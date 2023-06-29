Там, где взлетали самолеты: как 59 лет назад в Самаре построили первую многоэтажку на месте старого аэродрома

Эта ничем не приметная 9-этажка была первым высотным домом в Самаре. Фото: Все дома России

59 лет назад, 29 июня 1964 года, в Куйбышеве был сдан в эксплуатацию первый «высотный» дом. Журналист «КП-Самара» выяснил, где он был построен и почему было выбрана именно эта локация.

Тайна, которой нет

Интернет-ресурсы, упоминая о первой девятиэтажке, с чьей-то подачи перепечатывают друг за другом несуществующий адрес дома по улице Партизанской. Одна из телекомпаний несколько лет назад даже проводила целое «расследование», какая же девятиэтажка все-таки была первой в Куйбышеве. И там тоже в числе версий звучал адрес, которого нет на карте города: теперь уже на улице Челюскинцев.

Между тем особой тайны нет. В куйбышевских газетах в 1963 и 1964 годах строительство первой девятиэтажки широко освещалось. Она возводилась на пересечении улиц Аэродромной и Революционной, ее нынешний адрес — Аэродромная, 12.

Это сейчас одноподъездная «свечка» ничем особым не цепляет глаз. А на тот момент она, конечно, была в окружающем пустынном пейзаже архитектурной доминантой.

Почему пустынном? Здесь стоит обратиться к истории этой местности.

Аэродром в географическом центре

Улица Аэродромная носит такое название не просто так. Когда-то здесь действительно был аэродром. Он располагался в границах нынешних улиц Мяги, Мориса Тореза, Авроры и собственно Аэродромной.

Строительство первой многоэтажки города широко освещали в областной газете "Волжская коммуна"

Когда Куйбышев в годы войны носил статус запасной столицы, именно на этот аэродром прилетали сотрудники правительственных учреждений и посольств. Впоследствии гражданский аэропорт разместился в Смышляевке, но прежний аэродром не закрылся, а остался за обществом ОСОАВИАХИМ (впоследствии — ДОСААФ). «Осколок» тех времен — автошкола ДОСААФ напротив нынешнего ТРК «Аврора».

Когда был построен аэропорт Курумоч, дальние рейсы стали выполняться оттуда, а местная авиация осталась в Смышляевке, туда же «переехало» и ДОСААФ. А на территории бывшего аэродрома, оказавшегося почти в географическом центре города, стали строить первый в Куйбышеве микрорайон.

«Куйбышевские Черемушки»

За образец был взят московский микрорайон Черемушки, гремевший по всей стране как образцово-показательный (Шостакович даже написал оперетту «Москва, Черемушки»). То есть это была комплексная жилая застройка со своей инфраструктурой — магазины, поликлиники, школы, детсады, предприятия соцкультбыта.

Центральной осью «куйбышевских Черемушек» была как раз улица Аэродромная, ориентированная практически строго с запада на восток. А поперек - то есть по оси «север - юг» идет улица Революционная. Именно на ее месте, по данным исследователей, скорее всего, и располагалась взлетно-посадочная полоса бывшего аэродрома. На что косвенно указывает ширина Революционной именно на участке от Гагарина до Аэродромной.

Когда началось строительство нового микрорайона, «центром притяжения» в той местности стал огромный пустырь с «пятачком» на месте пересечения Революционной и Аэродромной. Здесь устраивались ярмарки, устанавливали цирк-шапито, здесь была конечная множества автобусных маршрутов. Впоследствии большинство маршрутов было перенесено на построенную неподалеку автостанцию «Аврора», а сейчас здесь разворачивается только 70-й автобус.

Было логично именно в этой точке «образцово-показательного» микрорайона построить что-то особенное, отличающееся от рядов панельных пятиэтажных «хрущевок». И таким особенным стал первый в городе девятиэтажный дом на месте бывшей взлетно-посадочной полосы.

Что за проект был взят за основу — эксперты до сих пор теряются в догадках. Но сходятся в том, что, вероятно, это одна из московских серий, максимально упрощенная и «обрубленная». При этом, впрочем, у каждой из 32 квартир в этом доме есть свой балкон.

Каждая квартира в первой самарской многоэтажке имеет собственный балкон. Фото: Все дома России

Первый лифт, первый мусоропровод

Дом возводил знаменитый 11-й трест, созданный в 1943 году для строительства Безымянки и силами которого было отстроено в советские послевоенные годы чуть ли не полгорода. На этой кирпичной девятиэтажке строителям предстояло «набить руку».

Здесь многое было впервые. Более чем 20-метровый башенный подъемный кран, фундамент для высотного здания, работы на высоте. Первый в городе лифт в жилом доме — а значит, создание лифтового хозяйства и появление новых профессий. Первый мусоропровод.

Тут надо остановиться и понять, что это значило для жильцов. Тогда в городе не было контейнерных площадок. Мусоровоз объезжал дома по расписанию в определенные часы, и к нему выстраивались очереди людей с мусорными ведерками (пакетов для мусора тоже не было). Люди по очереди подходили к машине и вытряхивали туда содержимое ведерок. Не успел — жди следующего приезда, и не факт, что на следующий день.

Возможность в любое время просто выйти из квартиры и на своем этаже (или между этажей) вытряхнуть мусор, никуда не спускаясь, не боясь пропустить расписание и не выстаивая очередь — это был совершенно новый уровень комфорта. Правда, жильцов тоже приходилось учить пользоваться мусоропроводом, чтобы не забивать его, например, стройматериалами.

Централизованного горячего водоснабжения в том районе не было и не предусматривалось проектом, потому это редкая в городе девятиэтажка, до сих пор оснащенная газовыми колонками. Создавать нужное давление для подачи газа и воды на большую высоту — тоже было новым для городских служб.

Но, судя по всему, все было внедрено успешно. Сведений о каких-либо инцидентах не сохранилось (вероятно, их и не было), необходимый опыт был получен, и в том же 1964 году были построены еще две девятиэтажки неподалеку, а затем они стали расти, как грибы. Вскоре не пяти-, а именно девятиэтажные дома стали основой массового жилищного строительства.

Самолеты с балкона

Что удивительно, в Сети можно найти спутниковые снимки Куйбышева, датированные 1965 годом, то есть через год после достройки первой девятиэтажки. И на нем можно разглядеть... несколько самолетов, стоящих в ряд в районе нынешних улиц Мориса Тореза, Дзержинского и Мяги. То есть остаток аэродрома еще существовал в момент, когда большая часть его территории уже застраивалась. И с некоторых балконов девятиэтажки наверняка эти самолеты было видно!

Впрочем, на снимках, датированных еще годом позже, на месте самолетов уже стоят три панельные пятиэтажки. Вот так стремительно одна волна эпохи набегала на другую и смывала свидетельства эпохи прежней.