Удовольствие от игры и возможность показать себя: в Самаре прошел очередной турнир памяти Дениса Ковбы

В турнире памяти Дениса Ковбы приняли участие 12 команд из Самары и области. Фото: Татьяна ФОМИНА

«Важно развивать детский футбол»

В первые выходные июля в Самаре прошел уже становящийся традиционным детский турнир по футболу памяти Дениса Ковбы. В нем принимают участие юные футболисты, которым сейчас по 10 лет — именно с этим возрастом работал Денис в последний год своей жизни.

В 2022 году первый турнир прошел в Самаре на стадионе «Металлург», второй — осенью в Саранске.

На этот раз местом проведения соревнований стал самарский стадион «Локомотив». В турнире приняли участие 12 команд из Самары и Самарской области, составленные из ребят (а в некоторых командах и из девчонок) 2013 года рождения.

Турнир состоялся при поддержке детского футбольного клуба «Форвард» и Самарской областной федерации футбола. Благодаря партнёру турнира – компании «Пегас-Агро» - команда-победительница получила денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Надя Ковба, супруга Дениса, рассказала, почему родилась идея проводить именно детский турнир в память о легенде «Крыльев» 2000-х годов.

- Я считаю очень важным развивать именно детский спорт, потому что это наше будущее, это новое поколение футболистов, которыми мы будем гордиться, - объяснила Надя Ковба.

На турнире присутствовали сыновья Нади и Дениса.

- Мне кажется, у них на генетическом уровне потребность смотреть футбол и играть в него. Они не занимаются футболом профессионально, но всегда присутствуют на турнирах, поддерживают участников, - рассказала Надя.

«Денис сделал себя сам»

Приехали из Белоруссии и родители Дениса Ковбы — Юрий Дмитриевич и Ирина Михайловна.

- Денис начал заниматься футболом довольно поздно. Было непросто, приходилось чем-то жертвовать, чтобы сосредоточиться на футболе. Но потихоньку, шаг за шагом, работая, Денис вырос в «звездочку», а затем и в настоящую «звезду» футбола, - вспоминала Ирина Ковба этапы становления сына как футболиста.

Почетный ветеран «Крыльев Советов», экс-президент самарского клуба Виктор Развеев также сделал акцент на том, что Денис Ковба стал футболистом такого уровня благодаря работе над собой.

- Денис был другом моего сына, и я знаю, как происходил его рост. Этот человек сделал сам себя. Не обладая какой-то особой техникой или скоростными данными, он развивал свои сильные стороны и в какой-то момент сделался незаменимым для команды. Это — пример для молодого поколения, как можно стать профессиональным футболистом высокого уровня благодаря каждодневной работе, - подчеркнул Виктор Развеев.

Победители принимали награды из рук защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Фото: Татьяна ФОМИНА

«Кубок должен оставаться в Самаре»

В обоих предыдущих турнирах победила команда академии «Крыльев Советов». Традиция не была нарушена — вновь победу в турнире одержала команда академии «Крылья Советов». Причем в финале она играла со второй командой этой же Академии. Третье место — у клуба «Смена».

Старший тренер команды победителей Евгений Насибулин рассказал, почему он спокойно вел себя во время финального матча, по большей части просто наблюдая за игрой.

- Поскольку в финал пробились две наших команды, я считаю, мы к этому моменту свою задачу уже выполнили. Я попросил их просто показать красивый футбол, сыграть этот матч без подсказок, самостоятельно принимать решения. И они, считаю, с этим справились, так что я в финале просто стоял и наблюдал за красивой игрой своих ребят, - признался наставник 10-летних футболистов.

Евгений Насибулин объяснил, что для него и его подопечных означает участие и победа в турнире памяти Дениса Ковбы,

- Для нас большая честь — участвовать в этом турнире. Мне довелось поиграть с Денисом Ковбой в одной команде, когда он уже завершил профессиональную карьеру, он был у меня тренером, когда я был в составе молодежной команды «Крыльев». Считаю, это — великий футболист и человек, который сделал очень много для развития самарского футбола, и для нас очень важно почтить его память делом и результатом. Таким результатом для нас вновь стала победа в турнире. Сейчас он проходит на самарской земле, а в ноябре прошлого года в Саранске мы добыли победу, опередив академии «Спартака» и «Краснодара». Это для нас очень важно и ценно. Считаю, кубок турнира памяти Дениса Ковбы должен всегда быть у самарской команды. И мы эту задачу выполняем, - поделился ощущениями Евгений.

Тренер рассказал, что перед турниром он рассказывал ребятам о том, кем был Денис Ковба для «Крыльев Советов», показывал видео с его игрой и голами.

- Конечно, наибольшее впечатление произвел на ребят его гол в ворота АЗ в матче Кубка УЕФА. Это уровень, который показывает им ориентиры развития, - подчеркнул Евгений Насибулин.

В финале сразились два состава академии «Крыльев Советов». Фото: Татьяна ФОМИНА

Возможность попасть в академию

Заместитель председателя Самарской областной федерации футбола, директор академии «Крыльев Советов» Сергей Марушко назвал еще один важный аспект проведения такого турнира.

- Для нас каждый такой турнир имеет важнейшее значение. В этом возрасте дети растут и меняются в своих качествах каждые полгода. И тот, кто не был заметен полгода назад, сейчас уже может проявиться. Сюда съезжаются ребята со всей области, и мы имеем возможность благодаря таким турнирам наблюдать за развитием ребят- отметил Сергей Марушко.

Призы победители и лучшие игроки получали из рук защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова.

- Такие турниры для детей — это и возможность получить удовольствие от участия в соревнованиях, и шанс показать себя с лучшей стороны, обратить на себя внимание тренеров академии. Вспоминаю себя в этом возрасте — всегда был рад участию в любых турнирах. Ты получаешь удовольствие от игры, с каждым турниром совершенствуешься, повышаешь свой уровень. И, конечно, этот турнир очень значим для Самары, ведь Денис Ковба был здесь ведущим игроком, провел более 200 матчей, и такие мероприятия в его память очень важны, - отметил Юрий Горшков.

Турнир станет международным

Александр Волков, президент детского футбольного клуба «Форвард», подтвердил намерение сделать этот турнир ежегодным, а также придать ему статус международного.

- Думаю, что в следующем году сдвинем сроки на август, чтобы была возможность пригласить больше участников. Хотим сделать мощный, классный, запоминающийся турнир с участием более чем 30 команд. Уже есть несколько клубов из Белоруссии, которые хотели бы приехать. Хотим пригласить также участников из Сербии и других дружественных стран, - поделился планами Александр Волков.

Возможно, круг участников расширится и за счет того, что соревнования будут проводиться в нескольких возрастных категориях.

- Знаю, что некоторые клубы готовы привезти команды нескольких возрастов. Если таких участников наберется достаточное количество, то возможны соревнования, например, отдельно для ребят 2013 и для 2014 годов рождения, а может быть, и более старших возрастов. Изучим запросы, готовность клубов и обязательно сделаем все на высшем уровне, - подчеркнул Александр Волков.