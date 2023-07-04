«Дети радуются, когда заглядывает брат»: директор Академии футбола Арсена Захаряна в Самаре раскрыл секреты попадания в большой футбол

Давид – воспитанник «Крыльев Советов», он поиграл на профессиональном уровне, но рано закончил карьеру из-за травмы. Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Давид Захарян – в прошлом профессиональный футболист, а теперь спортивный функционер – открыл в Самаре футбольную академию своего брата, игрока сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна. Для братьев Самара – город не чужой, они здесь выросли и начали заниматься футболом.

Корреспонденты «КП-Самара» поговорили с Давидом Захаряном о подготовке детей, философии футбольной школы и о его брате.

Как давно существует Академия? Кто в ней занимается, где тренируетесь?

- Существует недавно: заниматься начали 1 мая. Базируемся на площадке спорткомплекса «Маяк», метро «Юнгородок». Команд у нас немного, пока так называемая «солянка», все дети разного возраста приходят. Это дети возраста 8 - 10 лет. Мы в стадии набора. Набираем детей от 4 до 12 лет. Мы придерживаемся философии, что если дети доходят до 12 летнего возраста с отличными футбольными навыками, мы планируем отправлять их в Москву.

Сколько ребят сейчас занимается?

- У нас 27 человек. Сейчас лето, многие уезжают в деревни, в отпуск или еще куда-то. Ближе к сентябрю уже полноценно займемся набором.

У вас занимаются и мальчики, и девочки?

- Да. Было две девочки, но одна уехала. Мы не разделяем мальчиков и девочек, однако если будет 10-15 девочек, то мы создадим для них отдельную группу.

С полем нет проблем?

- Все устраивает. Цена, качество - все супер.

В каких турнирах участвуете?

- Сейчас участвуем там, где нам предлагают, мы ни от чего не отказываемся. Я сторонник того, чтобы дети больше играли, а не просто тренировались. По области еще не ездили, только в городских турнирах участвовали.

У вас уже есть микро-успехи или полноценные успехи в таких турнирах?

- Начнем с того, что у меня была моя школа, школа Давида Захаряна, и мы занимались там около года. За этот период мы выиграли два кубка. Если брать Академию Арсена Захаряна, то недавно участвовали в турнире на «Виктории», заняли второе место. Для меня, как руководителя, это не так важно, как для детей.

По какому графику проходят тренировки? На что вы делаете упор?

- Тренировки три раза в неделю - понедельник, среда, пятница вечером. У нас есть методика, по которой мы стараемся тренировать. Идем от простого - координация, элементарная остановка мяча, элементарная передача. У нас есть детишки, которые немного слабоваты в плане своей координации, футбольных способностей. Это не проблема детей, это проблема людей, которые занимались с ними до прихода к нам, а мы пытаемся как-то найти баланс, нормализовать то, что они упустили на начальном этапе.

Сколько у вас тренеров?

- Один тренер. Сейчас мы в поисках тренера вратарей. Вратарь у нас хороший, но тренер ему не помешает.

У вас указано, что занятия проходят по голландской системе. Почему именно так? Это с тех времен, когда ты проходил через «Академию Коноплева»?

Наверное, мой опыт как игрока больше, чем у других самарских ребят, потому что я и в «Академии» поиграл, потом ездил в Армению, где у нас был тренер испанец. У меня есть опыт в проведении тренировок, но это опыт тренировок взрослых. При этом у меня много знакомых, у которых свои школы в Москве, и у них есть свои методики, я со всеми на связи, чуть-чуть отсюда, чуть-чуть оттуда.

На какие команды ты, как руководитель, ориентируешься?

- Мне нравится «Краснодар». У них очень сильные возраста, причем все. Красиво играют, и все свои.

На детских соревнованиях нет разделения на мальчиков и девочек?

- Нет. Мы заранее предупреждаем организаторов. Если турнир проводится среди ребят 2012 года рождения, у нас есть мальчики 2014 года и даже 2015 года рождения. Я бы не сказал, что они очень уступают по уровню, поэтому мы подключаем их к таким играм.

Многие говорят, что в российском детском футболе самое главное - результат. Для тебя он важен?

- Я вообще не гонюсь за результатом. Если занимают 10 место из 10 - вообще не проблема. Пускай ребята будут стараться играть правильно в футбол. Во время товарищеских матчей большинство команд просто тупо бьют мяч вперед, не в обиду тренерам. Мы же стараемся играть через пас, начинаем атаку от ворот через ближнего. Это то, что мы требуем.

Как к вам записаться?

