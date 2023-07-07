На место выехали экстренные службы и правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской области на заводе «Промсинтез» прогремел взрыв. Информацию об этом журналисту «КП-Самара» подтвердили собственные источники в экстренных службах

По предварительным данным шесть человек погибли. Еще двое работников получили ранения. Все погибшие и пострадавшие - работники 3-го и 5-го цехов.

На место ЧП выехали экстренные службы и правоохранители.

По преддварительным данным взрыв произошел во время демонтажа оборудования. Также появилась информация, что на предприятии могло взорваться труба, по которой на завод подавался жидкий азот.

Завод «Промсинтез» расположен в Чапаевске. Предприятие занимается производством промышленных взрывчатых веществ.

Предприятие работает с 1997 года, это прееемник Сергиевского завода взрывчатых веществ, который был основан еще в 1911 году. В 1998 году здесь было запущено производство нитробензола - основы для изготовления анилина, красителей, полимеров.

В 2003 году предприятие освоило выпуск патронированных эмульсионных взрывчатых веществ.

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