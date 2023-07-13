Не Ближний, а Дальний Восток: у «Рено Сандеро» на российском рынке появился конкурент из Китая

Дорожный просвет у Livan X3Pro составляет 185 мм

Не Ливан и не Lifan

Давайте сразу обсудим все ассоциации, возникающие в связи с названием бренда. Страна на Ближнем Востоке не имеет к названию авто никакого отношения. Марка читается по-русски «Ливэн» - как в слове «минивэн», например. И производится вовсе не на Ближнем, а на Дальнем Востоке – в Китае.

А вот если вам показалось, что этот бренд созвучен с недавно почившим другим представителем китайского автопрома, именовавшимся Lifan, – то вам не показалось. Livan появился в результате интеграции «Лифана» в структуру корпорации-автогиганта Geely.

Собственно, Livan X3 Pro, о котором сегодня пойдет речь, создан на базе Geely Vision X3. Поэтому не стоит удивляться, что часть «начинки» нового авто имеет маркировку Geely. Посмотрим на «новичка» поближе.

Компактный кроссовер

Практически по всем параметрам – и внешним, и конструктивным - Livan X3 Pro выглядит прямым конкурентом Renault Sandero Stepway. Не будем проводить сейчас детальных сравнений, сосредоточимся на характеристиках китайской модели, тем более что именно она заходит на российский рынок, в отличие от конкурента, который его покидает.

Livan X3 Pro позиционируется как своеобразный «мини-кроссовер» - в первую очередь из-за повышенного клиренса. Дорожный просвет у «ливэна» – 185 миллиметров, и это при 16-дюймовых колесах. Учитывая, что у нас далеко не везде идеальные дороги, особенно за городом, а зимой улицы и дворы не всегда очищены от снега и льда, - это может стать очень важным фактором при выборе авто.

Высокий клиренс в совокупности с компактными размерами делает Livan X3 Pro идеальной машиной для парковки в любом дворе. Длина автомобиля – 4 метра с «копейками», ширина – 1,76 метра. В «холке» это авто достигает более полутора метров, что дает себя почувствовать, хоть и в небольшом, но кроссовере.

Кстати, в недалекой перспективе производитель обещает начать поставлять в Россию полноприводную версию «ливэна», и тогда это будет уже настоящий внедорожник. Сейчас в доступе переднеприводные «паркетники», которые порадуют тех, кто передвигается не только по городу, но и по трассе. Авто оснащено вариаторной коробкой передач, позволяющей разогнаться до 100 км/ч за считанные секунды (официально – за 12 с), - не чета старенькому «автомату» на автомобиле-конкуренте. О «пинках», портящих удовольствие при езде на автоматической трансмиссии, даже и не вспомните.

И это при том, что на самом деле за внешностью кроссовера скрывается практичная малолитражка. Двигатель от Geely мощностью 103 лошадиных силы «кушает» 92-й бензин, причем в совсем небольших количествах. Заявленный производителем расход топлива в смешанном цикле – 6,8 – 6,9 л на 100 км. В бак помещается 45 литров топлива.

Парктроник с динамической разметкой встроен в медиацентр с 8-дюймовым экраном

Регистратор включится автоматически

Заглянем в салон автомобиля. Давайте будем откровенны: ключевой концепт «ливэна» - компактность. Поэтому не стоит ожидать внутри такой машины ощущения простора. Скорее она все-таки рассчитана на людей со средними и малыми габаритами. Об этом же говорит и довольно высокое расположение кресел.

Но что точно могу сказать на собственном опыте – в «ливэне» все же ощущаешь себя просторнее, чем, скажем, в «мини-купере». А кресло под свой рост подстроить можно.

Сразу отмечу опции, важные для зимнего периода. Это подогрев передних кресел, боковых зеркал. А также рулевое колесо в кожаной оплетке - кто держал в руках замерзший за морозную ночь пластик, тот оценит. Кожей оббиты также подлокотники.

Остальной набор уже есть, наверное, в любом современном автомобиле, но стоит перечислить:

- панорамный люк с электроприводом,

- парктроник и камера заднего вида с динамической разметкой,

- встроенный видеорегистратор, который автоматически включится в случае контакта с препятствием,

- бесключевой доступ,

- кнопка запуска двигателя,

- электростеклоподъемники как передних, так и задних дверей,

- кондиционер,

- круиз-контроль,

- медиацентр с 8-дюймовым экраном.

Несмотря на много раз упомянутую компактность, конструкторы умудрились «запихнуть» внутрь кузова 400-литровый багажник, что делает «ливэн» скорее универсалом, чем хэтчбеком. А еще можно разложить задние сиденья и увеличить «грузовое» пространство.

Livan X3Pro доступен в четырех цветах — голубом, белом, красном и «золотом»

Безопасность, гарантия, 4 цвета

Отдельно поговорим про безопасность. Здесь такой набор опций:

- датчик контроля давления в шинах,

- передние подушки безопасности,

- ABS с распределением тормозных усилий,

- антипробуксовочная система с электронной стабилизацией, система экстренного торможения,

- система помощи при подъеме на склоне,

- крепления для детских кресел Isofix.

Производитель дает гарантию на 5 лет либо на пробег не менее 150 тысяч километров.

В Россию Livan X3 Pro поставляется в четырех цветах – «золотом», сером, голубом и красном. В автосалоне «Альфа» в Самаре уже есть весь ассортимент.

Цена вопроса – от 1 699 900 рублей. Опять вспоминаем о конкурентах и оцениваем степень выгоды. Более подробно об автомобиле и ценовых предложениях расскажут в автосалоне «Альфа» по адресу: улица Новоурицкая, 22.

Реклама. ООО "Автоцентр Альфа"