Сезон «Крылья» начнут на выезде, первая домашняя игра запланирована на второй тур. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» вышли из отпуска и готовятся к следующему сезону Российской премьер-лиги. В прошлом сезоне самарцы финишировали на 12 месте, только в последнем туре избежав стыков. Как сложится этот чемпионат страны для команды Игоря Осинькина? Скоро узнаем. Публикуем календарь игр ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2023/2024 – расписание игр, матчи, время, с кем играют.

Стартуют самарцы на выезде – 21-23 июля «КС» сыграют в Грозном против «Ахмата». Для многих болельщиков это принципиальное противостояние: многие помнят поражение в финале Кубка России 2004, да и в принципе матчи с грозненской командой для волжан складываются всегда непросто.

Первая домашняя игра пройдет 28-30 июля. В рамках второго тура РПЛ «Крылья» примут «Динамо».

Первый круг завершится домашней встречей с «Уралом» 10-12 ноября и почти сразу начнется второй круг – 24-26 ноября самарцы примут «Локомотив».

Зимняя пауза же стартует сразу после игры «КС» со «Спартаком», которая пройдет в Москве 8-10 декабря.

Сезон возобновится в марте, самарцы 1-3 числа сыграют на выезде с «Ростовом».

Заключительный тур РПЛ 23/24 запланирован на 25 мая. Все игры традиционно пройдут в одно время. «Крылья» закроют сезон волжским дерби с «Пари – Нижним Новгородом» на «Солидарность Самара Арене».

Первый круг. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Второй круг. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Календарь ФК Крылья Советов в РПЛ в сезоне 2023/2024

Первый круг

1 тур. 21-23 июля. «Ахмат» - «Крылья Советов».

2 тур. 28-30 июля. «Крылья Советов» - «Динамо».

3 тур. 4-6 августа. «Крылья Советов» - «Ростов».

4 тур. 11-13 августа. «Локомотив» - «Крылья Советов».

5 тур. 18-20 августа. «Рубин» - «Крылья Советов».

6 тур. 25-27 августа. «Крылья Советов» - «Балтика».

7 тур. 1-3 сентября. «Крылья Советов» - «Факел».

8 тур. 15-17 сентября. ЦСКА – «Крылья Советов».

9 тур. 22-24 сентября. «Крылья Советов» - «Сочи».

10 тур. 29 сентября – 1 октября. «Крылья Советов» - «Спартак».

11 тур. 6-8 октября. «Пари – Нижний Новгород» - «Крылья Советов».

12 тур. 20-22 октября. «Зенит» - «Крылья Советов».

13 тур. 27-29 октября. «Крылья Советов» - «Оренбург».

14 тур. 3-5 ноября. «Краснодар» - «Крылья Советов».

15 тур. 10-12 ноября. «Крылья Советов» - «Урал».

Второй круг

16 тур. 24-26 ноября. «Крылья Советов» - «Локомотив».

17 тур. 1-3 декабря. «Сочи» - «Крылья Советов».

18 тур. 8-10 декабря. «Спартак» - «Крылья Советов».

19 тур. 1-3 марта. «Ростов» - «Крылья Советов».

20 тур. 8-10 марта. «Крылья Советов» - ЦСКА.

21 тур.15-17 марта. «Факел» - «Крылья Советов».

22 тур. 29-31 марта. «Крылья Советов» - «Зенит».

23 тур. 5-7 апреля. «Урал» - «Крылья Советов».

24 тур. 12-14 апреля. «Крылья Советов» - «Рубин».

25 тур. 19-21 апреля. «Балтика» - «Крылья Советов».

26 тур. 26-28 апреля. «Крылья Советов» - «Краснодар».

27 тур. 3-5 мая. «Оренбург» - «Крылья Советов».

28 тур. 10-12 мая. «Крылья Советов» - «Ахмат».

29 тур. 17-19 мая. «Динамо» - «Крылья Советов».

30 тур. 25 мая. «Крылья Советов» - «Пари – Нижний Новгород».