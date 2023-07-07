Их познакомила Любовь: на Сызранском НПЗ родилось немало династий и заводских семей

Семья Нестеровых много лет трудится на Сызранском НПЗ. Фото: АО «СНПЗ»

Долгий и счастливый брак, взаимопонимание, поддержка и любовь - то, к чему всегда стремятся человеческие сердца. Особенно крепкими часто получаются союзы, где муж и жена работают вместе. Тем более когда семейные ценности активно поддерживает и работодатель.

Именно так происходит на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе (дочернее общество НК «Роснефть»). За многолетнюю историю СНПЗ здесь родилось немало династий и заводских семей. А солидный трудовой и супружеский стаж, преданность друг другу и однажды выбранному делу нефтепереработчиков достойны уважения.

Сегодня на Сызранском НПЗ насчитывают около 150 семей, в которых на предприятии трудятся оба супруга, и их число постоянно растет. Здесь уважают семейные ценности - это отражено в коллективном договоре. Отметим, что поддержка сотрудников на самых значимых жизненных этапах - основное направление корпоративной социальной политики. Например, предусмотрены выплаты при вступлении в брак и рождении малыша, поддержка мамам в декрете. К слову, только в 2022 году в семьях заводчан родились 88 малышей! Различные выплаты, льготная ипотека, праздники, масса увлекательных мероприятий для детей - семейные заводчане постоянно чувствуют поддержку и заботу. И признаются - все это помогает миновать житейские бури и укрепить брак. В канун Дня семьи, любви и верности заводчане поделились своими семейным историями с журналистом «КП» - Самара».

Любовь, комсомол и завод

Сергея и Оксану Касач 36 лет назад познакомили завод и комсомол. 19-летнюю девушку выбрали секретарем комсомольской организации медсанчасти Сызранского НПЗ, молодежную организацию которого в то время возглавлял Сергей. Активная общественная работа, мероприятия, собрания то и дело сводили молодых людей вместе.

- Мне кажется, я почти сразу поняла - это моя судьба, - вспоминает Оксана Касач. - Поэтому, когда через полгода Сергей сделал предложение, ни секунды не колебалась.

Поначалу Оксана трудилась в медсанчасти, затем - в заводском профилактории «Свежесть», а когда Сергея по работе на три года направили на Ачинский НПЗ, без раздумий вместе с детьми отправилась с ним в Красноярский край.

- Когда в 2005 году мы вернулись в Сызрань, я устроилась на НПЗ в отдел охраны труда, - рассказывает Оксана. - Мой супруг - руководитель, которого, без преувеличения, знал весь завод, и на первых порах мне было непросто. Хотелось доказать, что я не только «жена Сергея Михайловича», но и компетентный специалист.

Сегодня Оксана Павловна - один из самых опытных сотрудников блока промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Сызранского НПЗ, Сергей Михайлович возглавляет управление по сервисной поддержке и работе с локальными нормативными документами. По стопам родителей пошла и младшая дочь Дарья - она продолжила заводскую династию и трудится оператором товарным цеха №19. Оксана признается - каких-то особенных секретов счастливой семейной жизни у нее нет.

- Позитивный взгляд на вещи, терпение, юмор, умение и желание разговаривать - это все кажется очевидным, но это очень важно и не так-то просто, - улыбается заводчанка. - Я очень рада, что у нас это получается.

Нестеровы - фамилия заводская

Оператор установки каталитического крекинга 43/102-2 блок Игорь Нестеров - продолжатель заводской династии. Его родители многие годы своей трудовой биографии отдали Сызранскому НПЗ, сюда же без раздумий пришли и они с братом, а потом традиции семьи нефтепереработчиков продолжили жена и сын.

- Нас с мужем свела Любовь, - улыбается Наталья Нестерова. - В молодости я работала в детском саду. Одна из коллег, Люба, очень хотела познакомить меня с братом. Сначала я стеснялась, отказывалась, но сейчас понимаю - от судьбы и любви не уйти. Свадьбу сыграли в 1997 году.

Конец 1990-х - времена сложные, и после замужества девушка решила сменить работу. Куда пойти? Конечно же, на СНПЗ. Предприятие было едва ли не единственным островком стабильности в городе.

- Очень хотелось работать на заводе, но подходящих вакансий не было, и я устроилась… уборщицей. Игорь тогда, кстати, работал грузчиком, - вспоминает Наталья. - Вскоре мы поступили в университет, и в 2001 г. я перешла в лабораторию, а муж - в технологический цех.

Сейчас Нестеровы - состоявшиеся профессионалы. Наталья прошла путь от пробоотборщицы до инженера лаборатории серной кислоты, замещает начальника лаборатории, Игорь работает оператором установки каталитического крекинга, грамотный специалист и наставник молодежи.

В семье Нестеровых считают, что работать на одном предприятии - скорее, большой плюс. Это и общие темы для разговоров, впечатления, планы, общие праздники и мероприятия.

С Игорем мы вместе уже 26 лет, - улыбается Наталья. - Может, мой супруг и не идеал, но точно очень близок к эталону: добрый, надежный, ответственный. Я очень горжусь им.

В современном мире каждому из нас очень нужна родная гавань. Мы много работаем и постоянно куда-то торопимся. Счастливы те, кто может жить в ладу с семьей. Ведь близкие - это главное, что у нас есть!