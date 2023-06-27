Сезон «Крылья» начнут на выезде, первая домашняя игра запланирована на второй тур.
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
«Крылья Советов» вышли из отпуска и готовятся к следующему сезону Российской премьер-лиги. В прошлом сезоне самарцы финишировали на 12 месте, только в последнем туре избежав стыков. Как сложится этот чемпионат страны для команды Игоря Осинькина? Скоро узнаем. Публикуем календарь игр ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2023/2024 – расписание игр, матчи, время, с кем играют.
Стартуют самарцы на выезде – 21-23 июля «КС» сыграют в Грозном против «Ахмата». Для многих болельщиков это принципиальное противостояние: многие помнят поражение в финале Кубка России 2004, да и в принципе матчи с грозненской командой для волжан складываются всегда непросто.
Первая домашняя игра пройдет 28-30 июля. В рамках второго тура РПЛ «Крылья» примут «Динамо».
Первый круг завершится домашней встречей с «Уралом» 10-12 ноября и почти сразу начнется второй круг – 24-26 ноября самарцы примут «Локомотив».
Зимняя пауза же стартует сразу после игры «КС» со «Спартаком», которая пройдет в Москве 8-10 декабря.
Сезон возобновится в марте, самарцы 1-3 числа сыграют на выезде с «Ростовом».
Заключительный тур РПЛ 23/24 запланирован на 25 мая. Все игры традиционно пройдут в одно время. «Крылья» закроют сезон волжским дерби с «Пари – Нижним Новгородом» на «Солидарность Самара Арене».
Первый круг.
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Второй круг.
Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Первый круг
1 тур. 21-23 июля. «Ахмат» - «Крылья Советов».
2 тур. 28-30 июля. «Крылья Советов» - «Динамо».
3 тур. 4-6 августа. «Крылья Советов» - «Ростов».
4 тур. 11-13 августа. «Локомотив» - «Крылья Советов».
5 тур. 18-20 августа. «Рубин» - «Крылья Советов».
6 тур. 25-27 августа. «Крылья Советов» - «Балтика».
7 тур. 1-3 сентября. «Крылья Советов» - «Факел».
8 тур. 15-17 сентября. ЦСКА – «Крылья Советов».
9 тур. 22-24 сентября. «Крылья Советов» - «Сочи».
10 тур. 29 сентября – 1 октября. «Крылья Советов» - «Спартак».
11 тур. 6-8 октября. «Пари – Нижний Новгород» - «Крылья Советов».
12 тур. 20-22 октября. «Зенит» - «Крылья Советов».
13 тур. 27-29 октября. «Крылья Советов» - «Оренбург».
14 тур. 3-5 ноября. «Краснодар» - «Крылья Советов».
15 тур. 10-12 ноября. «Крылья Советов» - «Урал».
Второй круг
16 тур. 24-26 ноября. «Крылья Советов» - «Локомотив».
17 тур. 1-3 декабря. «Сочи» - «Крылья Советов».
18 тур. 8-10 декабря. «Спартак» - «Крылья Советов».
19 тур. 1-3 марта. «Ростов» - «Крылья Советов».
20 тур. 8-10 марта. «Крылья Советов» - ЦСКА.
21 тур.15-17 марта. «Факел» - «Крылья Советов».
22 тур. 29-31 марта. «Крылья Советов» - «Зенит».
23 тур. 5-7 апреля. «Урал» - «Крылья Советов».
24 тур. 12-14 апреля. «Крылья Советов» - «Рубин».
25 тур. 19-21 апреля. «Балтика» - «Крылья Советов».
26 тур. 26-28 апреля. «Крылья Советов» - «Краснодар».
27 тур. 3-5 мая. «Оренбург» - «Крылья Советов».
28 тур. 10-12 мая. «Крылья Советов» - «Ахмат».
29 тур. 17-19 мая. «Динамо» - «Крылья Советов».
30 тур. 25 мая. «Крылья Советов» - «Пари – Нижний Новгород».