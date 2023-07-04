«С уважением к Ленину»: в Самаре вновь предлагают вернуть памятник Александру II на «родной» постамент

Ленину снова предлагают "освободить" постамент для Александра II Фото: Яндекс.Карты

В Самаре вновь заговорили о восстановлении памятника императору Александру II, и в этой связи возникает вопрос о месте его установки. В органы власти за последнее время поступили два обращения на эту тему.

«С памятниками не воюем»

В начале июня вопрос обсуждался на уровне руководства регионом. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с почетным гражданином Самарской области Петром Кабытовым, главным библиографом областной научной библиотеки Александром Завальным, проректором Самарского университета, председателем совета реготделения Российского исторического общества Михаилом Леоновым.

Воссоздание памятника Александру II неизбежно порождает дискуссию о месте его установки. На прежнем постаменте, где стояла фигура императора, теперь находится памятник Ленину. Он признан объектом культурного наследия и в связи с этим «неприкосновенен» согласно федеральному законодательству.

Глава региона Дмитрий Азаров на упомянутой встрече также сразу обозначил, что речь может идти только об установке памятника Александру II в другой локации.

- Много раз свою позицию обозначал: я с памятниками не воюю. Если памятник стоит в данном случае Владимиру Ильичу Ленину, то так тому и быть. Я считаю неправильным снос памятников. Это все наша история, наша страна. Предложение установить памятник в другом месте считаю уместным обсудить, - заявил губернатор.

Участники встречи приняли эту позицию.

- Мы действительно памятники не сносим, мы возводим памятники, восстанавливаем нашу историю, - подтвердил Петр Кабытов.

По мнению Михаила Леонова, установка памятника императору в новой локации создаст еще одну точку притяжения для горожан и гостей Самары и повысит туристическую привлекательность города.

- Памятник Ленину на площади Революции трогать ни в коем случае не надо, а фигуру императора нужно восстановить на новом подходящем месте. Он станет одной из точек притяжения на туристической карте нашего города. Мы знаем, что турпоток растет, и объект этот будет действительно востребован, - подчеркнул ученый.

Как стало известно «КП-Самара», в качестве возможных мест установки памятника Александру II предлагаются Хлебная площадь или волжская набережная.

- Я думаю, на набережной памятник будет уместнее. Он будет хорошо смотреться как со стороны города, так и с Волги. Современная застройка изменила панораму города, если смотреть на него с реки, и она нуждается в новых акцентах, привлекающих внимание и цепляющих взгляд. Памятник российскому императору с воссозданием в том числе и исторического облика постамента создаст хороший визуальный эффект. В какой именно точке набережной разместить монумент – надо еще смотреть и обсуждать, - поделился с «КП-Самара» своим мнением Александр Завальный.

Ленина – на проспект его имени?

На днях в адрес губернатора Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной было направлено еще одно обращение на эту тему. Его автор – житель Самары, активно занимающийся исторической тематикой, Александр Назаров. Его предложение – воссоздать памятник Александру II на историческом месте и на родном постаменте, а фигуру вождя революции перенести на проспект Ленина.

- Я не предлагаю «воевать» с памятниками и тем более сносить их. Так вышло, что фигура Ленина заняла чужой постамент, возникло вот это противостояние, и пора этот узел разрубить. Мне кажется, что перенос памятника Ленину на проспект его же имени и на более подходящий ему по размеру постамент будет как раз уважением к памяти вождя, - пояснил «КП-Самара» автор инициативы.

Александр Назаров предлагает установить фигуру Ленина напротив площади Героев XXI армии, на пересечении проспекта Ленина с улицей Осипенко. Сейчас там на месте бывшей автостоянки – заросший травой и сорняками пустырь.

- Памятник Александру II – это, на мой взгляд, памятник не только самому императору, но и определенной эпохе истории российского государства и истории Самары в том числе. Монумент создавался на средства горожан и по их инициативе, это был «народный» памятник, потому он заслуживает быть восстановленным именно на своем историческом месте. При этом никто не покушается на Ленина и советскую эпоху, просто предлагаю совместить их с более подходящими точками географии. Есть же памятник молодому Владимиру Ульянову на улице Ленинской, логично памятник Ленину поставить на проспекте Ленина. Разговаривал с представителями коммунистической партии, есть среди них те, кто согласен с этими доводами, - уверяет Александр Назаров.

Что же касается невозможности перенести в другую локацию объект культурного наследия, коим является памятник Ильичу, то, по мнению автора идеи, это вопрос решаемый. Например, губдума может выйти с законодательной инициативой и скорректировать закон, чтобы это стало возможным. Конечно, идея должна получить поддержку общественности и властей, а для этого сначала хотя бы просто прозвучать. Пока ответа из областного правительства и мэрии на свое обращение автор инициативы не получал.