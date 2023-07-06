Театр вместо заведения с сомнительной репутацией: самарцы недовольны начавшейся реконструкцией бывшего кинотеатра «Россия»

"Пятачок" перед кинотеатром "Россия" исторически был "мутным" местом Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самаре стартовали работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской. Вместо заведения с сомнительной репутацией здесь уже в следующем году должен разместиться молодежный театр.

«Фарца», клуб, развалины

Зданию, в котором сейчас кипят строительные работы, в этом году исполняется 60 лет. Кинотеатр «Россия» в Куйбышеве по адресу: улица Чернореченская, 15 был открыт в 1963 году.

Как-то так исторически сложилось, что точка на карте города, где появился этот кинотеатр, в разные периоды истории так или иначе была «мутной».

По некоторым сведениям, по другую сторону Чернореченской (в этом месте она разделена не слишком благоустроенным бульваром) в советские времена располагался магазин «Березка», где можно было «затариться» дефицитным и импортным товаром на чеки Внешпосылторга.

Соответственно, поодаль от магазина — на бульваре и возле того самого кинотеатра Россия процветала «фарца» - то есть торговля «из-под полы» тем, что нельзя было купить в советских магазинах. А там, где была спекуляция, неизбежно был и криминал.

В 90-е годы помещения практически всех кинотеатров стали осваивать коммерсанты разного пошиба. «Россия» не только не стала исключением, но и приобрела дурную славу. Помимо относительно безобидного видеосалона с непременными Брюсом Ли, «Полицейской академией» и «Горячей жевательной резинкой», в помещении кинотеатра открылся ночной клуб со своеобразной репутацией.

То есть днем в этих стенах дети смотрели кино, а вечерами и ночами там кучковались люди, скажем так, со своеобразными предпочтениями. И молодежь с пролетарской закваской регулярно наведывалась сюда для защиты традиционных ценностей — теми методами, которые считала эффективными.

Постепенно в здании позакрывались все заведения, включая собственно кинотеатр, и лет 15 оно стояло бесхозным, потихоньку разрушаясь. Несколько лет назад на уровне городских властей даже было объявлено о планах здание напрочь снести.

Парковка, деревья, детская площадка

В этот момент судьбой «России» озаботился депутат Госдумы Александр Хинштейн, и в результате было выделено федеральное финансирование на реконструкцию здания бывшего кинотеатра. После чего там разместится молодежный театр «Мастерская», ныне квартирующий в ДК железнодорожников имени Пушкина.

Однако развернувшаяся бурная строительная деятельность обеспокоила жильцов дома номер 13 по улице Чернореченской — многоподъездной «хрущевки» за кинотеатром.

- Строители первым делом демонтировали детскую площадку. Спилили деревья напротив дома. Перекрыли дорогу, ведущую мимо нашего двора к больнице. Заняли часть парковки напротив дома. Убрали столбы с освещением, - перечислили последствия начавшихся работ жители дома.

Жильцы дома за кинотеатром "Россия" не обрадовались началу строительства Фото: Евгений ЕГОРОВ

Ситуацию горожане описали в соцсетях, и 5 июля 2023 года с ними встретились депутат Александр Хинштейн, глава Железнодорожного района Вадим Тюнин, руководитель департамента градостроительства горадминистрации Василий Чернов, представители компании-застройщика.

Вопрос с детской площадкой решился неожиданно. Выяснилось, что она была довольно старая и пользовалась популярностью в большей степени у любителей «культурно» употребить алкогольные напитки на свежем воздухе. Поиск другого места для площадки наткнулся на возражения многих жильцов: «Она нам здесь не нужна!» Тем более что в торце дома, как выяснилось, есть детская и спортивная площадки, куда более востребованные, чем та, что подверглась демонтажу.

Компания-застройщик проявила жест доброй воли, пообещав по завершении строительства в скверике у нового театра (а значит, напротив дома номер 13) поставить современную детскую площадку, которой будут пользоваться как дети из близлежащих домов, так и посетители «Мастерской».

Вопрос с освещением также решился быстро: обещано в ближайшие два дня повесить прожектор на здание кинотеатра, который будет освещать территорию возле дома.

Ситуация с парковкой пока «подвисла». На момент встречи у чиновников не было уверенности, что забор стройплощадки можно будет передвинуть без изменений в документации. Но в целом напряженность удалось снять, и одна из жительниц даже обещала испечь пирог депутату и представителям исполнительной власти, если все обещания будут выполнены.

Через год с небольшим в здании бывшего кинотеатра разместится молодежный театр "Мастерская" Фото: Евгений ЕГОРОВ

Работы по плану должны быть завершены в конце 2024 года, но представитель компании-подрядчика заявил, что есть намерение пустить театр в эти стены на несколько месяцев раньше — уже к сентябрю 2024-го.