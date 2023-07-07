Призвание передается через поколения: железная дорога связала три самарские семьи в одну

Поколения семьи Запороженко-Гордеевых-Солоповых посвятили свою жизнь стальной магистрали. Фото: КбшЖД

На железную дорогу приходят работать многие. Но далеко не все выдерживают высокий ритм и ответственность этого труда. Тем сильнее ценят в ОАО «РЖД» династии железнодорожников, которые работают на магистралях целыми семьями, передавая умения и традиции из поколения в поколение. А бывает и так, что рельсы и поезда связывают воедино сразу несколько династий потомственных железнодорожников. Именно так произошло с семьей Запороженко-Гордеевых-Солоповых, поколения которых отдали стальной магистрали более 343 лет своего труда.

Роман в письмах и побег в самоволку

Ирина Гордеева - ведущий технолог в службе технической политики Куйбышевской железной дороги. Самарчанка выросла в семье железнодорожников и с самого детства не представляла для себя другой судьбы.

- Корни моих предков уходят в далекое прошлое. По маминой линии мне удалось восстановить три поколения железнодорожников, по папиной линии - четыре поколения, - рассказывает она.

Все началось с Якова Запорожченко. В 1940 году его призвали в Красную армию и определили в железнодорожные войска. Там же он остался и когда началась Великая Отечественная война - обеспечивал армию всем необходимым, с боем прорывался через огонь врага у линии фронта, вывозил раненых, был ранен сам, но вернулся в строй. Там же, на фронте, встретил свою любовь - красноармейца 1-й путевой роты 95-го восстановительного батальона красавицу Нину. Трогательный роман в письмах, стихи и открытки, редкие короткие встречи и побег в самоволку, чтобы навестить любимого в госпитале, - все это не могло не привести влюбленных в ЗАГС - и в победном 1945-м Яков и Нина расписались.

Нина Михайловна и Яков Трофимович стали основоположниками династии железнодорожников. Фото: КбшЖД

Вскоре Нина демобилизовалась из армии, а в 1948-м вернулся домой и Яков Запорожченко. Устроился в локомотивное депо в Рузаевке, прошел путь от рядового слесаря до мастера, отучился в Пензенском железнодорожном техникуме, а затем и в Днепропетровском институте железнодорожного транспорта. После того как фронтовик получил специальность инженера путей сообщения - электромеханика, его назначили главным механиком локомотивного депо Рузаевка. Добросовестный и упорный труд Якова Запорожченко был отмечен 82 благодарностями и медалью «Ветеран труда».

Нина Михайловна пришла в локомотивное депо Рузаевка вслед за мужем, в 1954 году. Почти четверть века она работала в химико-технологической лаборатории, контролировала содержание реагентов в технической воде. Пробы, анализы, щелочные добавки, снова пробы… От этой химии держаться бы подальше, но рабочая дисциплина для нее была сродни солдатской присяге. Пусть руки ест эта самая щелочная ржа - но ведь знала, за какое дело берется. Наградой за безупречную работу стали медаль «Ветеран труда» и 22 благодарности.

Передали детям любовь к поездам

Острый ум, ответственность, золотые руки и тяга к железнодорожному делу семьи Запорожченко передались их детям. Сын Юрий работал электромехаником в локомотивном депо Рузаевка, потом в качестве киномеханика вагон-клуба объехал многие станции магистрали. Его жена Мария Ивановна и дочь Люба тоже связали жизнь с железной дорогой, выбрав профессию проводников пассажирских вагонов.

Железнодорожную стезю выбрала и дочь Якова и Нины - Галина (после замужества - Солопова). Мужа Владимира, главную любовь всей своей жизни, она встретила в Московском институте железнодорожного транспорта. После учебы отправилась на магистраль - и проработала на железной дороге 42 года!

С железной дорогой связала жизнь и дочка Галины и Владимира Солоповых - Ирина. Девушка практически повторила судьбу родителей - познакомилась с будущим мужем Эдуардом Гордеевым в СамГУПС, а после учебы продолжили свою трудовую деятельность на Куйбышевской железной дороге. И сегодня суммарный стаж Ирины и Эдуарда на железной дороге составляет более 50 лет.

Кстати, семья отца Ирины, Владимира Солопова - тоже из потомственных железнодорожников. Прадед самарчанки, Андрей Солопов, служил в дистанции сигнализации, централизации и блокировки на Юго-Восточной железной дороге. Там же, на Юго-Восточной железной дороге, трудились и другие члены отцовской семьи - дед Алексей и дядя Виктор Солоповы, тетя Татьяна Струкова (в девичестве - Солопова).

- Мы посчитали и выяснили, что общий стаж работы на железной дороге в нашей семье составляет более 343 лет, - рассказывает Ирина Гордеева. - Получается, три наши семьи объединила едиными узами наша любовь - друг к другу и к железной дороге.