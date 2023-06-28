«Дарю песню про Волгу и разбойников»: бас из Татарстана спел с шаляпинского балкона в Самаре

Бас из Татарстана спел песни с шаляпинского балкона в Самаре

Солнечный будний день подарил самарцам возможность окунуться в историю родного города. Гости и жители столицы губернии смогли не только послушать, но и увидеть выступление заслуженного артиста Республики Татарстан Алексея Тихомирова. Оперный певец выступил на знаменитом балконе Шаляпинского люкса в гостинице «Бристоль-Жигули» 28 июня 2023.

Заслуженный бас Татарстана

Легенда гласит: во время своих гастролей в Самаре Федор Шаляпин останавливался в гостинице «Бристоль-Жигули». Под балконом русского таланта каждый раз собиралась толпа его почитателей в надежде хотя бы еще раз взглянуть на своего кумира. Чтобы порадовать своего зрителя, артист однажды вышел на балкон своего номера и дал импровизированный концерт.

Прочувствовать атмосферу дворянской эпохи можно до сих пор, потому что во время реконструкции гостиницы, владельцы сохранили исторический дух и оставили нетронутыми натуральные ковры и антикварную мебель.

- Ходят легенды про этот знаменитый самарский балкон в отеле, где Федор Иванович имел честь выйти и исполнить произведения. Выходя на такую историческую, балконную сцену, чувствую себя обязанным великому автору, что он проложил такую тропу в артистической и оперной жизни. Я был рад иметь честь выйти на балкон и быть запечатленным самарской публикой, во время исполнения песен Федора Шаляпина, - поделился ощущениями Алексей Тихомиров.

Заслуженный бас российской оперы родом из Казани, точно так же как и Федор Шаляпин.

- Я считаю, что такие фигуры, как Федор Шаляпин внесли неоценимый вклад в нашу культурную сокровищницу. Выходя на балкон, где Федор Иванович спел для своей публики, я бы хотел подарить самарцам песню «Из-за острова на стрежень», про Волгу, про разбойников, - прокомментировал народный артист.

Новый исторический момент

Прежде чем выйти на знаменитый балкон, Алексей Тихомиров попросил благословения у портрета Шаляпина.

- Федор Иванович, благослови выйти на балкон, - сказал российский бас, поклонился и прошел на «сцену».

Пройдя впервые на «балконную» сцену, Алексей потрогал поручни, за которые когда-то держался Шаляпин, оглядел окрестности и начал свое выступление.

- Легендарный, тот самый балкон. Ну, пора и спеть, - произнес Тихомиров.

Искусное пение разносилось по волжским простором громким эхом. Голос певца не оставил самарцев равнодушными. Под знаменитым балконом собралась толпа гостей и жителей Самары, которые с удовольствием послушали выступление .Прохожие, велосипедисты и даже водители автомобилей останавливались и наблюдали за выступлением. Многие достали мобильники, чтобы запечатлеть новый исторический момент.

- Неожиданно и приятно было стать свидетелем подобного перфоманса. Как хорошо, что мы помним и чтим память Федора Ивановича Шаляпина, - поделилась самарчанка в социальных сетях.

По завершении «балконного» концерта, самарская публика разразилась овациями.

Напомним, это уже не первый случай исполнения песен со знаменитого балкона. Традиционно во время «Ночи музеев» проходит акция «Басы на балконе», во время которой артисты исполняют композиции из репертуара Шаляпина.