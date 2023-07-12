От классики — к инновациям: в Самарском государственном техническом университете будущие энергетики защитили дипломные работы

В составе государственной экзаменационной комиссии на защите дипломов в СамГТУ - традиционно руководители ПАО "Т Плюс". Фото: ПАО "ТПлюс"

На теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета состоялась защита дипломных работ выпускников по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» в рамках двух образовательных программ: «Тепловые электрические станции» и «Технологии топливно-энергетических ресурсов на тепловых и атомных электростанциях».

Всего свои дипломные работы комиссии представили более 40 выпускников кафедры «Тепловые электрические станции». Проекты студентов были посвящены реконструкции и дальнейшему развитию Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, Стерлитамакской ТЭЦ, а также ТЭС Куйбышевского НПЗ.

В сотрудничестве с энергокомпанией

Экзаменационную комиссию возглавил директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов. Также в ее состав вошли главный инженер энергокомпании Андрей Филиппов и технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

- У нас на уровне бакалавриата темы дипломов на 80% - классические, связаны с модернизацией и реконструкцией тепловых электрических станций современными установками – парогазовыми, паротурбинными. Но с этого года у нас появились дипломные работы, связанные с проектной деятельностью, инновациями, внедряемыми в теплоэнергетике сегодня. Рассчитываем, что с каждым годом процент работ на такие темы будет все больше и больше, - сказал декан теплоэнергетического факультета СамГТУ Константин Трубицын.

Руководитель факультета отметил, что подобный процесс возможен благодаря успешному и многолетнему сотрудничеству с якорным индустриальным партнером СамГТУ – Самарским филиалом ПАО «Т Плюс».

Энергокомпания давно и эффективно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. При ее участии на базе теплоэнергетического факультета работает проект «Школа молодого энергетика», а также уже четыре года действует лабораторный комплекс, созданный «Т Плюс». Это первая совместная исследовательская площадка вуза и компании в регионе, которая позволяет молодым ученым заниматься наукой в сфере энергетики. Кроме того, специалисты компании регулярно проводят встречи со студентами, организуют для них экскурсии на производственные объекты. На станциях, входящих в структуру «Т Плюс», студенты проходят производственную и преддипломную практику. Руководство компании помогает студентам определиться с темами дипломных работ, активно принимает участие в их обсуждении и впоследствии в защите.

Давняя традиция

- Когда-то сам я защищался в политехническом университете, ныне СамГТУ. Был это далекий 2003 год, и представитель тогда еще «Самараэнерго» всегда присутствовал в комиссии. С тех пор традиция продолжается, и лично я уже более 10 лет также вхожу в экзаменационную комиссию, - поделился воспоминаниями технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Он отметил, что большинство студентов к моменту защиты уже хорошо знакомо руководителям «Т Плюс».

- Они уже были у нас на практике, и не единожды. Смотрим мы за ними с момента, когда они в первый раз к нам приходят, приглядываемся. Многие из этих ребят в дальнейшем становятся сотрудниками «Т Плюс». Причем их число растет год от года. Если раньше по завершении защит о желании работать на предприятиях компании объявляли 20-30 процентов выпускников, то сейчас это половина и даже больше из числа закончивших вуз, - рассказал Виктор Яшин.

Одна из таких выпускниц - студентка 4-го курса теплоэнергетического факультета СамГТУ Валерия Илларионова. Она успешно защитила дипломный проект на тему «Расширение Самарской ТЭЦ газотурбинной установкой с двухконтурным котлом-утилизатором».

- Я изначально понимала, что я буду в теплоэнергетике работать, с этим намерением поступала в вуз. В процессе обучения появился еще больший интерес к этой сфере. Хотелось бы устроиться работать на одну из станций, принадлежащих «Т Плюс», - Самарскую ГРЭС либо Самарскую ТЭЦ, - призналась Валерия.

Декан теплоэнергетического факультета СамГТУ Константин Трубицын сообщил, что 70-80 процентов выпускников кафедры трудоустраиваются на объектах «Т Плюс» - как в Самарской области, так и в соседних регионах.

Директор Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов поблагодарил преподавателей СамГТУ за достойный уровень подготовки выпускников.

- В большинстве дипломных работ рассмотрены актуальные для энергоотрасли вопросы. Энергокомпания всегда заинтересована в привлечении грамотных амбициозных молодых людей, желающих связать свою жизнь с большой энергетикой. Мы готовы предоставить выпускникам возможность освоения профессии на производственных предприятиях компании, - сказал Александр Гришатов.