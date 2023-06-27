«Русские грубые, но добрые и много ругаются»: артист балета из Японии рассказал, как ему живется в России

Японец Такума Накано выбрал Россию для жизни и карьеры. Фото: личный архив героя публикации

Красно-золотой зал в театре оперы и балета. Из оркестровой ямы доносится классическая музыка. Изящные артисты балета, танцующие на сцене театра. Задумывались ли вы когда-нибудь кто перед вами выступает? У каждого артиста – своя история и своя судьба. Японец Такума Накано приехал Россию три года назад и вот уже год танцует на сцене Самарского театра оперы и балета. Артист откровенно рассказал журналисту «КП-Самара», как ему живется в России, чем русский менталитет отличается от японского и что сильнее всего поразило его в чужой стране.

Выбрал Россию для жизни и карьеры

Балетом я занимаюсь уже 18 лет, в это направление меня отдала мама. Она рассказывала, что с самого детства меня интересовало все красивое и изящное. Балет всегда был частью моей жизни и еще в раннем возрасте я решил для себя, что это мой путь, что я обязательно стану артистом балета.

Сам я родом из префектуры Айти ( , - пишется так, прим автора), расположенной в регионе Тюбу на острове Хонсю, в Японии. Когда учился в школе - занимался в различных танцевальных школах. После выпуска передо мной стоял выбор, куда поехать и как дальше развиваться. Я выбрал Россию.

Три года назад я приехал учиться в Санкт-Петербург, в Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой. Обучение в академии длилось пару лет. Это очень интересная балетная школа в России, в которой мне удалось получить образование. После окончания меня приняли в Самарский театр оперы и балета и вот уже год я служу в нем.

Сейчас я танцую в кордебалете. Тренировки и репетиции занимают много времени, но это мелочи. Я люблю искусство, частью которого мне довелось стать. Моя дальнейшая цель - стать ведущим солистом, поэтому я прикладываю много усилий в своей работе.

Гуляю по набережной и Ленинградской

Свободного времени, как вы, наверное, поняли, у меня не так много, поэтому я стараюсь использовать его по максимуму. Конечно, иногда, когда возвращаешься домой после целого дня в театре, единственное, что тебе хочется - просто лежать и залипать на разные видосы в интернете. Если у меня «тюлений» день, то я просто отдыхаю, играя компьютерные игры.

Не подумайте, погулять я тоже люблю! Когда погода располагает, мне нравится выходить в кофейни с друзьями и гулять по набережной. Я очень люблю смотреть на Волгу и прогуливаться по скверу рядом с нашим театром. Самым любимым местом в Самаре у меня, наверное, является улица Ленинградская. На ней много различных интересных магазинчиков и кафешек, в которые приятно заглядывать. Гуляю я там не часто, но мне очень нравится.

Японцу пришлось долго привыкать к особенностям русского менталитета. Фото: личный архив

В Самаре я всего лишь год, поэтому еще не познакомился с местными красотами. Мои друзья и знакомые рассказывали мне о путешествиях в село Ширяево и на Царев Курган. Думаю, в будущем посетить эти места будет интересно.

«Русские много ругаются»

На сегодняшний день у нас завершился театральный сезон, поэтому все артисты театра оперы и балета в отпуске. Во время этих каникул я планирую посетить родину. 30 июня мой самолет улетает в Японию. Дома я буду около месяца и планирую встретиться со всеми родственниками и давними друзьями. По завершению моего путешествия - вернусь к работе в Самаре.

Домой я летаю примерно раз в год, летом. По прошествии трех лет в России я уже не замечаю каких-то культурных особенностей, но поначалу они сильно бросались в глаза. Например, мне было очень непривычно чувствовать холодность от сотрудников обслуживающего сервиса. Когда я только-только приземлился и вышел в аэропорт, то работники как-то грубо со мной обходились и будто бы боялись взаимодействовать.

Еще заметил особенность, что русские много ругаются! Я учу ваш язык уже 4 года, но такое мне никто не преподавал. Японцы редко ссорятся и стараются обходится без конфликтов, россияне же наоборот. Вы прямолинейные, если что-то не нравится - говорите в лоб. Только спустя время я более-менее привык к вашему менталитету и понял, что несмотря на грубость, в вас есть доброта, которая особенно проявляется, если вы становитесь друзьями.

«Пришлось адаптироваться, хоть было тяжело»

Русский язык - это вообще отдельная тема. Я изучаю его уже 4 года, но на слух все равно сложно его воспринимать. Изначально мое обучение началось дома, когда я еще жил в Айти. Примерно год я пытался что-то понять сам из учебников, а потом уехал в Россию.

В Академии Русского балета я проходил курсы русского языка 2 года. Тут процесс изучения пошел в гору. На самом деле, у меня просто не было вариантов НЕ заговорить, потому что вокруг русские, которые говорят только на русском. Нужно было адаптироваться, хотя было и тяжело.

Сейчас я могу разговаривать, но понимать все равно еще сложновато. Порой, в диалоге, я обращаюсь к переводчикам, чтобы понять, как выговорить или употребить какое-либо слово. Хорошо, что у меня появились русские друзья, которые помогают развиваться в изучении языка.

Когда я рассказываю про свой опыт в изучении, то многие старшие коллеги могут пошутить, мол «Чтобы выучить язык - нужно найти русскую девушку». Вы, конечно, очень красивые и прямолинейные, но, пока, я сосредоточен на своей карьере и карьерном росте. Сейчас это мой приоритет и моя мечта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голодные обмороки и больные ноги: артисты балета рассказали о сталкинге и пищевых расстройствах

Артисты балета рассказали о сталкинге, пищевых расстройствах и больных ногах (подробности)