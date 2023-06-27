Жертвами ночного ДТП стали 14 человек. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Шесть человек погибли, еще восемь серьезно пострадали в страшном ДТП под Самарой 27 июня 2023. Авария произошла в Большеглушицком районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Страшная авария произошла 27 июня 2023 примерно в половине второго ночи на 110 км автодороги Самара-Большая Черниговка на границе с Казахстаном А-300. На трассе столкнулись два автомобиля.

- По предварительной информации Hyundai под управлением гражданина Кыргизстана выехал на встречку и столкнулся минивен Honda, зарегистрированного за пределами РФ, - сообщил Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов. – в результате столкновения водитель легкового автомобиля и четыре пассажира, все граждане других государств поучили смертельные травмы. Один пассажир минивена также скончался на месте происшествия.

Легковой автомобиль столкнулся с минивеном. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водителю и еще семерым пассажирам минивена оказывается медицинская помощь – бригады скорой помощи доставили их в больницу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, руководство областной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.

Госавтоинспекторы оперативно прибыли на место ДТП, оградили место происшествия, оказали помощь пострадавшим.

- Сейчас организован объезд места аварии, - пояснили в ГУ МВД. - Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.