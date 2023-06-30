Сломала ногу, но не отреклась от мечты: единственная женщина-пилот Самары рассказала, как ей удалось приручить вертолет

Единственная женщина-пилот из Самары рассказала, как ей удалось приручить вертолет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ей говорили, что небо не для женщин, но она безоговорочно влюбилась в высь и сделала то, что казалось невозможным. Самарчанка Елена Прокофьева - единственная женщина-командир вертолета в пилотажной группе ЦСКА-Самара. Сегодня волжанка трудится летчиком-инструктором на базе аэроклуба. Елена Прокофьева рассказала журналисту «КП-Самара», почему она оставила мысли о медицине и как ей удалось добиться успеха в авиации.

«Отец говорил, что это неженское дело»

Елена обаятельно улыбается, охотно рассказывает истории из жизни и заразительно смеется. С виду она хрупкая женщина, но едва мы оказываемся в кабине вертолета, веселье на ее лице резко сменяется серьезностью. Поднять многотонный вертолет — дело непростое. Для беседы мы остались на земле. Почти сразу Елена поделилась: в авиацию ее привело сердце.

-Мечты никакой не было. Росла я в семье отца-военного, он у меня служил летчиком-испытателем, поэтому как-то сразу мне обозначили, что все это неженское дело, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Елена Прокофьева.

Елена Прокофьева управляет армейским вертолетом Ми-2 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правда, наставления отца не помогли. Гены взяли верх. Как только школьница Лена узнала, что в родном городе можно взять да прыгнуть с парашютом, то без раздумий побежала в местный аэроклуб.

-Я попала на организационное занятия, где мы толком ничего не делали, только слушали…Но уже здесь-то я и поняла, что это мое. Я нашла себя!

Пока другие девчонки учились вышивать, старшеклассница после школы бегала прыгать с парашютом. По словам Елены, тогда в аэроклубах любой подросток мог заниматься бесплатно. Ребятня пыталась изучить и даже приручить многотонную махину.

- Было это все в конце 90-х годов. На тот момент мы с братом и родителями жили в городе Ахтубинске в Астраханской области.

Елена Прокофьева призналась: отец от увлечений дочери в восторге не было. Даже мама воспринимала ее хобби спокойнее. Кстати, брат тоже пойти в авиацию, но как-то не сложилось.

-Мы вместе с ним в аэроклуб пришли, но интерес пропал еще до прыжка с парашютом.

Пыталась уйти из авиации в медицину

Ощущения после первого прыжка в 16 лет Елена уже не помнит. Зато женщина на всю жизнь сохранила в памяти свой выпускной вечер, на который она явилась на костылях.

-Так получилось, что неправильно приземлилась и заработала себе травму, - с улыбкой вспоминает Елена. - Пришла в школу со сломанной ногой. Директор меня объявил и даже со сцены спустился, чтобы наградить. Этот случай меня не отвернул от авиации. Я понимала, что всегда гладко быть не может.

В «ЦСКА-Самара» женщина работает уже 20 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена даже пыталась уйти из авиации в медицину, но у судьбы были другие планы.

-Я дала себе шанс! Решила стать врачом. Мне было достаточно сдать всего один экзамен на пять, как медалистке, чтобы поступить. А я его чудом сдала на четверку. Сделала ошибку там, где в школе не допускала. Вот так!

Не стала медиком и не осталась в Ахтубинске. Уже на втором курсе отца Елены перевели служить в Самару. Дети последовали за родителями. Тогда же девушка перевелась в аэрокосмический университет.

-Пыталась найти что-то близкое к авиации. Парадокс, но девочкам летать никто не запрещает, а учить почему-то не учат. Бывают спецнаборы, но обычно это разовая акция и бывает она раз в несколько лет. Тем, кто очень хочет пойти в авиацию придется искать неочевидные пути.

«Это не машина, выйти не получится»

Параллельно с учебой в вузе Елена продолжила занятия в аэроклубе ДОСААФ в Смышляевке. А спустя время обстоятельства привели ее в ЦСКА.

-Сначала была штурманом, а потом уже и сама села за командирское кресло. Здесь я работаю лет 20 точно. Кстати, как села за управление вертолетом, то отец уже стал гордиться мной и воспринимать меня по-другому.

В мужском коллективе Елена ужилась легко. Женщина поделилась: мужчины здесь относятся к дамам с большим уважением.

-Всегда подскажут, помогут и не откажут в совете. Очень хорошие коллеги.

Полеты для женщины уже давно стали простой работой. Правда, ответственность чувствуется всегда, как в первый раз.

-Нужно понимать, что ты отрываешь от земли летательный аппарат, который весит примерно 3,4 тонны. Это не машина, выйти не получится.

В свободное время Елена участвует в соревнованиях по вертолетному спорту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Прокофьева управляет вертолетом Ми-2. Аппарат многоцелевой.

-Во-первых, это учебный вертолет, на нем выросли большинство военных летчиков. Еще на нем можно и груз перевозить , и людей. Спортсмены-парашютисты отсюда прыгают.

Риски есть всегда, но Елена каждый случай воспринимает как опыт.

-Один раз нам в двигатель птичка попала. Пришлось экстренно сажать вертолет. Повезло, что это было уже при заходе на посадку. Да, могло произойти все, что угодно. Это новые знания. Учусь, как делать не надо. Вот и все.