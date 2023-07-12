Закаты, ускользающая красота и необычные сюжеты: чем Самара поразила известного фотографа Александра Петросяна

Знаменитый фотограф из Санкт-Петербурга гостил в Самаре три дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале июля на Молодогвардейской 6, во дворе бывшей старинной усадьбы, открылась выставка одного из самых известных российских фотографов - Александра Петросяна. Подготовили ее сотрудники музея им. Алабина в рамках проекта «Сохранить как…» Посмотреть на Петербург и его жителей с необычного ракурса можно до 30 сентября.

Фотограф «КП-Самара» пообщалась с мастером из северной столицы, который три дня провел в нашем городе. Его работы удивляют повседневными, но очень необычными, зачастую комичными сюжетами и персонажами. Александр Петросян рассказал, удалось ли что-то снять в Самаре, о реакции на него жителей и посоветовал, как небанально сфотографировать одну из главных летних «достопримечательностей» Самары - закат.

- По какому принципу отбирались фото на выставку в Самаре?

- Я отправил устроителям выставки все, что у меня имелось на тот момент в папке под названием «Обратная сторона города». И они уже сами выбрали то, что больше подходило.

- В одном из интервью вы говорили, что пытаетесь запечатлеть «ускользающую красоту Петербурга». Какие места, здания на ваш взгляд стоят того, чтобы запечатлеть их в Самаре?

- Говоря об ускользающей красоте Самары я имею в виду старую часть города. Она, к сожалению, малолюдна, но, на мой взгляд, наиболее интересна. Квинтэссенция ушедшей эпохи именно там, не в новостройках. Это место стоит того, чтобы запечатлеть и сохранить хоть как-то, хоть на фотографиях.

Исторический центр Самары вдохновил Александра Петросяна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На ваших фото часто очень необычные сюжеты. Зритель, когда смотрит, может думать: «Конечно, это же Питер, там постоянно что-то происходит». Как в Самаре обстоят дела с такими сюжетами по вашему впечатлению?

- Я был Самаре в жаркие дни, наверное поэтому народу на улицах очень мало. Город почти вымерший. Тем не менее, какие-то сюжеты встречались и здесь. Не знаю, насколько они необычны или уникальны. Учитывая огромные безлюдные пространства, каждая сценка воспринималась мной как подарок судьбы. Ведь я не надеялся увидеть в городе хоть какую-то движуху, кроме как на пляже. Но практика показывает, что тот, кто ищет и проходит большие пространства, все равно найдет. Суть в том, что надо не лениться и прочесывать как можно большую территорию. Везде ходить, пытаться общаться. И рано или поздно что-то встретится.

- Герои ваших фото, равно как и сюжеты, необычны: иногда гротескны, иногда очень эмоциональны, иногда причудливо выглядят. Какое впечатление от жителей Самары? Встречали ли кого-то, кого очень хотелось сфотографировать?

- Всех тех, кто вызвал мой интерес, я снимал, не на секунду не задумываясь стоит ли это делать - я имею в виду Самару. Степень вовлеченности в съемку зависит от сюжета. Если видишь какую-то явно любопытную сценку, то тебе безразличны возможные потенциальные побочные эффекты от ситуации. Стремишься ее запечатлеть, понимая, что, как правило, она очень быстро исчезает. Как я сказал, в Самаре в эти жаркие дни реже встречались какие-то люди по сравнению с питерским городским пространством. То, что мне удалось снять, я позже покажу. Скорее всего, в этом нет ничего выдающегося, просто какие-то экспромты, но меня они впечатлили. Возможно, если бы я прожил дольше в Самаре, я бы не стал их показывать, потому что у меня появилось бы что-то более интересное. Но пока так.

- В Питере вы часто снимаете видовые фото с крыш. Как вам виды с высоты в Самаре?

- Я мало где был и мало что успел посмотреть, но убедился, что потенциал здесь есть. И, возможно, он еще не сильно освоен. Я погуглил и увидел либо открытки, либо хроникальные снимки. Пусть это останется местным фотографам. Если у них будет желание и энтузиазм, они смогут сделать достойные Самары высокохудожественные фотографии, в том числе и с высоких мест.

Фотограф любит делать снимки с крыш. Фото: Сергей Поляков.

- Самара - это про закаты. Сотни людей ежедневно снимают их на смартфоны. Можете ли что-то посоветовать, чтобы снимок получился небанальным?

- За те три дня, что я здесь был, не было интересных закатов: солнце обычно садилось без каких-либо потрясающих облаков. Но это трогательно, когда видишь, как во время заката всю люди достают смартфоны и дружно, с набережной или с пляжа, снимают солнце, заходящее на том берегу, кружочек вот этот. Сам сюжет настолько банален, бесхитростен и настолько многократно воспроизведен, что диву даешься энтузиазму людей, которые не могут удержаться и снимают это явление. Гораздо интереснее, на мой взгляд (хотя это тоже банальный прием) сложить диск заходящего солнца с предметами, расположенными на земле, чтобы получить композицию. Или снимать закат через что-то, чтобы попытаться избежать невообразимо банального снимка. Но многим хорошо и без этого. Они готовы наслаждаться моментом, который они запечатлевают. Наверное, в этом тоже есть смысл. В какой-то момент может повезти, и человек окажется очевидцем уникального заката или ситуации, происходящей на его фоне.

