«Люди сами виноваты»: эксперт рассказал, почему снизился уровень воды в Волге и чем это грозит

В 2023 году уровень воды в Волге ниже средних многолетних значений Фото: Евгений ЕГОРОВ

Эксперты бьют тревогу: в 2023 году на Волге у Самары и Тольятти уровень воды наблюдается значительно ниже прошлогодних значений. Разница с привычными показателями довольно заметная - от полуметра и выше. Почему так происходит, и чем снижение уровня воды может грозить Волге и волжанам, выяснил у экспертов журналист «КП-Самара».

Уровень падает

Из графиков, представленных Приволжским УГМС, следует, что 30 июня 2023 года глубина Волги в Куйбышевском водохранилище у Тольятти составила 51,8 метра, год назад в этот же день уровень был 53,1 метра.

В Саратовском водохранилище у Самары 30 июня 2023 глубина реки зафиксирована на отметке 28,2 метра, что совпало с прошлогодним показателем на эту же дату. Но в течение всего июня Волга у Самары была мельче, чем в прошлом году.

Однако важнее сравнения даже не с 2022 годом, а со среднемноголетними значениями.

- На Куйбышевском водохранилище уровни воды по состоянию на утро 20 июня достигли отметок 51,82 – 51,88 м БС (по Балтийской системе), в верхнем бьефе Жигулевской ГЭС – 51,82 м БС, что на 72 см ниже среднемноголетнего значения. На Саратовском водохранилище уровень воды у г. Самары зафиксирован на отметке 28,31 м БС, что на 46 см ниже среднемноголетнего значения, - сообщили в Приволжском УГМС.

Вырубают леса, осушают болота

Впрочем, ученые успокаивают - в целом, как показывают исследования, воды в Волге меньше не становится. Просто большая ее часть наполняет реку в зимний и весенний период. В это время гидроэлектростанции, которых на реке немало, вынуждены сбрасывать воду в повышенных объемах во избежание затопления территорий. А вот в летний период река пополняется менее активно. Причиной тому ученые считают как климатические изменения, так и вмешательство человека в природу.

- Вырубки лесов, осушение территорий приводят к тому, что талые воды по весне не задерживаются в земле, постепенно уходя в почву и питая затем малые и большие реки, а большим потоком во время паводка уходят сразу в Каспийское море, - рассказал «КП-Самара» доктор технических наук, зав. лабораторией Института экологии Волжского бассейна РАН Владимир Селезнев.

Нельзя сбрасывать со счетов и общепланетные процессы. По мнению Владимира Селезнева, глобальное потепление – объективный фактор, подтверждающийся фактическими данными – за период наблюдений температура воды в Волге в нашем регионе в среднем стала выше на полтора градуса.

Ситуацию «КП-Самара» прокомментировали на Жигулевской ГЭС

- Жигулевская ГЭС работает в соответствии с указанием ФАВР ( Росводресурсы),- пояснили на предприятии. - Согласно правилам использования водных ресурсов отметки Куйбышевского водохранилища находятся в пределах разрешенных значений. На сегодняшний день уровень верхнего бьефа Куйбышевского водохранилища составляет 51,86 метров

Вода «зацветет»?

Насколько эта ситуация опасна для обитателей реки и для жителей региона?

- Июль, по прогнозам синоптиков, ожидается жарким. Следовательно, температура воды в Волге будет повышаться, а более низкий уровень воды будет способствовать этому прогреву. Что создает благоприятную среду для размножения цианобактерий, - отмечает Владимир Селезнев.

По его словам, это чревато не только «цветением» воды. В прошлом году в Волге наблюдался массовый замор рыбы. И это могло быть связано именно с недостатком кислорода в воде.

- Когда вода прогревается, количество кислорода в ней уменьшается естественным образом. Но цианобактерии (сине-зеленые водоросли) способствуют этому еще больше. Причина размножения цианобактерий – не только климатический, но и антропогенный фактор. С промышленными отходами, из-за сельскохозяйственной деятельности, даже с бытовыми стоками в реку попадают органические соединения — железо, азот, фосфор, которые служат питательной средой для водорослей. Разумеется, это наносит урон всей водной экосистеме. Такая вода, насыщенная выделяемыми токсинами, попадает в водопровод и организм человека. Да и в местах для купания заиливание и «цветущая» вода не радуют отдыхающих, - пояснил Владимир Селезнев.

Снизить нагрузку

Что же делать и могут ли самарцы как-то повлиять на происходящие процессы?

- Повлиять на климат напрямую мы, увы, не можем. Но мы можем и должны снизить антропогенную нагрузку на водоемы – то есть влияние промышленной и аграрной деятельности. Работу гидроэлектростанций также надо регулировать с учетом экологического воздействия, - считает ученый. – Сейчас сбросы воды через плотины ГЭС происходят неравномерно. Днем турбины станций работают в пиковом режиме, ночами – с меньшей нагрузкой, а по выходным чаще всего сбросы минимальны. По сути, по выходным река превращается в систему озер со стоячей водой, в которой активно идут процессы размножения водорослей.

Хорошая новость – проблему понимают на государственном уровне.

- В конце июня я выступал с докладом в Госдуме. Есть госпрограмма, касающаяся экологии различным российских водоемов, в том числе и реки Волги. Созданы рабочая группа, межведомственная комиссия из представителей нескольких министерств, которую возглавил один из заместителей премьер-министра Мишустина, выделено финансирование. Так что есть надежда на то, что ситуация будет исправляться, - рассказал Владимир Селезнев.

КОНКРЕТНО

Согласно данным Приволжского УГМС, температура воды в Волге у Тольятти 30 июня 2023 года составляет 20,1 градуса, у Самары – 18 градусов, у Сызрани – 21 градус.