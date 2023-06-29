Магия, песни и природа: как я впервые побывала на Грушинском фестивале

Про Грушинский Алиса слышала, но никогда там не была. До этого года. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Палатки и гитара. Смех и песни доносятся с разных уголков поляны, а воздух невероятно свежий. Это моя первая поездка на Грушинский фестиваль. Конечно, я про него слышала. Более того – постоянно слышала: от родных, друзей, знакомых, но никогда на фестивале не была.

В этом году легендарная Груша отмечает 50-летний юбилей. Если не сейчас, то когда, подумала я, собрала вещи и поехала на фестивальную поляну. Рассказываю все, что там увидела.

Местная фотовыставка

Официальное начало фестиваля сегодня, 29 июня, но бывалые грушинцы задолго до этого «забили» себе местечко. Многие приезжают на поляну аж за месяу (для меня это было шоком), чтобы обозначить территорию для своего лагеря. Бронируют места очень просто - клеят ленту, обозначающую «кто успел, тот и съел». Самые лакомые места - рядом с протокой Волги: просыпаешься утром, вылезаешь из палатки и - купаться. Местные знают, что если территорию застолбить, то занимать ее нельзя (даже если очень хочется).

Когда я впервые вышла на поляну, честно признаюсь, сердечко затрепетало. Красивые декорации, 14 сцен и люди! Пока мы обходили территорию, с нами пыталось познакомиться очень много местных.

- Мы команда из Москвы, Ижевска и Самары. Много лет приезжаем, проводим время вместе, вот и решили объединиться в один большой лагерь, - рассказывает грушинец со стажем.

В сети этого лагеря мы попали случайно: один из участников предложил посмотреть их фотовыставку. На стене палатки были расклеены фотографии Грушинского разных лет.

- На Груше не важно, в каком лагере ты живешь, тебя приютят где угодно. Если ты приехал с самарским лагерем, то это не гарантирует, что с ним у уедешь, - смеется мужчина.

Некоторые занимают места за месяц до фестиваля. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

«В гостях у белочки»

Медленно, но верно, продвигались дальше. Было любопытно наблюдать за тем, как участники фестиваля украшают свои территории: кто-то развесил шарики на «воротах», кто-то флажки, а кто-то - мемы, значение которых понимают только бывалые. Так, взгляды нашей экскурсионной команды приковал лагерь «В гостях у белочки».

- Мы приехали вчера из Ульяновска, Кирова, Тюмени и Екатеринбурга. У нас на поляне всегда прекрасные музыканты, авторы и исполнители, можете зайти послушать. Конкретно на это место мы приезжаем уже 15 лет, все знают, что это наша территория и ее никто не занимает, - рассказала участница команды «Белочка».

Всю нашу большую экскурсионную бригаду пригласили зайти на территорию лагеря. Просто так никто не был намерен нас отпускать. Композиторы из разных городов исполнили нам свои авторские песни. Юрий Овчинников спел нам о белочке, глазки-щелочки, которая объясняет настрой гостей фестиваля.

- Мы всегда рады гостям. Обратно пойдете - заглядывайте, или когда на сам фестиваль приедете, - радушно пригласили нас в гости еще раз.

За все время общения с настоящими грушинцами я не переставала поражаться их радушию и гостеприимству. Совершенно незнакомые люди, а нас были готовы накормить, напоить и спать уложить. На фестивальной поляне какая-то особая атмосфера царит: никакого страха и стеснения не чувствуется, кажется, будто мы все - одна большая семья.

Вокруг – необычайная красота. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Аллея фестивалей

Флажки, стенды с различными российскими фестивалями и вечно бросающаяся в глаза символика гитары. Кажется, мы забрели в центр фестивальной поляны.

- Грушинский фестиваль в этом году отмечает круглую дату. С основания прошло 55 лет. В этом году организаторы готовились очень тщательно, было реализовано множество новых задумок и приложено много усилий. Огромный вклад сделало правительство Самарской области, которое к 50-му Грушинскому фестивалю затеяло масштабную программу по облагораживанию и благоустройству поляны, - рассказала Анна Шарофиева, директор Всероссийского фестиваля авторской песни имени В. Грушина.

Это мой первый фестиваль, но мне рассказали, что в этом году тут много нового.

- Вы уже можете увидеть обновленную, очень красивую лестницу, которая ранее у нас была просто металическая, а теперь она обшита деревом. Также у нас строится новый благоустроенный амфитеатр на горе. Еще создаются новые мосты: через протоку и через озеро, - прокомментировала Анна Шарофиева.

Инфраструктура творческой концертной поляны тоже полностью обновлена. В центре появилась современная детская площадка и была обновлена главная сцена. Также появилось новое крутое пространство «Аллея фестивалей», которая, скорее всего, станет центром притяжения зрителей.

- Мы решили создать такой арт-объект, который показал бы людям, которые часто приезжают на Грушинский, что этот фестиваль объединяет творческих людей, многие из которых в своих регионах и городах делают тоже красивые и качественные фестивали, - поделился координатор «Аллеи фестивалей» Дмитрий Тихонов.

В этом году у Грушинского много новшеств. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

По периметру аллеи установлены различные стенды, на которых - истории фестивалей России. Каждый стенд - отдельный регион.

Впечатлила «Карта фестивалей авторской песни России». Красиво оформленная карта страны с фонариками на каждом городе, в котором проходят фестивали. Так посетители смогут понять, как много мероприятий они посетили.

Магия Груши

Пока блогеры из нашей команды фотографировались на фоне местных достопримечательностей, у меня появилась возможность «слиться с природой» и пошла к протоке.

Очень удивилась смелости грушинцев: все спокойно купались и плавали на сапах (боюсь простудиться, поэтому себе такое не позволяю). Подойдя как можно ближе к воде, я села, накрывшись своей рубашкой и просто сидела.

Все это время я постоянно задавалась одним и тем же вопросом - почему я не приехала раньше. Природа, крутые люди вокруг, песни из каждого угла - красота же.

На Грушинском фестивале атмосфера поистине волшебная. То ли это магия этого места, то ли еще что-то, но каждый встречный - удивительный и добрый. Здорово, что у нас в стране существуют подобные мероприятия, объединяющие регионы. Ну, Грушинский, в следующем году жди!