Кстати, о ситуациях. Вот, например, мне из самарских закатов понравился больше всего тот, который я снимал у дома правительства, где была регистрация свадебной пары, которая участвовала в празднике в рамках Дня семьи, любви и верности. Пусть это тоже банально - невеста с женихом на фоне заката, но это хоть как-то интересней, чем фигурки прохожих.

- Удивило ли что-то в Самаре? Вызвало улыбку?

- Что касается сюжетов, которые больше всего меня впечатлили в Самаре (не в плане фото, а в плане именно сюжета), то я встретил их в старом городе, там, где старые дома соседствуют с новостройками.

Мы случайно наткнулись на пару местных жителей, которые возле старого дома вынесли и сложили прямо на землю все свои пожитки. Разговорившись с ними, я услышал массу интересных историй из жизни этих людей, которые оказались хорошо подчеркнуты всеми этими предметами домашней утвари, разложенными вокруг дома. Я не знаю, бомжи это были или нет, или просто какие-то странные граждане - чудаки, местные фрики, но такие сюжеты меня впечатляют: их участники - необычные люди. Я хочу, чтобы фотография удивляла - меня, зрителя. Так уж происходит, что обычные, нормальные люди меня не особо сильно удивляют - они на каждом шагу, а особые граждане, не от мира сего выглядят уникально.

Возможно, я выложу какую-то из фотографий с людьми, которых упоминал выше.

- У вас есть книга с фото Петербурга и его жителей, открытки. В Самаре можно найти только сувенирку с видовыми фото. Что посоветуете местному фотографу, который задумает снять что-то в вашем стиле? И вообще, как относитесь к подражанию?

- Все мы на начальном этапе кому-то так или иначе подражаем: осознанно или нет. И это нормально. Все равно на выходе будет что-то свое.

Что касается советов, то я считаю, что это очень опасно - давать их. Первая моя книга «Питер» вышла в 2011 году. Она была посвящена жанровым сюжетам города (та, что с котом на обложке), и казалась большим риском для издательства, которое решилось издать что-то не открыточное, не туристическое о Петербурге. Они заведомо были готовы к полному провалу, поскольку нормальные люди чаще всего берут красивую видовую продукцию по типу календарей, альбомов с роскошными видами. Но, несмотря на все опасения, первый блин не оказался комом. Более того: книга стала мегапопулярной, были распроданы и первый, и второй тиражи. Так как выпускали всего 2-3 тысячи экземпляров, то книга давно уже стала библиографической редкостью. После первой книги у меня была вторая - «Кунсткамера», и тоже была быстро распродана. И даже третья, вышедшая в Швеции, оказалась успешной.

Но это были другие времена. Сейчас, я думаю, ситуация изменилась из-за всем известных событий и, возможно, этот опыт не удастся масштабировать.

Тем не менее, он есть, и успешный. Но надо сознавать, что людей, интересующихся жанровой съемкой гораздо меньше, чем тех, кому нравятся видовые открытки. Если кто-то задумается снять что-то подобное в Самаре, то надо просчитать все риски.

Что касается меня, то я рад, что наряду с видовыми альбомами у меня удался опыт издания книг и с жанровыми снимками. Надеюсь, что его получится продолжить, потому что материал ежедневно прибывает и уже набралось и на другие книги.

Мой опыт оказался настолько удачным, что многие стали делать то же самое: издавать жанровые книги (у нас, по крайней мере, в Петербурге). Насколько я знаю, небезуспешно. Насчет Самары я не уверен, поскольку и рынок сбыта здесь меньше, и количество туристов меньше, и заинтересованных людей меньше.

- Сколько дней были в Самаре, какая была программа? Какие впечатления в общем?

- Мое пребывание в Самаре было сильно скорректировано жарой: народу на улицах было меньше, чем ожидалось. Но даже тех трех дней, которые я гулял по улицам, мне хватило, чтобы я почувствовал дух этого города. Он имеет свою прелесть. Гуляя в тех или иных местах, у меня вспыхивали переживания о чем-то подобном, пережитом в других городах. Здесь будто собрано воедино то, что апеллирует к воспоминаниям из очень разных мест. В Самаре, в одном маленьком историческом центре, который даже меньше чем Васильевский остров, на котором я живу, очень высокая плотность исторических артефактов, и это впечатляет. Я не жалею, что здесь побывал, несмотря на то, что не удалось встретить вожделенную движуху, которую бы я мог застать во время массовых мероприятий, например. Я доволен визитом. Спасибо всем местным жителям, с кем я встречался, за их доброжелательность. Снимать здесь приятно - люди открытые. Даже если возникают пограничные ситуации, они совсем не агрессивные. Удачи местным фотографам. Думаю, потенциал в Самаре очень большой!

Работы Александра Петросяна можно посмотреть на выставке в Самаре по адресу Молодогвардейская, 6 до 30 сентября. Время работы с 16:00 до 21:00 по понедельникам, вторникам, средам и воскресеньям.

Снимки, сделанные в Самаре, фотограф, вероятно, опубликует в своих соцсетях.