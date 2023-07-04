«Помогала даже незнакомым»: экс-невестка миллионера, которой перерезали горло в Самаре, была отзывчивой и не считала денег

Красавица-блондинка была доброй и отзывчивой. Фото: соцсети

Зверское убийство красавицы-блондинки Екатерины К. в Самаре 3 июля 2023 года ужаснуло весь город. 34-летней самарчанке перерезали горло и выбросили из машины прямо на дорогу на улице Водников. Убийцу уже задержали, им оказался 21-летний уроженец одной из соседних республик, который недавно получил российское гражданство. Пока он не признает свою вину и отказывается от дачи показаний. Также оказалось, что Екатерина – бывшая жена сына якутского золотопромышленника-миллионера, который сейчас находится в СИЗО под следствием – свекра погибшей обвиняют в том, что он похитил золота почти на миллиард рублей. Судя по соцсетям убитой и рассказам знакомых, деньги у красавицы водились – она одевалась в дорогих магазинах, жила в элитной квартире в новом доме на ул.Рабочей и меняла дорогие машины как перчатки. Но в отличие от многих богатство не сделало девушку надменной и заносчивой. Знакомые в один голос уверяют – Екатерина была очень доброй и отзывчивой и всегда с готовность приходила на помощь даже незнакомым людям. Не исключено, что именно эта доверчивость и склонность видеть в окружающих только хорошее и стали причиной ее ужасной гибели…

«Никогда не спрашивала цену товара»

Во дворе элитной многоэтажке на ул.Рабочей утром буднего дня тихо и пусто. Лишь возится с клумбой местный садовник. Екатерину он прекрасно помнит.

- Парковки в доме не было, машины свои дорогие она всегда ставила тут, во дворе. Всегда смотрел на нее и поражался, насколько она худенькая и хрупкая, - признается мужчина в беседе с журналистом «КП-Самара». – Всегда была приветливой, здоровалась, улыбалась..

Красавица жила в элитном доме в престижном районе Фото: Наталья АРТЯКОВА

Продавщица местного магазинчика тоже хорошо помнит погибшую блондинку.

- Заходила ко мне в магазин почти каждый день. Обычно вместе с сыном, он у нее только-только первый класс закончил, - рассказывает продавец. – Эффектная очень была, одевалась достаточно броско, даже вызывающе, но мужчин рядом с ней никогда не видела. Сын тоже всегда был одет «с иголочки», с модной прической. Вообще денег она не считала, это было заметно. Никогда не спрашивала цену товара, на что мальчик покажет, то сразу покупала. Обычные молоко-хлеб не брала, только сладости, мороженое, деликатесы. Как-то раз рассказала мне, что сын учится в частной школе, что у него есть гувернантки и репетиторы. Правда, уже несколько месяцев я ее не видела.

Как рассказали журналисту «КП-Самара» соседи убитой, в начале года девушка действительно продала квартиру и переехала, не оставив нового адреса. Что стало причиной переезда, тоже пока неизвестно.

Девушка совершенно бескорыстно помогала магазину Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Была очень светлой и доброй»

На своей страничке в соцсетях погибшая блондинка частенько выкладывала посты с рекламой вещей из дорогого бутика «Шопогшолик». Поэтому все поначалу решили, что именно там она работала. Однако позже выяснилось, что это не так и трудится девушка в сети аптек «Вита». Хотя Катя действительно частенько бывала в магазинчике, помогала она продавцам совершенно бескорыстно, из добрых побуждений.

- Екатерина была нашей постоянной клиенткой, часто одевалась у нас, - рассказала продавец «Шопоголика» журналисту «КП-Самара». – Узнав, что мы не успеваем выкладывать в соцсети информацию о товарах, сама вызвалась помочь, совершенно бесплатно. Она вообще была такой – очень светлой, доброй, отзывчивой, готовой прийти на помощь даже совсем незнакомым людям. В последний раз приезжала буквально за неделю до смерти, ничего не купила, просто хотела посмотреть новую коллекцию….

Екатерина очень любила маленького сына. Фото: соцсети

Не признает вину

Сейчас маленького сына Екатерины забрали к себе родственники. Убийца девушки не признает свою вину и отказывается давать показания. По одной из версий, душегуб пошел на убийство ради дорогой машины – черного джипа «Лэнд Крузер», который Екатерина продавала за 3,6 млн. Он прикинулся покупателем, дождался, пока хозяйка снимет машину с учета в ГИБДД, а потом решил убить ее и спрятать тело. Однако Екатерина начала сопротивляться, бороться за жизнь и даже сумела, истекая кровью, вырваться из роковой машины, спутав планы преступника. Однако, к сожалению, медики не успели ей помочь и девушка умерла от потери крови.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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