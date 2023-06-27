В Самаре около 170 предприятий представили свои вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Стенд компании ПАО "Т Плюс" пользовался популярностью у посетителей ярмарки вакансии. Фото ПАО «ТПлюс»

Всероссийский масштаб

В пятницу, 23 июня 2023 года по всей стране прошла Всероссийская ярмарка вакансий. В Самаре главной площадкой мероприятия стал торговый центр «Гудок».

Более 7000 вакансий было представлено самарцам на стендах 170 предприятий региона. Можно было трудоустроиться в промышленности, машиностроении, нефтепереработке, здравоохранении, образовании, торговле, сельском хозяйстве и других отраслях.

В мероприятии традиционно принял участие и Самарский филиал компании «Т Плюс». Площадка компании неизменно пользуется популярностью, среди соискателей периодически выстраивалась очередь к столику предприятия.

Представители организации рассказывали всем интересующимся о востребованных вакансиях на электростанциях и предприятиях тепловых сетей региона. Соискатели выбирали понравившиеся вакансии и оставляли свои анкетные данные. Впоследствии все резюме будут отработаны специалистами управления персоналом энергокомпании.

Акцент — на молодых специалистов

В приоритете, конечно, - молодые люди, хорошо знакомые с будущей профессией, например, выпускники профильных учебных заведений. «Т Плюс» давно и плодотворно сотрудничает, например, с СамГТУ и энергетическим колледжем, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы.

- Наша компания заинтересована в трудоустройстве квалифицированных специалистов, хорошо знакомых с будущей профессией. В прошлом году в самарском регионе нами были приняты на работу более 30 вчерашних студентов из профильных учебных заведений. Еще 12 ребят связали свою судьбу с энергетикой в этом году, - отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Компания поддерживает проект СамГТУ «Школа молодого энергетика», где ребята знакомятся с большой и малой энергетикой, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, автоматизацией и управлением в теплоэнергетике и со многими другими направлениями. Кроме того, руководители и технические специалисты компании традиционно входят в экзаменационную комиссию вуза. В 6-м корпусе СамГТУ работает специальная аудитория «Т Плюс», где проходят тематические лекции и мастер-классы для студентов.

Неудивительно, что площадка энергокомпании сразу привлекла внимание как старшеклассников, так и учащихся профильных заведений, которые определяются с будущим местом работы.

- Так как в следующем году я заканчиваю свое обучение, хочу заранее подобрать место, где могу быть востребован. Меня заинтересовал стенд энергокомпании, поскольку это та организация, которая обеспечивает наши дома теплом. И я хотел бы принадлежать к тем людям, которые делают нашу жизнь комфортной и благоустроенной, - поделился студент 3-го курса Самарского техникума промышленных технологий Петр Мещанов.

Все профессии важны

Впрочем, помимо профильных специалистов, предприятие нуждается и в людях смежных профессий.

- Конечно же, акцент у нас сделан на теплоэнергетические специальности. Но также мы рассмотрим варианты для трудоустройства всех наших соискателей. Будем рады видеть людей из строительных профессий, водителей, трактористов, электриков, слесарей, машинистов, - пообещала руководитель управления развития, привлечения и корпоративной культуры Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Оксана Белянкина.

- Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала «Т Плюс» можно на официальном сайте компании, - сообщили в пресс-службе организации.