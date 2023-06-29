Делила слонов на бифштексы и ела лягушку: как я неделю жила по правилам тайм-менеджмента и что из этого вышло

Одна методики подошла идеально. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С наступлением лета работоспособность у многих падает. Немудрено: за короткие 90 летних дней хочется успеть так много того, о чем мечталось долгой зимой. Только вот рабочих задач меньше не становится. Скорее наоборот. Приходится работать и за себя, и за коллегу-отпускника, да и домашние дела никто не отменял. «Надо просто грамотно планировать свое время», вещают гуру тайм-менеджмента. «Делить помидор», «нарезать салями», «дели слонов на бифштексы»… каких только художественных образов не придумывают авторы этих методик! Решено – попробую неделю пожить по советам трех разных современных методик планирования. Тем более, что я тот самый человек, который вечно ничего не успевает. Так что клятвенно пообещала себе, что все эти чудо-методики останутся со мной и после «пробной» недели.

ТЕХНИКА №1: Метод помидора

Название звучит аппетитно, а по описанию кажется, что все проще простого! Все, что вам нужно — это каждые 25 минут работы делать 5-минутный перерыв. После четвертого такого круга (помидора) можно с чистой совестью бросить все дела и отдохнуть. Правда, сильно расслабляться нельзя, на передышку отведено примерно 20-25 минут. Технику придумал предприниматель и разработчик Франческо Чирилло. Умные люди в интернете утверждают: метод помидора поможет избежать усталости.

Что получилось на практике

Все пять рабочих дней я старательно берегла каждую минуту из отведенных 25-ти и использовала время только на производственные задачи. В свободные 5 минут или разминала кости, или приходила поболтать к мужу (он работает через стенку). Обычно в привычном ритме я стараюсь не вставать из-за стола, пока не выполню одну рабочую задачу. Только после этого с чувством облегчения беру приличную паузу для перезагрузки. Так что новый режим стал стрессом. Еще и звук таймера пару раз украл у меня мысль, когда я строчила очередную статью, поэтому я скорее разозлилась на мистера Чирилло, чем избавилась от усталости. Так что увы и ах - метод помидора мне не понравился.

Вывод

Эта техника отлично подойдет для мелких рабочих или бытовых задач, которые не требуют концентрации. Или станет подспорьем при решении одной большой задачи, которая занимает весь день. Меня же бессмысленные пятиминутные перерывы только сбивали с толку, а после них вернуться к работе было уже сложнее. Так себе затея! Моя оценка — 2/10.

ТЕХНИКА №2: Метод девяти дел

Суть метода проста: расставить приоритеты, выделив одну основную, 3 важных и 5 простых задач, которые нужно выполнить за день. Авторы методики обещают: техника должна помочь провести день продуктивно и не распыляться на мелкие дела. Да и вообще - ты не тайм-менеджер, если у тебя нет красивого блокнота, где ты расписываешь свои задачи и расставляешь галочки победы.

Что получилось на практике

Под впечатлением села за новый ежедневник (не транжира, повод есть!), но тут же задумалась…Что же за одна такая важная задача у меня может быть за весь день? Да и как объяснить шефу, что я здесь вообще-то планированием занялась и срочные задачи, которые вдруг свалились на голову, должны подождать до завтра? Решила поступить по-другому — добавила в план 2 основные задачи, чтоб наверняка. Вот так выглядел один из моих расписанных дней.

2 основные задачи:

- Съездить на видеосъемку и взять интервью.

- Написать статью на сайт.

3 важных дела:

- Созвониться с выпускником-стобалльником.

- Договориться о встрече с женщиной-пилотом;

- Подготовить рабочий план на завтра.

5 бытовых дел:

- Заказать доставку продуктов;

- Приготовить ужин;

- Запустить стирку;

- Поменять постельное белье;

- Забрать фото из студии.

Поначалу к методике отнеслась скептически. Но - о, чудо! - все дела сделала и к концу дня даже осталось пару часов для себя.

Вывод: метод мне подошел, но использовать его всю неделю, честно говоря, не удалось. Часто приходилось сталкиваться с многозадачностью и непредвиденными делами, когда приходится бросать все и мчаться на другой конец города. Если ваш образ жизни подразумевает постоянно появляющиеся новые задачи, то могут возникнуть сложности. Моя оценка — 8/10.

Рабочих методик много, но важно найти свою. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТЕХНИКА №3: Метод лягушки

Название такое же неприятное, как и суть этой техники. В начале дня вы делаете самые неприятные и сложные дела, а уже потом все остальное. Признаюсь честно: грешу откладыванием тех самых невыполнимых задач, потому и делать все приходится в последний момент. Эксперты говорят: «не хочешь есть лягушку? Съешь ее быстро!». Ну, хорошо.

Что получилось на практике

Целую неделю мой день начинался с тех дел, от которых я непроизвольно корчила лицо. Встречи, расшифровки интервью и готовка: это те задачи, что я привыкла закидывать подальше в темный ящик, делая вид, что их в моем мире не существует. А здесь я словно испытывала себя на прочность. Вместо привычных легких задач для разогрева утром меня ожидала нелюбимая часть работы. И это было лучшим моим решением! Как же прекрасно оказалось оставлять на вечер приятную часть дел!

Вывод: эта практика точно останется со мной и после эксперимента. Она помогла мне увидеть в сутках чуть больше, чем обычно и без нервов проводить свои вечера. Каждый день с методом лягушки — маленькая личная победа. Думаю, такая методика подойдет всем без исключения. Моя оценка — 10/10.

КОМПЕТЕНТНО

Оксана Лебедева, психолог:

- К тайм-менеджменту лучше подходить осторожно и обдуманно. Эти техники годятся далеко не для всех. Многие люди и вовсе не готовы загонять себя в рамки и правила, хотя даже об этом не подозревают. Да, действительно, присутствие ограничений и строгий распорядок дня даже опасен. Из-за недостатка свободы и импровизации может развиться депрессия. Чаще такие негативные «плоды» из-за вечного планирования дел могут возникнуть у творческих личностей. Методы планирования чреваты для креативщиков выгоранием. Зато тайм-менеджмент отлично подойдет для людей, которые обожают все контролировать. Разные полезные практики лишь придадут еще большее чувство удовлетворения. И все же, шутить со своими организмом и головой не нужно. Правильный подход — это когда вы и дела свои способны раскидать по полочкам, и на диване поваляться, и с семьей время провести. Все должно быть с пользой.