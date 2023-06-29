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Общество29 июня 2023 6:00

«На экзаменах не зацикливался»: выпускник рассказал, как сдал на 100 баллов сразу два предмета ЕГЭ

Выпускник из Самарской области сдал на 100 баллов сразу два предмета ЕГЭ
Анастасия ЗУБКОВА
Выпускник из Кинеля Дмитрий Галкин дважды стал стобалльником. Фото: личный архив

Выпускник из Кинеля Дмитрий Галкин дважды стал стобалльником. Фото: личный архив

Дмитрий Галкин из Кинеля прославился в родном 63 регионе своими результатами ЕГЭ. Парень дважды стал стобалльником. Школьник заработал максимальный балл на экзаменах по русскому языку и обществознанию. Планы на будущее Дима уже наметил, осталось только поступить. Дмитрий Галкин рассказал, как ему удалось добиться таких успехов.

До третьей сотни не хватило 5 баллов

Экзамены сданы, выпускной позади и аттестат на руках. Осталось самое сложное — определиться с вузом. Дима пока в раздумьях, вариантов ведь много, да и двери с его результатами ЕГЭ открыты практически везде.

-С вузом мечты еще не определился, но точно решил подать документы в Самару, в Москву и Питер. На самом деле, я планирую стать юристом или специалистом в сфере государственного и муниципального управления. Грубо говоря, хочу работать в администрации города, - поделился Дмитрий с журналистом «Комсомолки».

После объявления результатов ЕГЭ многие узнали о Диме в социальных сетях. Парень из Кинеля сдал сразу два экзамена на сто баллов. Кроме того, по истории выпускник набрал 95 баллов, а по профильной математике 70 баллов. До третьей сотни не хватило 5 баллов.

Сначала не поверил своим глазам

Дима признался: таких результатов он не ожидал.

-Думал, русский сдам на 80-90 баллов. Я был уверен, что мне снизят баллы за сочинение и за ошибки в тестовой части. Когда я увидел 100 из 100, то, конечно, это было очень неожиданно! Не поверил сначала, что это мой результат, а уже немного погодя пришло осознание. Это круто!

Вторую сотню - уже по обществознанию - Дима принял спокойно.

-Родители очень счастливы. Они ждали от меня высоких результатов, но чтобы сотню…Учителя в школе тоже поздравляли и обнимали меня.

К ЕГЭ Дима не готовился два-три года. За «пробники» парень сел только в 11 классе. Выпускник поделился: ему и без этого было чем заняться. На госэкзаменах решил не зацикливаться.

-Не могу сказать, что я как-то усиленно готовился. У меня в 11 классе кроме учебы была и другая жизнь. Я был президентом школы и волонтером, поэтому постоянно ездил на фестивали и слеты.

Обошелся без репетитора

На минуточку - школьник сдавал сразу четыре предмета. По русскому ему не понадобился даже репетитор.

-Да, в русскому языку я готовился сам. Хочу сказать спасибо школьной учительнице Татьяна Николаевне Кондрашовой. Эти 100 баллов и ее заслуга тоже.

По другим предметам Дима занимался в онлайн-школе.

-Хоть я и дополнительно готовился к обществознанию, но все же хочу поблагодарить Маргариту Юрьевну Злобину. Ее уроки были очень ценными.

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