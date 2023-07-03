В Клявлинском районе открыли новые родники

Акция по очистке родников проходит в четвертый раз. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Родник с историей

Акция «Родники Самарской области» в рамках движения #ЭкоРавновесие проходит уже в четвертый раз. «Комсомолка» вместе с партнерами – волонтерами крупных промышленных предприятий - чистили и благоустраивали родники в Красноярском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Сызранском районах, а также под Новокуйбышевском. Теперь волонтеры приехали в Клявлинский район, и это получилась настоящая экспедиция.

Какие красивые здесь места! Фото: Юлия ХОМИК

Глава сельского поселения станции Клявлино муниципального района Клявлинский Юрий Иванов и заведующая отделом контрольной деятельности администрации муниципального района Клявлинский Ольга Кузьмина посоветовали ехать в село Старые Сосны. У него богатая история, о которой очень интересно рассказала экскурсовод Ирина Захарова. Здесь жили потомки известного российского ученого-географа Рычкова, рядом была усадьба потомков Арсеньева – учителя царевича Александра II. В самом селе есть источники Серный и Альчинка, ими активно пользуются местные жители. А неподалеку есть родник Гусиный, который впадает в реку Сорок ключей. По преданиям, возле него паслись гуси с поместья Рычкова. Сейчас о том, как найти источник, знают немногие жители: его исток густо зарос, доступ к нему затруднен. Расчистить путь к роднику и благоустроить его – задача как раз для волонтеров.

Прежде чем отправиться на поиски, заехали в храм Михаила Архангела в Старых Соснах, построенный в 1840 году и включенный в реестр памятников культурного наследия регионального значения. Волонтеры получили благословение его настоятеля на доброе дело.

Волонтеры заехали в храм в Старых Соснах и получили благословение на доброе дело. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Четыре ключа

Исток родника Гусиный едва угадывается среди зарослей под толщей прошлогодней прелой листвы – не набрать воды, не напиться.

- Благоустройство помогает улучшить качество воды в родниках. Если она не застаивается, а имеет свободный излив, то она намного чище. А чем меньше зарослей вокруг, тем меньше в русло попадает травы, листвы и веток, которые загнивают и от этого распространяются бактерии, - рассказала начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ «Самарский ЦСМ» Наталья Кварацхелия.

Источник сильно зарос, доступ к нему затруднен. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Родник едва угадывался под толщей листвы и веток. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Работа закипела. Расчистили заросли, убрали сухостой, подстригли траву. Чтобы к источнику удобно было подойти, вырубили в склоне ступеньки. Но главное – аккуратно очистили русло, и родник буквально зажурчал! И здесь волонтеров ждал сюрприз: убирая мусор, они обнаружили, что ключ из-под холма бьет не из одной точки, как казалось сначала, а из четырех! Получается, что во время уборки были в прямом смысле слова открыты новые родники, которые потом сливаются в один ручей.

Работа закипела! Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Волонтеры утоляли жажду водой с магнием. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Из родника взяли пробы воды на анализ: через неделю «Самарский ЦСМ» представит подробный отчет об органолептических, физико-химических и микробиологических свойствах. Пока неизвестен точный состав, волонтеры утоляли жажду бутилированной водой «Магниевая» от торговой марки «Кристальная». Большое содержание магния в ней отлично снимает стресс, как и благодатный труд на природе. Также были взяты пробы воды на анализ в родниках из Старых Сосен. «Комсомолка» обязательно сообщит о результатах.

Из родника взяли воду на анализ. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

- Спасибо, что вы приехали в деревню с желанием помочь. Работа всегда найдется, приезжайте хоть каждую неделю, - поблагодарил глава поселения волонтеров и проводил в Старые Сосны, где их по старинному мордовскому обычаю встречали пирогами и квасом, песнями и рассказами об истории и быте села. А затем угостили вкуснейшей шурпой с деревенским хлебом. К чаю с травами - свежевыпеченные сладости от «Самарского хлебозавода №5»: ватрушка «Творожное наслаждение» и пироги с вишневой, яблочной и лимонной начинкой. «Комсомолка» традиционно берет их с собой в дорогу для волонтеров, а теперь угостила и селян.

Традиционный перекус волонтерских акций «КП». Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

- Клявлинскому району в этом году исполняется 95 лет, и у него большие перспективы в плане экологического туризма, - поделился глава района Петр Климашов. - Вы сами убедились, какой здесь чистый воздух, красота и простор. Мы рады гостям и открыты для сотрудничества!

Волонтеров встречали в селе Старые Сосны по мордовскому обычаю пирогами и квасом. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

«Комсомольская правда» благодарит всех участников и партнеров акции, в том числе российского разработчика систем биоочистки водоемов ООО «РСЭ трейдинг Микрозим ТМ».

P.S. Стали известны результаты анализа воды из трех родников, которые провел «Самарский ЦСМ».

- В роднике «Гусиный» в целом хорошая вода, большинство показателей в норме. Есть небольшое превышение по мутности, но это связано с тем, что забор воды проводился после благоустройства источника и частицы ила со дна русла образовали взвесь. Скорее всего, мутность осядет, и в дальнейшем вода будет более прозрачной, впрочем, это легко убирается обычным фильтром. Также в роднике «Гусиный» есть небольшое превышение уровня энтерококков, поэтому мы рекомендуем эту воду обязательно прокипятить перед употреблением, - рассказала Наталья Кварацхелия.

Осталось совсем чуть-чуть. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

В роднике Альчинка, расположенном в селе Старые Сосны, по результатам анализа обнаружено небольшое превышение уровня нитратов. Такую воду специалисты рекомендуют пропускать через фильтр. А в роднике «Серный» достаточно высокая жесткость воды – почти в три раза больше нормы, а также есть превышение общей минерализации.

- Такую воду нельзя отнести к столовым, а в бытовых приборах от нее будет быстро образовываться накипь, - заключила Наталья Кварацхелия. – Здесь нужны специальные мощные фильтры. Все остальные показатели в норме.

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