Вернули электробус, но уберут автобусы: в Самаре изменят движение маршрута до Южного города

Белорусский электробус вернулся на маршрут Самара - Южный город

Электробус уже на маршруте

В Самаре после долгого перерыва единственный электробус вернулся на маршрут № 108 Самара – Южный город. 10 июля 2023 года ярко-желтый БКМ снова вышел на давно знакомую трассу. Об этом «КП-Самара» сообщил директор самарского ТТУ Михаил Ефремов.

- Сегодня, 10 июля, электробус уже вышел в первый рейс после длительной паузы, теперь уже на постоянной основе, - рассказал руководитель управления.

Напомним, белорусский электробус работал в тестовом режиме в Самаре более года, после чего длительное время стоял «на приколе» в троллейбусном депо на улице Чкалова. В декабре 2022 года муниципалитет выкупил саму машину и две зарядные станции. Но выпуска электробуса в рейс пришлось ждать еще более полугода.

Заминка была связана с необходимостью монтажа зарядной станции на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. Во время тестовой эксплуатации «зарядник» был подключен там по временной схеме, а затем демонтирован. Для монтажа станции уже на постоянной основе потребовалось пройти немало процедур, связанных с оформлением документации.

Другая зарядная станция находится на территории троллейбусного депо № 1 на улице Чкалова. Это совсем рядом с конечной остановкой «Губернский рынок». По прибытии к рынку электробус будет заезжать в депо, пополнять уровень заряда и вновь отправляться в путь.

Две машины вместо четырех

Запуск первого в Самаре электробуса на постоянной основе – радостное событие, но есть одно «но».

Именно под электробус несколько лет назад был создан межмуниципальный маршрут № 108 Губернский рынок – Николаевский проспект. Он оказался очень востребованным у пассажиров, и когда эксплуатация электробуса встала на паузу, на «раскатанный» маршрут выпустили четыре автобуса «НефАЗ». Автобусы уже довольно старые, но это лучше, чем ничего.

И вот с 11 июля в расписание полюбившегося горожанам маршрута вносятся изменения.

- По техническим причинам перевозка пассажиров на маршруте будет осуществляться одним автобусом марки «НефАЗ» и одним электробусом, - объявили в департаменте транспорта г. Самары.

Поскольку вместо четырех машин на маршруте останется в общей сложности только две, интервал движения неизбежно увеличится.

- В данный момент занимаемся составлением расписания. В ближайшее время оно будет опубликовано. Думаю, интервал движения будет в районе 40 минут, - пояснил «КП-Самара» директор ТТУ г. Самары Михаил Ефремов.

Стоимость проезда на маршруте № 108 сохраняется прежней и на электробусе, и на автобусе и составляет 35 рублей. Оплата наличными средствами или банковской картой. Льгот на маршруте не предусмотрено.