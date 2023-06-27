Одно из сохранившихся зданий Линдовского городка имеет забавный адрес: улица Мичурина, 90Ы Фото: Яндекс.Карты

127 лет назад, 27 июня 1896 года власти Самары дали разрешение на застройку участка земли за городом для передислокации армейских подразделений. Того самого участка, который потом много лет будет носить название знаменитого Линдовского городка. «КП-Самара» вспоминает, что за этим последовало.

Гусары и «паленый» кирпич

Разместить военные части в Самаре потребовали события государственного масштаба. В конце XIX века в Российской империи затеяли передислокацию войсковых частей, и на берега Волги должна была прибыть запасная артиллерийская бригада. Под ее размещение и отвели участок в районе Молоканских садов, в квадрате нынешних улиц Осипенко, Радонежской, Челюскинцев и Мичурина.

Со временем строительство расширилось, тем более в Самаре расквартировали на несколько лет и Александрийский гусарский полк — кавалерийскую элиту России. Для гусар здания построили напротив Трубочного завода, а артиллеристы заняли территорию до нынешней станции метро «Московская».

Кстати, в 1911 году при строительстве разразился скандал. Обвинения посыпались в адрес влиятельного «депутата и бизнесмена» Михаила Челышева, который якобы поставлял некачественный кирпич со своего завода, который «рассыпался в руках». Возможно, плелись какие-то интриги (известно, что «трезвенник» Челышев находился в жестком конфликте с владельцем пивзавода фон Вакано, доходило и до провокаций). Как бы ни было, «контракт» на строительство от Челышева «ушел», строили из кирпича от другого поставщика.

Все сохранившиеся здания из того проекта легко отличаются от других именно кладкой из темно-красного кирпича и единым архитектурным стилем — специалисты называют его псевдорусским. Достаточно увидеть один из этих домов — и все подобные уже не спутаешь с остальными. Даже с внешне, казалось бы, похожими зданиями Жигулевского пивзавода, Иверского монастыря или знаменитого (в последнее время, к сожалению, знаменитого пожарами) доходного дома Челышева — того самого, о котором речь шла чуть выше.

«Линдов город»

В 1919 году этот военный городок получил имя Линдовского. В честь революционера Гавриила Лейтейзена, носившего партийный псевдоним Линдов. Главный факт его биографии, связанный с Самарой, - он телеграфировал Ленину в 1918 году об освобождении Самары от белочехов. Через несколько месяцев Линдова убили восставшие солдаты на Восточном фронте. И в его честь и был назван артиллерийский городок. А также все, что было с ним связано «по смежности» - Линдовская улица, Линдовский рынок, даже Линдовский овраг.

Дольше всех на карте Самары продержалась Линдовская железная дорога — промышленная ветка, проходившая через весь город вдоль проспекта Карла Маркса до станции Средняя Волга. Она функционировала по прямому назначению до стыка второго и третьего тысячелетий. А до самого недавнего времени на нескольких путях между Московским шоссе и клиниками медуниверситета стояли ржавеющие вагоны и локомотивы. Это то, что оставалось от станции, именовавшейся «Линдов город».

Пролетарская субкультура и перекрытие Московского шоссе

В 1941 году Линдовский городок стал спасением для тех, кто искал в Куйбышеве (и не мог поначалу найти) место для эвакуируемого из Москвы подшипникового завода № 1. Тесные казармы, конечно, не слишком подходили под заводские цеха, но это хотя бы были готовые здания. Между ними навешивали импровизированную крышу, и бывшее уличное пространство становилось производственным. А в качестве котельных использовали паровозы Линдовской железной дороги.

Подшипниковый завод (он получил номер 4 в государственной нумерации) просуществовал до 90-х годов и сформировал вокруг себя даже особую послевоенную пролетарскую «субкультуру». По идеологии это были те же самые «фураги», но они отличались от своих «коллег» налысо бритыми головами. За что получили прозвище «шары», что к тому же перекликалось с «родным» для них шарикоподшипниковым заводом.

Когда в 90-е новые владельцы завода объявили о его закрытии, рабочие в один из дней перекрыли Московское шоссе в районе улицы Киевской в знак протеста. Впрочем, это мало что изменило, и для бывшей территории артиллерийского городка началась новая эпоха.

Небоскребы и уцелевшая казарма

Часть бывшего Линдовского городка ныне застроена торговыми центрами. Огромный пустырь ближе к улице Луначарского собираются осваивать девелоперы. Проекты периодически озвучиваются разные — вплоть до строительства небоскребов, равных которым по высоте в Самаре пока нет. Но пока до дела не доходит.

Бывшие артиллерийские казармы на этой территории почти все снесли. Позиция городских властей в свое время была такова, что здания все равно утратили первоначальный облик из-за многочисленных переделок и перестроек, а значит, уже не представляют исторической ценности. Активистам удалось отстоять одну-единственную казарму, которую все-таки внесли в реестр объектов культурного наследия.

И теперь с этим зданием надо будет что-то сделать, а именно восстановить и использовать в каком-то качестве. А застройщикам придется считаться с присутствием этого объекта на территории, предназначенной к освоению.

«КП-Самара» направляет запрос в администрацию Самару о перспективах как исторической казармы, так и всей территории бывшего Линдовского городка.