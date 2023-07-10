Не злоупотребляйте кофе и кондиционерами: врач рассказал про главные ошибки в жару

Самарцы пытаются спастись от жары, но часто делают это неправильно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рекордная жара накрыла Самару и отступит не раньше середины недели. Пока столбики термометров упорно ползут вверх, самарцы придумывают способы охладиться. И – увы, нередко делают это неправильно. Главный врач Самарского областного центра медпрофилактики Александр Муравец назвал семь главных ошибок, которые самарцы совершают в жару.

Ошибка №1: Выходить на улицу с 11 до 17

Понятно, что иногда без этого не обойтись, но все же медики рекомендуют все активное пребывание на улице планировать на время до 11 утра и после 17 часов вечера.

- В период с 11 до 17 часов старайтесь находиться в помещении, - советует Александр Муравец

Ошибка №2: Открывать окна для проветривания в самые жаркие часы

Казалось бы, проветрить комнату в жару – совершенно естественный и правильный поступок. Однако медики уверяют – это не так. Наоборот – эксперт посоветовал днем держать окна закрытыми, опустить жалюзи и занавесить их шторами светлых тонов.

- Это нужно, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату,- объяснил Александр Муравец. – Проветривать помещение, конечно, нужно, но лучше делать это когда спадает жара. В частности, желательно оставлять окна открытыми на ночь.

Ошибка №3: Ходить в обтягивающей и синтетической одежде

В жару хочется надеть на себя минимум одежды – шорты, сарафаны, легкие футболки. Однако медики предупреждают – лучше, чтобы одежда защищала от солнечных лучей.

- Одежда должна быть легкой, свободного кроя, из натуральных тканей, желательно светлых цветов, - говорит врач. -Необходимо использовать головные уборы, лучше белого цвета. Недопустимы синтетические ткани и обтягивающие модели одежды, так что лучше чуть поступиться модой. Также желательно перед выходом на улицу нанести на открытые участки тела солнцезащитный крем с показателем защиты не менее 30.

Ошибка №4: Злоупотреблять кофе, чаем, газировкой, алкоголем

Прохладительные напитки в летнюю жару разлетаются «на ура». Соки, лимонады, кофе и чай – выбор большой, но медики советуют остановить свой выбор на самой обычной негазированной воде.

- Лучше всего пить прохладную негазированную воду – до двух-трех литров в день, лучше всего равномерно распределяить этот объем в течение дня, - советует Александр Муравец. – А вот кофе и крепким чаем злоупотреблять не следует. В том числе речь и о зеленом чае, который считается хорошим средством от жажды. Но в жару это дополнительная нагрузка на организм. Также лучше не употреблять сладкие газированные напитки, а также алкоголь. Помните, что иногда жажда может не ощущаться, особенно при прогрессировании перегревания. Тем не менее, воду все равно необходимо употреблять малыми порциями.

Слишком холодную воду медики, к слову, пить тоже не советуют. Чревато ангинами.

Ошибка №5: Работать на даче головой вниз в жару

Дачники в жару - в группе особого риска. И не только потому, что подолгу находятся на солнцепеке, но и потому, что многие садовые работы требуют длительного нахождения с опущенной вниз головой.

- Длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой недопустима, - предупреждает Александр Муравец. – Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям. Лучше не выходить на участок в самые жаркие часы, каждые 30 минут делать перерыв, пить воду, а для садовых работ завести специальную скамеечку.

Ошибка №6: Слишком сильно включать кондиционер.

Соблазн врубить кондиционер на полную мощность, вернувшись с уличного пекла, чрезвычайно велик. Однако врачи делать так не советуют.

- При наличии кондиционеров и вентиляторов желательно использовать их в длительном режиме, но на малой мощности, - говорит врач. – Да, кондиционер может серьезно помочь перенести жаркие дни, но только при правильном использовании. В противном случае возникают серьезные риски переохлаждения. Лучше всего включить кондиционер заблаговременно, до пика жары. Выбрать небольшую мощность, зато включить надолго. В идеале разница температур на улице и в помещении должна быть около 5 градусов Цельсия

Также эксперты советуют избегать направления потока холодного воздуха непосредственно на людей

Ошибка №7: Купаться в слишком холодной воде

В жаркий денек всех самарцев тянет к Волге. Однако вода в ней по-прежнему довольно прохладная, и резкий перепад температур и длительное нахождение в речной воде могут привести к трагедии.

- Возможность купания в естественных водоемах определяется не температурой воздуха, а исключительно температурой воды, - напоминает эксперт. - Купание при существенной разнице температур воды и воздуха может создать и