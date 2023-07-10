Календарь баскетбольного клуба Самара в Единой лиге ВТБ в сезоне 2023/2024: расписание игр БК Самара, матчи, с кем играют

Регулярный чемпионат самарцы начнут домашней игрой с «Енисеем». Фото: БК «Самара».

Появился календарь Единой лиги ВТБ на сезон 2023/2024. «Самара» начнет его домашней серией. Первые игры волжане проведут в конце сентября – начале октября. Публикуем календарь игр БК Самара в Единой лиге ВТБ в сезоне 2023-2024.

30 сентября в гости к «Самаре» приедет «Енисей», откуда на берега Волги перебрался хорватский тренер Дражен Анзулович. Следом, 5 октября, в Самару прилетит «Зенит».

В этом сезоне в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сыграют 14 команд. Регулярка закончится в феврале, «Самара» завершит ее выездной игрой против «Пармы-Пари» 4 февраля. Сразу после стартует второй этап регулярного чемпионата, команды поделятся на две группы: группа А – те, кто занял 1-6 места, группа Б – те, кто занял 7-14 места. Во втором этапе команды сыграют еще два круга друг с другом, четыре лучших коллектива группы Б сразятся плей-ин за два места в плей-офф.

Календарь баскетбольного клуба Самара в Единой лиге ВТБ в сезоне 2023/2024

30 сентября. «Самара» – «Енисей»

5 октября. «Самара» - «Зенит».

9 октября. «Руна» - «Самара».

14 октября. МБА – «Самара».

19 октября. «Минск» - «Самара».

22 октября. «Самара» - УНИКС

28 октября. «Самара» - «Локомотив-Кубань».

4 ноября. «Самара» - «Автодор».

8 ноября. ЦСКА – «Самара».

13 ноября. «Самара» - «Пари Нижний Новгород».

17 ноября. «Уралмаш» - «Самара».

22 ноября. «Самара» - «Парма-Пари».

27 ноября. «Астана» - «Самара».

2 декабря. «Енисей» - «Самара».

7 декабря. «Зенит» - «Самара».

11 декабря. «Самара» - «Руна».

16 декабря. «Самара» - «Минск».

20 декабря. «Самара» - МБА.

24 декабря. УНИКС – Самара.

7 января. «Самара» - ЦСКА

10 января. «Самара» - «Уралмаш».

14 января. «Пари Нижний Новгород» - «Самара».

20 января. «Автодор» - «Самара».

24 января. «Самара» - «Астана».

28 января. «Локомотив-Кубань» - «Самара».

4 февраля. «Парма-Пари» - «Самара».