы, конечно, просим людей сохранять самообладание, но конь все же не должен вообще обращать внимания на внешние раздражители.

Михаил посетовал на таких бестактных людей, которые так и норовят в шутку подойти к полицейским. Нельзя забывать, что это своенравное животное, которое не будет терпеть неприветливого отношения к себе. В конце концов это может закончится плачевно.

- Мы каждый раз повторяем, что к лошади нельзя ни в коем случае подходить сзади. Конь воспринимает это как опасность и начинает защищаться. В первую очередь животное ударяет копытом. Только представьте, что произойдет, когда конь средней массой около 500 кг ударит человека копытом, - предупреждает самарский кавалерист.

Спас бронежилет и телефон

Михаил не понаслышке знает о травмах, которые может нанести лошадь от испуга или других раздражающих факторов. Однажды мужчина зашел в стойло к незнакомому животному, а тому это не очень понравилось. Доля секунды и конь с двух ног ударил Михаила в грудь так, что коренастый мужчина даже отлетел на несколько метров.

- Меня спас бронежилет и телефон, который лежал в нагрудном кармане, - Михаил демонстрирует журналисту смартфон, согнутый дугой. – Но даже с защитой на груди несколько месяцев была огромная гематома.

Несмотря на то, что кони очень милые и дружелюбные, нужно не забывать о правилах безопасности. Зачастую в парках к полицейским подходят родители с детьми и просят сделать фотографию или погладить животное. Кавалеристы не против этого, они уверены в воспитании своих рысаков, но все же предупреждают людей, быть осторожными.

- Дети очень любят гладить наших коней, да и животные сами не против такого внимания. Однако подходить к коню мы просим только со взрослыми. Когда родитель держит свое чадо на руках, он контролирует действия ребенка. Не нужно отправлять к нам дите с фразой «Ну, подойди сам, погладь», будьте в этот момент рядом, пожалуйста. Маленькие дети очень эмоциональны, могут вскрикнуть, резко махнуть рукой, а это может ненароком напугать лошадь. Об этом нужно помнить, - обратился к семейным самарцам Михаил Мокшин.

Виктория Павлова и ее Барбарис Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Талисман уже готов выходить на патрулирование. Сегодня он вместе со своим наездником отправляется в Загородный парк. Кавалеристы выходят на дежурство парами – с Михаилом и Талисманом в патруль вышел белоснежный рысак Барбарис с красавицей-сержантом полиции Викторией.

- Наша работа заключается в обеспечении безопасности граждан на общественных пространствах. Мы следим, чтобы самарцы соблюдали закон, а также помогаем тем, кто к нам обращается во время дежурства, - говорит Виктория Павлова.

Вместе с полицейскими в парках Самары на патрулирование выходят также сотрудники Добровольной народной дружины. Молодых ребят в ярко-зеленых жилетах можно встретить и на массовых мероприятиях. Сотрудники ДНД также получают разнарядку от МВД каждое утро и выходят на патрулирование, обеспечивая безопасность горожан на общественных пространствах.

Сотрудники ДНД получают разнарядку от полицейских и отправляются на патрулирование в парки Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нашли потерявшегося малыша

Полицейские рассказали «Комсомолке» об одном из случаев, который произошел во время патрулирования в парке Гагарина в Самаре несколько лет назад. К кавалеристу Михаилу подошел взволнованный мужчина и сообщил, что в парке потерялся его 4-летний сын. Как оказалось, многодетная семья с детьми пришли в выходной в парк, но в какой-то момент ребенок затерялся в толпе и пропал из виду. Родители увидели конную полицию и незамедлительно обратились за помощью.

- Мы нашли мальчишку буквально за несколько минут. Он даже испугаться толком не успел. Родители были очень благодарны нам, многодетный отец даже написал благодарственное письмо на имя руководства. Приятно, когда нашу работу ценят, когда нам действительно доверяют, - говорит прапорщик полиции, кавалерист Михаил Мокшин.

В конце дня кавалеристы возвращаются в конюшню, моют своих лошадей, дают им лакомства, готовят денник под ночлег. Лошади остаются в стойлах до следующего утра, а полицейские возвращаются в подразделение, чтобы заполнить необходимые документы, написать отчет о проведенном дежурстве, сдать оружие. Так заканчивается дежурная смена Михаила и Виктории, а на следующий рабочий день они с новыми силами и чувством долга снова придут в конюшню, где их с нетерпением ждут Барбарис и Талисман, готовые бежать рысцой на помощь самарцам, попавшим в беду.