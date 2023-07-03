Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Надо освобождать заявку, чтоб заявить новичков»

Игорь Осинькин доволен матчем с "Соколом". Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Уступили дебютанту Первой лиги

«Крылья Советов» начали подготовку к новому футбольному сезону в Самаре. В первый день июля на базе команды на улице Шушенской в контрольном матче самарцы сыграли с дебютантом Первой лиги - «Соколом» из Саратова.

Матч проходил в формате из трех таймов (45+45+30 минут) и завершился победой гостей со счетом 2:1. Гол у «Крыльев» в первом тайме забил Дмитрий Цыпченко. Затем Игорь Осинькин выпускал на поле большое количество молодых игроков, а также находящихся на просмотре.

- Задача на этот матч для игроков основы была — восстановить игровые кондиции. Молодежи мы давали меньше нагрузок, поэтому они выглядели, быть может, в каких-то моментах быстрее и свежее. Я доволен тем, как они себя показали. Да, мы пропустили два мяча, но сейчас этому не стоит придавать большого значения, - прокомментировал Осинькин.

«Писарский должен дать ответ на футбольном поле»

В матче не принял участия приезжавший на просмотр лучший бомбардир чемпионата Белоруссии, 19-летний форвард солигорского «Шахтера» Егор Карпицкий.

- Егор уже вернулся в расположение своей команды. Мы его посмотрели, он нам интересен. Обо всем остальном можно будет говорить только после подписания контракта, - заявил Осинькин.

Отсутствие в составе Владимира Писарского, Дмитрия Иванисени, Юрия Горшкова главный тренер самарцев объяснил незначительными повреждениями.

- Иванисеня накануне игры почувствовал неприятные ощущения. Сказывается то, что он пропустил целый год и нынешние нагрузки на нем сказываются в большей степени. Травма Писарского, которую он получил еще в матче 29-го тура в Воронеже, оказалась более серьезной, чем мы думали. Он тренируется, лечится, думаю, что скоро сможет принимать участие в матчах, - пояснил Игорь Осинькин.

Попутно главный тренер прокомментировал высказывания Писарского в прессе. В частности, форвард признался, что в весенней части завершившегося чемпионата его голова была забита подготовкой к свадьбе и сменой фамилии, из-за чего он не мог полностью сосредоточиться на футболе.

- Думаю, он сам должен дать ответ на свои слова на футбольном поле. Лично я не заметил в поведении Вовы, что для него футбол на втором плане. Если у него что-то и не получалось в игре, то это точно не из-за настроя. Так бывает, в новом сезоне должно получиться, - высказался Осинькин.

Неясность с комплектованием

Наставник самарцев рассказал о судьбе тех, кто вернулся в команду из аренд. Речь о Даниле Липовом, Матео Бараче, Владимире Хубулове, Никите Салтыкове.

- Надо смотреть, в каком они состоянии, как себя проявят. Мы на них рассчитываем, но решение будем принимать чуть позже. Зимой нам пришлось в срочном порядке пристраивать несколько человек в аренды, чтобы освободить заявку. Сейчас ситуация такая же. Нам надо определиться с комплектованием команды, понять, кто уходит, кто остается, сколько свободных мест будет в заявке, - объяснил Осинькин.

По этой же причине пока не принято решение о продлении контракта с Георгием Зотовым, а также не объявляется официально о выкупе у «Локомотива» трансфера Сергея Бабкина (хотя, по данным ряда телеграм-каналов и СМИ, договоренность уже достигнута).

«В Калининград лететь теперь долго»

В предстоящем сезоне Кубок России будет разыгран по той же схеме, что и в прошлом году, с одним только изменением: победитель финала Пути регионов напрямую попадет в Суперфинал, а проигравший в финале Пути РПЛ не будет иметь второго шанса.

«Крылья Советов» в групповом турнире сыграют с «Зенитом», «Ахматом» и «Балтикой». В Санкт-Петербург, Грозный и Калининград можно напрямую долететь самолетом.

- С этой точки зрения, наверное, чуть проще добираться, чем в Воронеж, Ростов и Краснодар. Но это все равно получаются одни из самых дальних для нас перелетов, тем более теперь в Калининград лететь дольше, чем раньше. Но мы с этой точки зрения вообще не оценивали соперников, - прокомментировал Игорь Осинькин по просьбе «КП-Самара» итоги жеребьевки кубкового турнира.

Также главный тренер «Крыльев» рассказал о преимуществах проведения сбора в Самаре.

- Во всем есть свои плюсы и минусы. Но с той точки зрения, что нынешнее межсезонье короткое, отпуск был небольшим, возможность жить во время сбора дома - это плюс в психологическом плане. Все условия для подготовки у нас здесь есть, - ответил Осинькин на вопрос «КП-Самара».

В рамках подготовки к сезону 7 июля «Крылья» сыграют в Москве с нижнекамским «Нефтехимиком», 12 июля — в Казани с «Рубином», а 16 июля — в Самаре с «Уралом».