- Либо по моему номеру телефона, либо через группу ВК - https://vk.com/dfk_zaha. Там есть простая форма заявки - вводите номер и возраст ребенка.

Сейчас много желающих?

- За последнюю неделю трое новеньких добавилось. Но пока это больше сарафанное радио. Сейчас у всех лето, отпуск, поэтому у нас будет месяц, чтобы кого-то найти еще.

Есть информация, что один из ваших ребят собирается в Москву в академию имени Льва Яшина. Как так получилось?

- Да, Давид Шельян, хороший мальчик, 2014 года рождения. Ездил в Москву на неделю, провел там цикл тренировок, и он там всем понравился. Сказали, что если вы готовы к переезду, то берем мальчика. У нас также мальчик 2011 года рождения поедет в «Динамо», надеюсь, пройдет там отбор. По рамкам самарского футбола он хорош. То, что я вижу в нем, можно развивать, и московский чемпионат поможет ему в этом.

Как получилось, что академия взяла имя Арсена? Он как-то участвует в жизни академии?

- Я с ним созвонился, мы пообщались, сказал ему, что хочу сделать так. Он был не против. График у него тяжелый, но когда бывает в Самаре, то заглядывает. Перед новым годом заглядывал, прошлым летом. Для детей это радость и пример того, что если упорно тренироваться, то все получится.

Мастер-класс пока не проводил, но было общение, фотосессия, он посмотрел, как дети играют, раздал автографы.

Кроме Арсена другие футболисты к вам заглядывали?

- Из профессиональных игроков к нам кроме Арсена никто не заглядывал. Пока не стремлюсь к тому, чтобы кого-то приглашать.

Почему ты закончил свою карьеру футболиста?

- Из-за травмы. Разрыв передней мышцы бедра. Можно было прооперироваться и восстановиться, но мне было 22 года и я не увидел смысла. Это жизнь, поэтому я не жалею. Я получил огромный опыт, занимаясь футболом, нашел друзей, узнал, как вести себя в коллективе.

Доносишь до детей, что они могут и не стать профессиональными игроками?

- Так, чтобы убивать их мечты, мы не говорим, естественно. Но мы им даем понять, что если вы относитесь к чему-то только на 50%, то вряд ли что-то выйдет.

Кто-то помогает сейчас с академией из твоих товарищей по молодежке «КС» или других академий, через которые ты прошел?

- Нет, я ни с кем не на связи. Кто-то до сих пор играет, но связь мы не поддерживаем, у всех своя жизнь, свои интересы.

Ты дружишь с Нобелем Арустамяном. Не думал привлечь его к делам академии?

- Мы очень хорошо дружим, но я не думаю, что у него намечается визит в Самару, чтобы совместить это с тренировкой. У меня в Москве будет открываться площадка, и там будет проще пригласить и футболистов, и того же Нобеля.

Как получилось, что вы с братом оба вовлечены в футбол?

- Если вкратце, то бабушка привела меня на футбол. Мне это понравилось, я начал заниматься, потом родился Арсенчик, во дворе играли с утра до вечера. У нас есть маленький брат Артур, он сейчас тоже играет в академии «Динамо».

Почему твой брат «выстрелил»?

- Человек просто любит футбол, старается, занимается, трудится, и у него есть талант.

Кто его кумир?

- Криштиану Роналду. У него есть футболка с подписью, он ярый фанат. А мне нравился Роналдиньо, помню, смотрел ролики с его финтами.

Когда ты понял, что брат точно добьется успеха?

- Мы никогда не думали, получится ли что-то или нет. Было ощущение, что наступит день, когда это свершится, и так и получилось.

Веришь ли ты, что Арсен уедет в другой чемпионат? Было много слухов по поводу «Челси», но не получилось.

- Хочется верить. Когда Арсен играл за сборную против хорватов, он сказал, что только Ковачич - топ, Брозович - не сильно лучше. Футбол везде одинаковый, просто нужно адаптироваться, и у брата все для этого есть. С Модричем он хотел обменяться футболками, но тогда Лука на поле не вышел.

Выдался ли плохим этот сезон для Арсена?

- Я не считаю, что это плохой сезон. 5+10, второй по ключевым передачам. Возможно, это связано с повышенным вниманием к нему. Но это нельзя назвать спадом.

Сорвавшийся переход в «Челси» отразился на настроении твоего брата?

- Первое время было обидно. «Челси» не каждый день приходит. В силу возраста брат мыслит взрослее и понимает эту жизнь, поэтому где-то попереживал, понятное дело, не было настроения, и пресса и давление на нем сказывались, но, благо, в этот период мы были рядом с ним в Москве и мы его поддерживали.