«На экзаменах не зацикливался»: выпускник рассказал, как сдал на 100 баллов сразу два предмета ЕГЭ

Выпускник из Кинеля Дмитрий Галкин дважды стал стобалльником. Фото: личный архив

Дмитрий Галкин из Кинеля прославился в родном 63 регионе своими результатами ЕГЭ. Парень дважды стал стобалльником. Школьник заработал максимальный балл на экзаменах по русскому языку и обществознанию. Планы на будущее Дима уже наметил, осталось только поступить. Дмитрий Галкин рассказал, как ему удалось добиться таких успехов.

До третьей сотни не хватило 5 баллов

Экзамены сданы, выпускной позади и аттестат на руках. Осталось самое сложное — определиться с вузом. Дима пока в раздумьях, вариантов ведь много, да и двери с его результатами ЕГЭ открыты практически везде.

-С вузом мечты еще не определился, но точно решил подать документы в Самару, в Москву и Питер. На самом деле, я планирую стать юристом или специалистом в сфере государственного и муниципального управления. Грубо говоря, хочу работать в администрации города, - поделился Дмитрий с журналистом «Комсомолки».

После объявления результатов ЕГЭ многие узнали о Диме в социальных сетях. Парень из Кинеля сдал сразу два экзамена на сто баллов. Кроме того, по истории выпускник набрал 95 баллов, а по профильной математике 70 баллов. До третьей сотни не хватило 5 баллов.

Сначала не поверил своим глазам

Дима признался: таких результатов он не ожидал.

-Думал, русский сдам на 80-90 баллов. Я был уверен, что мне снизят баллы за сочинение и за ошибки в тестовой части. Когда я увидел 100 из 100, то, конечно, это было очень неожиданно! Не поверил сначала, что это мой результат, а уже немного погодя пришло осознание. Это круто!

Вторую сотню - уже по обществознанию - Дима принял спокойно.

-Родители очень счастливы. Они ждали от меня высоких результатов, но чтобы сотню…Учителя в школе тоже поздравляли и обнимали меня.

К ЕГЭ Дима не готовился два-три года. За «пробники» парень сел только в 11 классе. Выпускник поделился: ему и без этого было чем заняться. На госэкзаменах решил не зацикливаться.

-Не могу сказать, что я как-то усиленно готовился. У меня в 11 классе кроме учебы была и другая жизнь. Я был президентом школы и волонтером, поэтому постоянно ездил на фестивали и слеты.

Обошелся без репетитора

На минуточку - школьник сдавал сразу четыре предмета. По русскому ему не понадобился даже репетитор.

-Да, в русскому языку я готовился сам. Хочу сказать спасибо школьной учительнице Татьяна Николаевне Кондрашовой. Эти 100 баллов и ее заслуга тоже.

По другим предметам Дима занимался в онлайн-школе.

-Хоть я и дополнительно готовился к обществознанию, но все же хочу поблагодарить Маргариту Юрьевну Злобину. Ее уроки были очень ценными.