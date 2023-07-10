В автобусе пекло, в трамвае – окна нараспашку: какой общественный транспорт Самары самый душный

Иногда поездка в общественном транспорте – настоящее испытание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С приходом в Самару 30-градусоной жары горожане все чаще начали жаловаться на духоту в общественном транспорте. Несмотря на тяжелые условия, многим каждый день приходится ездить на автобусах, трамваях или троллейбусах на работу. Понедельник, 10 июля 2023 года, и вовсе может стать самым жарким днем лета – синоптики обещают в Самаре до +38 (в области и вовсе до +41). Корреспонденты «КП-Самара» прокатились на общественном транспорте города и измерили температуру в салонах. Рассказываем, где комфортнее всего ездить в жару.

В троллейбусах кондиционеры, в трамваях – открытые окна

Летняя знойная погода не отменяет привычно активного ритма городской жизни. Ежедневно тысячи самарцев передвигаются на общественном транспорте: одни едут на работу, другие – на прогулку.

Ездить в душном транспорте непросто. Жалобы на головокружение, слабость или даже на боли в сердце возникают у пассажиров независимо от пола и возраста.

Жительница Самары Елена Шлыкова каждый день добирается до работы на городском транспорте, в среднем на дорогу уходит около 40 минут.

- Я не раз наблюдала, как людям становится плохо в дороге. Конечно, сейчас такие ситуации случаются чаще, так как в нашем городе лето всегда очень жаркое. Я стараюсь чаще ездить на трамваях, потому что, во-первых, они не стоят в пробках – не так долго придётся ехать в духоте. А во-вторых, в них, как правило, больше окон, чем в каком-нибудь автобусе, вроде №41 или №37, и в дороге есть хоть какой-то ветерок, - отметила Елена.

В трамвае, конечно, окна нараспашку и ветерок, но все равно жарко. Мы сели в вагон на маршруте 20к, термометр показал +33.

Трамвай – самый прохладный вид транспорта из трех, не считая троллейбус «Адмирал» с кондиционером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отмечают самарцы и троллейбусы. Правда, не все, а только новые «Адмиралы», которые курсируют по маршруту №4.

- Летом, конечно, лучший вид транспорта – это такси, - смеется студентка Дарья. - В автобусах слишком жарко, особенно когда много народу. Но если рассматривать общественный транспорт, то я чаще стараюсь ездить на троллейбусе №4. В нем, к счастью, есть кондиционер.

Кондиционеры, к сожалению, есть только в «Адмиралах», в других троллейбусах и трамваях такой роскоши нет. В старых машинах установить систему кондиционирования просто невозможно.

- У нас оснащены кондиционерами только новые троллейбусы «Адмирал», которые мы получили в 2021 году. В других система охлаждения есть только в кабинах водителей. Конечно, сейчас это все включено. На тех трамваях и троллейбусах, где нет систем охлаждения, открыты все форточки и потолочные люки, чтоб было хоть какое-то движение воздуха внутри салона, - рассказал «КП-Самара» директор ТТУ Михаил Ефремов.

В «Адмиралх» действительно прохладнее, чем в других троллейбусах – +29 против +35. Правда, тоже многовато.

В тех троллейбусах, где нет кондиционера, стоит такая же жара, как и на улице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно распоряжению Минтранса России, при среднесуточной температуре выше +20, температурный режим в салоне транспорта не должен превышать +25 градусов Цельсия, даже несмотря экстремальную жару.

Безопасность превыше всего

А как дела с автобусами, где, по ощущениям, пассажиров в жару ездить тяжелее всего? А там те же +35, что и на улице. Кондиционеров в салоне нет.

- Мы не можем вносить изменения в конструкцию автобуса. Если на заводе не предусмотрели кондиционер, то мы ничего сделать не можем, - сетует заместитель директора компании-перевозчика «СамараАвтоГаз» Анна Замыцкая. - В салоне автобуса достаточно жарко. Для проветривания мы стараемся держать открытыми форточки, потолочные люки. Если в каких-то автобусах есть кондиционер, работает кондиционер. Во время отстоя кондукторы и водители стараются проветривать автобусы в теньке, протирают сиденья и пол влажными тряпками.

В автобусе столбик термометра поднялся до +35. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на открытые форточки, температура в салоне остается высокой. Это побуждает некоторых водителей прибегать к экстремальному проветриванию: среди популярных жалоб пассажиров летом – открытая передняя дверь. По словам Анны Замыцкой, руководство старается незамедлительно реагировать на такие жалобы и принимать соответствующие меры к нарушителям. Пассажирам же рекомендуется смело сообщать о таких случаях на горячую линию.

Во время жары особое внимание уделяют безопасности пассажиров. Если кто-то почувствовал себя плохо, транспорт тут же останавливают и вызывают скорую. Это касается и трамваев, и троллейбусов, и автобусов.

- Если кому-то стало плохо, то транспорт останавливают и незамедлительно вызывают скорую. Водитель сообщает о ситуации центральному диспетчеру, и он уже делает звонки в соответствующие структуры, – рассказывает Михаил Ефремов. - Эта схема у нас отработана. Например, недавно в районе восьми утра на маршруте №6 на улице Шоссейной пассажиру стало плохо. Ему оказали первую помощь, скорая подъехала в течение семи минут. Все, к счастью, обошлось.

Жара скоро покинет Самарскую область, со среды синоптики Приволжского УГМС обещают похолодание. Днем обещают не больше +26, будут идти дожди, а кое-где возможны грозы.