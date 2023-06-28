Огонь охватил кровлю заброшенного здания Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Днем в среду, 28 июня 2023 года, на улице 8-я Радиальная в Самаре произошло ЧП. Там загорелось здание бывшей гуманитарной академии. Об это «КП-Самара» сообщили очевидцы.

Густой дым заволок всю улицу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- У меня рядом с домом горит бывшая гуманитарная академия. Все заволокло густым дымом. У здания горит черепица, - рассказала «Комсомолке» местная жительница.

На месте происшествия уже работают пожарные. Причины происшествия пока неизвестны.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 15:27. Пожар в неэксплуатируемом здании на улице 8-я Радиальная, 31. Происходит горение помещений второго этажа и кровли. Площадь пожара - 100 кв. м. На месте работают 35 человек и 10 единиц техники. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные уже работают на месте происшествия Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, Самарская гуманитарная академия завершила свою образовательную деятельность в 2020 году. Она работала в зданиях на улице 8-я Радиальная, 2а и 31. Одно из них 1932 года постройки, а второе - 1961-го. Здания не используются и не охраняются уже несколько лет. Ранее сообщалось, что их планируют снести и построить на их месте новые детские сады.

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