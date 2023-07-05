«Мне говорили, чтобы не занимался ерундой»: диджитал-художник из Самары рассказал о творческом пути и перспективах цифрового искусства

Примеры работ художника.

В век цифровых технологий мода и искусство стали стремительно преображаться. Многообразие новых форм, идей и возможностей с каждым кодом захватывает внимание миллионов людей. Несмотря на повышенный интерес, значение приставки «диджитал» по-прежнему остается для многих неизвестным, также как и сама деятельность специалистов, относящих себя к этой области. Самарский диджитал-художник Сергей Судаков рассказал журналисту «КП» о своем творческом пути.

«Я диджитал художник»

Сергей работает в сфере цифрового искусства уже несколько лет. Обучался самостоятельно в свободное время на зарубежных онлайн-платформах. Изначально это был просто интерес, который в дальнейшем перерос в основную сферу деятельности.

- В чем заключается твоя работа?

- Я диджитал-художник. Вообще диджитал – обобщенное название, под ним скрывается множество направлений. Каждый диджитал-креатор выбирает свое направление. Я работаю с 3D графикой – это базис. Направление «дополненная реальность», по сути, это добавление виртуальных 3D-моделей в реальный мир. Также я работаю с 3D-маппингом и генеративной графикой – сочетанием IT и искусства.

Знакомый всем QR-код может быть не только ссылкой на сайт, но и окошком в виртуальную, дополненную реальность. При наведении камеры телефона на такой код перед пользователем открывается пространство, в котором он находится, но заполненное несуществующими в реальности 3D-предметами. Создается ощущение смешения двух пространств. По словам специалистов, такой способ может найти и практическое применение, например, в дизайне интерьера. Когда на объекте можно будет посмотреть через камеру телефона на расположение, пока еще не существующего, предмета. А вот 3D-маппинг уже активно используется в индустрии развлечений. Это работа с помощью лазера, либо проектора со сложной геометрией. Создается 3D-проекция на физический объект, с учетом его рельефа.

- Трудно ли сегодня найти заинтересованных людей, клиентов? Кто чаще всего к тебе обращается?

- Рекламой заниматься не пришлось: поток желающих очень большой, иногда даже приходится отказываться, потому что выполнение определенной задачи может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев. Чаще всего клиенты находят меня сами на фриланс-платформах или через знакомых. В большинстве случаев это организаторы масштабных мероприятий, праздников, а также представители бизнеса, которые хотят нативную рекламу – объектное 3D, например.

- Какая работа в твоей практике оказалась наиболее запоминающейся?

- Все заказы нестандартные. Практики работы по ним вообще нет. В принципе все, что делается – создается впервые. В прошлом году для культурного кластера я создавал карту дополненной реальности. Ушло 1,5 месяца. Нужно было сделать красивую текстуру, анимацию, разместив на ней каждого представителя. Это была одна из первых работ и одна из самых непростых.

- Приходилось ли тебе в повседневной жизни прибегать к практическому использованию своих навыков из сферы «диджитал»?

- 3D моделирование – это база всех креативных индустрий. По той простой причине, что на нем строится очень многое, начиная с каких-то бытовых нужд – элементов одежды, элементов машин, станков и мелких предметов жизнедеятельности. Можно с легкостью сделать какой-то предмет или недостающий кусок, имея дома 3D-принтер и компьютер. У меня был опыт, когда я распечатывал на таком принтере элемент, сломавшийся в машине. Отсканировал, перевел в 3D-модель, задал формат и отдал на печать. Затем просто покрасил этот элемент и установил.

Художник уверен - каждый может найти себя в этой увлекательной профессии будущего, если будет желание. Фото: Предоставлено "КП"

«Главное – не останавливаться»

В начале любого пути каждый человек сталкивается с трудностями, в особенности, если это касается чего-то нового. Специалисты в сфере цифрового искусства каждый день учатся создавать то, чего человечество не знало прежде.

- Поддерживали ли тебя близкие люди, когда ты решил всерьез заняться цифровым творчеством?

- Начиная с формирования студии, мне близкие говорили: «не занимайся ерундой, не надо это, лучше займись чем-то традиционным». Потом, когда занятие начало приносить какой-то доход, вопросы эти, скажем так, ушли.

- Часто ли приходится сталкиваться с предрассудками со стороны клиентов?

- Трудности в плане оценки работы – есть те, кто считает, что это должно стоить дешево. Хотя, если правильно объяснить, то у людей складывается понимание. Например, что дороже: ведущий или человек, который создает целый шоу-кейс с помощью 3D? Ведущий не может создать, он работает, в большинстве случаев, с готовым материалом.

- Может ли диджитал индустрия, в ближайшие пять лет, достичь такого уровня развития в России, что ее продукты будут использоваться повсеместно?

- Да, но вопрос все-таки очень сложный, в том плане – где и за счет каких сервисов? Многие ушли из России или заблокированы. Поэтому развитие, именно у нас, пока еще находится под вопросом.

Синтез IT и искусства

По словам Сергея Судакова, одними из наиболее популярных проектов, над которыми ему приходилось работать в Самаре, стал «Синестезия». Он объединил в себе музыкальную неоклассику и генеративное искусство.

- Я стараюсь продвигать генеративное искусство, потому что это один из сложнейших видов диджитал сферы. Только специалист IT или только деятель искусства ничего не сможет сделать в одиночку. Один должен понимать и чувствовать, куда он движется, а второй – создавать на языке программирования и 3D. Здесь открывается новая, узконаправленная сфера, где нужно быть в теме и там, и там. Мое дело начинается с того, что я изучаю инфополе искусства и инфополе диджитал-искусства, чтобы быть в трендах.

- Какая была реакция самарских зрителей на такие перформансы?

- Есть уже определенная фанбаза, которая выдвигает запросы. На первом перформансе площадка заполнялась неактивно, так как самарские жители не видели такого ранее. А уже в мае месяце – на два концерта были распроданы все билеты, многим не хватило. Были даже эмоции «А почему больше нет?!» - вспоминает Сергей.

Также диджитал художник отметил, что лучшие мировые команды, которые работают над шоу-кейсам в генеративной и аудиовизуальной графике – это в основном российские команды. При наличии желания и стремления каждый может найти себя в этой увлекательной профессии будущего.