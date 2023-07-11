Проказничает и пытается укусить: как в Самарском зоопарке обживается львенок Алтай

В Самаре малыш третью неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совсем недавно в Самарском зоопарке появился новый житель – маленький львенок по имени Алтай. Он преодолел длинный путь из Барнаула, и вот уже как третью неделю обживается на новом месте. Помощь в адаптации малышу оказывают сотрудники зоопарка, которые практически круглосуточно находятся рядом с ним. Заведующий отделом «Млекопитающие» Никита Березин рассказал «КП-Самара» о том, как сейчас проходят будни Алтая.

Напомним, весной 2023 года Самарский зоопарк попрощался с одним из своих любимцев – львом Цезарем. Когда об этом узнал директор барнаульского зоологического парка «Лесная сказка» Сергей Писарев, он предложил Самаре львенка, который родился у местной пары Алтая и Аи. Но с условием, что львенок сохранит имя Алтай Алтайевич . Так Самарский зоопарк принял в своих стенах нового любимца.

Как давно новый лев находится в зоопарке? Как проходит адаптация?

- Лев у нас уже третью неделю. Да замечательно он адаптируется. Проказничает, как и любой котенок. Прям котенок-котенок. Играет, лезет. Может на какой-нибудь ветке застрять, кряхтеть. Кусаться иногда пытается, царапаться.

В чем смысл вашего дежурства? Вы находитесь рядом с львенком 24/7?

- Ну он ребенок, ребенок-котенок, за которым надо следить практически круглосуточно. Следить, чтобы он что-нибудь не отчебучил. Где-нибудь не застрял или откуда-нибудь не сиганул. К тому же, так ему не скучно. Мы с ним играем. Один он начинает скучать, ведь львы живут в прайдах, то есть они социальные животные и, конечно, ему необходимо общение. Ему намного комфортнее, когда кто-то есть с ним рядом. Он может даже просто к нам не подходить, сам по себе возиться. Через какое-то время подходит ко мне, погладит и идет спокойно дальше.

Сколько длится ваша смена?

- Нас здесь три-четыре человека, которые исключительно с ним. Вот и меняемся периодически, по возможности. В первый день я весь день просидел с ним.

До какого возраста планируете так за ним присматривать?

- Думаю, что месяца через два он будет уже самостоятельным.

Многие полагают, что находится рядом со львом, даже совсем маленьким – не безопасно. Однако сотрудники зоопарка отмечают, что сейчас Алтай – это очень большой котенок, у которого нет целей и причин на кого-то бросаться.

- Он лев-котенок. Да, он побольше других котят, но все же ещё котенок. Пока что злобы у него нет. И нет цели задрать, убить, съесть. Он сейчас просто играется.

30-тиградусная жара, пришедшая в Самарскую область, доставляет дискомфорт, как людям, так и животным. Но боится ли африканский лев зноя?

- Как и все животные, люди. Во-первых, у него здесь больше тени в вольере. Ну и, во-вторых, все-таки он - африканский лев, который приспособлен к жаре, в основном. Так что переносит неплохо.

Чем Алтай обычно занимается?

- Сейчас из-за жары, как и многие животные, даже африканские, он старается спрятаться в тень и там переждать зной. С утра мы здесь с ним все сносили, бегали, играли – язык на бок. И во второй половине дня, когда жара спадает, уже второй сотрудник с ним играет: мячиком, палочкой, веревочкой, косточкой.

Кроме организации досуга Алтай Алтайевича, особое внимание сотрудники уделяют еще и рациону. Молодой хищник должен правильно питаться, так как от этого зависят правильное развитие его организма и хорошее настроение.

- Он питается мясом, козьим молоком, спецкормом, а также сырым яйцом – это тоже очень необходимо, – рассказал заведующий отделом.

Прийти и познакомиться с Алтаем Алтайевичем можно ежедневно с 10:00 до 16:00.