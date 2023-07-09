Пожар на острове Поджабном случился в половине четвертого утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре рано утром 9 июля 2023 года вспыхнули несколько туристических домиков на острове Поджабном. «КП-Самара» выяснила подробности происшествия.

«Домики сгорели моментально»

Примерно в половине четвертого утра отдыхающие на острове Поджабном, входящем в городскую черту Самары, были встревожены звуками хлопков и заревом занявшегося пламени.

- Звуки, как будто взрываются газовые баллоны, - сообщали очевидцы.

Ближе всех к эпицентру событий оказались постояльцы турбазы «Дебаркадер на суше».

- Загорелись домики неподалеку. Слава богу, никто не погиб. Когда все началось, люди успели выбежать. Мы начали таскать воду для тушения. Потом причалили пожарные на лодке, но им пришлось заливать уже, по сути головешки, - домики очень быстро сгорели дотла. Нас близко уже не пустили туда, но мне показалось, что сгорело домика три-четыре, - рассказала «КП-Самара» Юлия К., отдыхавшая этой ночью на турбазе.

«Там были газовые плитки»

Обслуживающий персонал турбазы пояснил «КП-Самара», что сгоревшие строения были неофициальным туристическим лагерем.

- Они готовили себе еду на газовых плитках. Конечно, когда начался пожар, газовые баллоны начали взрываться. Но от нашей турбазы это было достаточно далеко, поэтому огонь никуда дальше не перекинулся, его довольно быстро потушили, сейчас уже все в порядке, - рассказала одна из сотрудниц турбазы.

Официально

Тушение пожара производилось с помощью плавсредства поисково-спасательной службы.

- Горели строения на площади 200 квадратных метров. Наши сотрудники ликвидировали пожар совместно с МЧС. Информации о жертвах и пострадавших нет, - рассказали «КП-Самара» в ПСС Самарской области.

По сведениям МЧС, в тушении пожара было задействовано 12 человек и одна автоцистерна.

- 9 июля 2023 года в 3 часа 33 минуты поступило сообщение о возгорании в Самарском районе г. Самары, остров Поджабный. Горели неэксплуатируемые строения на площади 200 квадратных метров. В 4 ч 20 минут пожар был локализован, в 4 ч 44 минуты — ликвидирован, - сообщили «КП-Самара» в МЧС по Самарской области.

О причинах возгорания на момент подготовки этого материала не сообщалось.