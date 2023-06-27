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Спорт27 июня 2023 8:47

Календарь игр ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2023/2024: расписание игр, матчи, время, с кем играют

Публикуем календарь игр ФК Крылья Советов на сезон 2023/2024 РПЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Сезон «Крылья» начнут на выезде, первая домашняя игра запланирована на второй тур.

Сезон «Крылья» начнут на выезде, первая домашняя игра запланирована на второй тур.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» вышли из отпуска и готовятся к следующему сезону Российской премьер-лиги. В прошлом сезоне самарцы финишировали на 12 месте, только в последнем туре избежав стыков. Как сложится этот чемпионат страны для команды Игоря Осинькина? Скоро узнаем. Публикуем календарь игр ФК Крылья Советов в РПЛ на сезон 2023/2024 – расписание игр, матчи, время, с кем играют.

Стартуют самарцы на выезде – 21-23 июля «КС» сыграют в Грозном против «Ахмата». Для многих болельщиков это принципиальное противостояние: многие помнят поражение в финале Кубка России 2004, да и в принципе матчи с грозненской командой для волжан складываются всегда непросто.

Первая домашняя игра пройдет 28-30 июля. В рамках второго тура РПЛ «Крылья» примут «Динамо».

Первый круг завершится домашней встречей с «Уралом» 10-12 ноября и почти сразу начнется второй круг – 24-26 ноября самарцы примут «Локомотив».

Зимняя пауза же стартует сразу после игры «КС» со «Спартаком», которая пройдет в Москве 8-10 декабря.

Сезон возобновится в марте, самарцы 1-3 числа сыграют на выезде с «Ростовом».

Заключительный тур РПЛ 23/24 запланирован на 25 мая. Все игры традиционно пройдут в одно время. «Крылья» закроют сезон волжским дерби с «Пари – Нижним Новгородом» на «Солидарность Самара Арене».

Первый круг.

Первый круг.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Второй круг.

Второй круг.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Календарь ФК Крылья Советов в РПЛ в сезоне 2023/2024

Первый круг

1 тур. 21-23 июля. «Ахмат» - «Крылья Советов».

2 тур. 28-30 июля. «Крылья Советов» - «Динамо».

3 тур. 4-6 августа. «Крылья Советов» - «Ростов».

4 тур. 11-13 августа. «Локомотив» - «Крылья Советов».

5 тур. 18-20 августа. «Рубин» - «Крылья Советов».

6 тур. 25-27 августа. «Крылья Советов» - «Балтика».

7 тур. 1-3 сентября. «Крылья Советов» - «Факел».

8 тур. 15-17 сентября. ЦСКА – «Крылья Советов».

9 тур. 22-24 сентября. «Крылья Советов» - «Сочи».

10 тур. 29 сентября – 1 октября. «Крылья Советов» - «Спартак».

11 тур. 6-8 октября. «Пари – Нижний Новгород» - «Крылья Советов».

12 тур. 20-22 октября. «Зенит» - «Крылья Советов».

13 тур. 27-29 октября. «Крылья Советов» - «Оренбург».

14 тур. 3-5 ноября. «Краснодар» - «Крылья Советов».

15 тур. 10-12 ноября. «Крылья Советов» - «Урал».

Второй круг

16 тур. 24-26 ноября. «Крылья Советов» - «Локомотив».

17 тур. 1-3 декабря. «Сочи» - «Крылья Советов».

18 тур. 8-10 декабря. «Спартак» - «Крылья Советов».

19 тур. 1-3 марта. «Ростов» - «Крылья Советов».

20 тур. 8-10 марта. «Крылья Советов» - ЦСКА.

21 тур.15-17 марта. «Факел» - «Крылья Советов».

22 тур. 29-31 марта. «Крылья Советов» - «Зенит».

23 тур. 5-7 апреля. «Урал» - «Крылья Советов».

24 тур. 12-14 апреля. «Крылья Советов» - «Рубин».

25 тур. 19-21 апреля. «Балтика» - «Крылья Советов».

26 тур. 26-28 апреля. «Крылья Советов» - «Краснодар».

27 тур. 3-5 мая. «Оренбург» - «Крылья Советов».

28 тур. 10-12 мая. «Крылья Советов» - «Ахмат».

29 тур. 17-19 мая. «Динамо» - «Крылья Советов».

30 тур. 25 мая. «Крылья Советов» - «Пари – Нижний Новгород».

Спорт: ФУТБОЛ