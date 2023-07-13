В Самаре несколько мест с открытым бассейном. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пляжный сезон в самом разгаре, но погода ему не благоволит: то жара, то холод. А купаться хочется всегда. Прохладная вода Волги не всем по нраву, поэтому многие самарцы предпочитают реке искусственные водоемы. Рассказываем про открытые бассейны и аквазоны в Самаре 2023, про их цены и адреса.

Открытые бассейны и аквазоны в Самаре 2023: адреса и цены

Открытый бассейн ЦСК ВВС

Волжский проспект, 10

Главный бассейный комплекс Самары включает в себя и большую аквазону на открытом воздухе. Конечно, там нет лежаков, зонтов и бара с коктейлями, зато цены не кусаются.

Комплекс открыт с 07.00 до 21.30.

С 7 по 23 июля 2023 года посещение открытой зоны с 09.15 до 16.45 без ограничения по времени пребывания в бассейне для взрослого стоит 550 рублей, для детей до 14 лет - 400 рублей.

Такие же расценки действуют и для вечернего разового посещения с 16.45 до 21.15.

За разовое посещение на весь день нужно будет заплатить 750 рублей взрослому и 500 рублей - ребенку до 14 лет.

После 24 июля бассейн закрывается на летний ремонт.

ГК «СОК»

Пос. Красная Глинка, 3-й квартал, 37, стр 1

С недавних пор на спортивной базе, которая славилась зимними активностями, появилась аквазона с пляжем и бассейном. Она открыта с 10 до 20 часов ежедневно.

В будни взрослый безлимит стоит 1000 рублей, в выходные и праздники - 1500 рублей. Дети в будни проходят за 500 рублей, в выходные и праздники - за 700 рублей. Можно оплатить только четыре часа пребывания: взрослые в будни - 500 рублей, дети - 250 рублей; в выходные и праздники взрослые - 700 рублей, дети - 350 рублей. Есть VIP тарифы: от 2000 рублей.

Эко-парк семейного отдыха «Маламут ленд»

137-й квартал Задельненского лесничества

В парке «Маламут ленд» среди прочих развлечений есть аквапарк «Северный полюс». Он включает в себя три открытых бассейна и горки. В наличии шезлонги, зонты, столики и тентованные бунгало. Аквазона работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Стоимость посещения (3 часа) в аквапарке в будни стоят: 600 руб - с 10.00 и 800 рублей - с 12.00. Имеются «счастливые часы»: с 18.00 - 600 рублей (2 часа) и с 19.00 - 300 рублей (1 час).

Выходные и праздничные дни: с 10.00 - 1000 рублей (безлимит). В «счастливые часы» можно сэкономить: с 18.00 - 600 рублей (2 часа), с 19.00 - 300 рубле (1 час).

Купить билет в аквапарк можно только на официальном сайте эко-парка.

Ресторан «Beluga na Volge»

Ульяновский спуск, 41

Возле «Дна» расположен ресторан «Beluga na Volge», в котором летом работает открытый бассейн. Заведение работает с 12.00 и до последнего клиента.

Стоимость шезлонга в пятницу, субботу и воскресенье - 1000 рублей на весь день, с понедельника по четверг - 750 рублей.

Бассейн у спортклуба «Самарский»

9-я просека 5-я линия, 4

Пляжная зона на территории «Самарского» с большим открытым бассейном и всей необходимой инфраструктурой открыта ежедневно с 09:00 до 20:00. В этом году там стали проводить пенные вечеринки.

Для клиентов клуба посещение аквазоны бесплатно. Разовое посещение для взрослого стоит 2000 рублей, детский визит - 1000 рублей, дети до 3-х лет - 500 рублей. Разовые визиты действуют только в будние дни.

«Своя среда»

9-я просека, 2-я линия, 44

Клубное пространство «Своя среда» включает в себя ресторан, аквазону и банный комплекс.

Аквазона работает каждый день с 10.00 до 22.00. С воскресенья по среду, с 10.00 до 18.00, возможно посещение с детьми. Вход 1500 рублей с человека, дети до 3-х лет - бесплатно. Заход с 18.00 до 22.00 - 750 рублей. С четверга по субботу аквазона открыта только для взрослых. Стоимость входа та же.