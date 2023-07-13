Вырвали победу за счет характера: новокуйбышевские нефтепереработчики завоевали третье место на Летних спортивных играх

Новокуйбышевские нефтепереработчики достойно выступили на соревнованиях

Быстрее, выше, сильнее – именно таким девизом руководствуются в сборной команде Новокуйбышевского НПЗ. Спорт на предприятии в почете, попасть в сборную, которая защищает честь завода на многочисленных соревнованиях, мечтают многие, но оказываются в ней только лучшие из лучших. С 7 по 9 июля новокуйбышевские нефтепереработчики принимали участие в зональном этапе традиционных Летних спортивных игр НК «Роснефть» в Уфе. Домой вернулись с почетным третьим местом – и твердым намерением в следующий раз побороться за высшую ступеньку пьедестала.

«Сильные соперники стимулируют нас развиваться»

Команда НК НПЗ (в нее по традиции входят также несколько сотрудников Новокуйбышевского завода масел и присадок) участвует в Летних играх уже 16 лет и всегда показывает хорошие результаты. 40 спортсменов-заводчан старательно тренируются долгие месяцы, чтобы за три дня соревнований выложиться «по полной».

Соревнования проводились по 12 дисциплинам

- В этом году у нас было меньше времени на подготовку, чем мы рассчитывали, - сетует председатель комитета по физической культуре профсоюзной организации Сергей Орехов. – Пришлось ехать на соревнования на два месяца раньше, чем мы планировали. Нам попались сильные соперники, и мы этому очень рады, это помогло нам увидеть все ошибки и слабые стороны, над которыми теперь будем работать, будем развиваться.

10 команд нефтяников соревновались в 12 дисциплинах. Мини-футбол, волейбол и баскетбол, силовое двоеборье (гиря и метание ядра) и настольный теннис, шахматы и бильярд, бег, две эстафеты и перетягивание каната, а также дебютный для этих состязаний вид спорта – пулевая стрельба, потребовали от участников команды максимальной самоотдачи.

Соперники были серьезные

- Мы выступили очень достойно, - считает Сергей Орехов. – В футболе проиграли всего одну игру будущим чемпионам. В шахматах заняли первое место, как и в настольном теннисе среди женщин, и перетягивании каната. Хорошо себя показали и легкоатлеты.

«Не собирались сдаваться»

Но особенно заводчане гордятся своими баскетболистами – в финальном матче ребята проигрывали 9 очков, однако сумели мобилизоваться и вырвать победу с перевесом всего в два очка.

Соревнования длились три дня

- Нам помогло упорство и характер, - считает главный специалист УОКС завода, баскетболист Роберт Гаянов. – Играть по 2-3 игры в день в 35-градусную жару было непросто, соперники были сильные, но мы всеми силами рвались к победе и не собирались сдаваться.

В эстафете 4х100 заводчанки проиграли победителю всего одну секунду.

- Нам очень помогала поддержка наших болельщиков, которые приехали с нами из Новокуйбышевска, ходили на все соревнования и не жалели сил, - рассказывает специалист по промышленной безопасности, спринтер Ирина Крылова. – На время соревнований ты отключаешься от работы и окунаешься в другой мир. Это очень здорово сплачивает с коллегами. А еще очень радует, что руководство предприятия всегда идет нам навстречу, отпускает на тренировки и соревнования, арендует спортзалы и в целом поддерживает спортивный дух заводчан.

Болельщики горячо поддерживали спортсменов

Все для спорта, все для здоровья

Условия для занятий спортом на НК НПЗ действительно созданы прекрасные. Предприятие при поддержке профсоюзной организации арендует для нефтепереработчиков современные спортивные объекты города, плавательные бассейны и даже ледовый дворец для массового катания на коньках трижды в неделю, а зимой – открывается и заводская лыжная база, куда сотрудники любят приезжать всей семьей, с детьми.

Третье место в командном зачете стало заслуженной наградой за спортивные успехи

А для тех, кто хочет не просто вести здоровый образ жизни, но и проявить себя в спорте, на НК НПЗ есть все возможности.

- Я работаю на заводе 2,5 года в должности инженера-конструктора проектно-конструкторского управления, - рассказывает Дмитрий Акперов. - Раньше в детстве занимался баскетболом на любительском уровне, поэтому когда освоился на предприятии и понял, что спорт здесь уважают, сам пришел в профком и попросился в команду. Меня испытали и дали шанс. Для меня это огромный спортивный опыт и я сделаю все, чтобы не подвести свою команду и свой завод.