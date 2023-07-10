Личный бассейн и прохладный душ: работники самарского зоопарка рассказали, как животные спасаются от жары

Работники самарского зоопарка рассказали, как животные спасаются от жары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В июле лето все же вернулось в Самарскую область, да так, что теперь главная тема разговора у волжан — как выжить в нестерпимо жаркие дни. Но если двуногие еще могут спастись от адского пекла обнявшись с кондиционером (кстати, домашние питомцы тоже могут примкнуть к своим хозяевам), то у самарских медведя, страуса и хищных птиц, увы, такой возможности нет. Заведующий отделом орнитологии Самарского зоопарка Александр Маряшин рассказал, как обитатели зоопарка переживают жару и как им помогают специалисты.

Прохладный душ и свежая вода

Жару товарищи-четвероногие (и не только), как и мы — люди, не очень любят да и переносят с трудом. Есть, конечно, исключения — тропические виды.

Животные, как и люди, плохо переносят жару и нуждаются в помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Львы, леопарды и тропические птицы, например, наши попугаи высокую температуру переживают нормально. А вот с представителями более близких к нам широт уже сложнее. Они становятся вялыми и менее активными. Настроение задают только обезьяны, попугаи и крокодилы, - говорит Александр Маряшин.

По словам специалиста, обитатели зоопарка требуют к себе особого ухода и внимания ровно в тот момент, когда столбик термометра переваливает за +25…+28 градусов.

У крупных зверей в вольерах есть бассейны для купания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Наших зверят спасаем водой. В жару мы освежаем воду в поилках чаще, чем обычно, чтобы она оставалась прохладной как можно дольше. А еще мы поливаем водой животных и их вольеры. Это тоже отлично помогает.

Личный бассейн и меньше еды

Кроме освежающего душа, который сотрудники зоопарка устраивают здешним обитателям несколько раз на дню, животным заливают бассейны.

- Воду обновляем каждый день, так как она быстро загрязняется. Звери в своих бассейнах играют весь день. В целом наши животные жару переносят хорошо.

Рацион в жаркую погоду не отличается от обычного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если жители или гости областной столицы все же дойдут в такой зной до зоопарка, чтобы проведать животных, то смогут понаблюдать за водными процедурами медведя, тигров, нутрий и представителей «птичьей общаги».

- Поливаем мы в основном медведя, эму и хищных птиц, хотя крылатые от этого не в восторге! И все же это хорошая профилактика от перегрева.

Все, как в естественной среде

Кстати, эму хоть и австралийская птица, но жару не любит. По словам Александра, южные виды эму требуют больше воды. В естественной среде обитания эти птицы стараются найти тень или лужу. Здесь у длинношеей красотки лужи по заказу.

Работники зоопарка постоянно меняют воду в поилках и устраивают животным прохладный душ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- За медведем следим внимательно. Обычно он сидит в бассейне, тело его в воде, видно только уши, - улыбается работник зоопарка. - Но бывает ему не хочется купаться, тогда уж и поливаем его чаще.

В дикой природе косолапый спасался ровно так же — сидел бы в тени или валялся в воде.

Кстати, рацион в жаркую погоду у животных зоопарка особо не отличается от обычного. Разве что сами звери просят меньше еды.

- Конечно, здесь у каждого животного свои особенности. У нас есть многолетние заметки про каждого! Но в целом никаких серьезный изменений нет.