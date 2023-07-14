Гонки с пикниками на обочине: в Самаре расположился бивуак ралли «Шелковый путь»

В ралли принимают участие экипажи на грузовиках, легковых внедорожниках, багги, квадроциклах и мотоциклах. Фото: предоставлено «Газпром нефть»

В эти дни в России уже в 13-й раз проходит масштабное международное ралли «Шелковый путь». Гонка стартовала 6 июля в самом сердце Казани на площади Тысячелетия, а финиширует в Москве на Васильевском спуске под стенами Кремля 15 июля.

Едут участники соревнований не по прямой, а объезжая 13 регионов России. В 2023 году гонка проходит через Уфу, Магнитогорск, Оренбург, Самару, Саратов, Волгоград и Липецк.

Всего за девять дней спортсмены преодолеют 5222 километра. Из них 2273 придется на спецучастки, где гонщики едут по бездорожью на максимально разрешенных скоростях с контролем времени.

В гонке участвуют разные типы транспортных средств: грузовики, внедорожники, багги, квадроциклы и мотоциклы. Все категории едут по одним и тем же точкам маршрута.

Некоторые едут целыми командами со своими «техничками» и огромным штатом механиков, специальные категории участвуют в одиночку, и помогать им с техобслуживанием «железных коней» запрещено.

Внедорожные бензовозы и 200 тысяч литров топлива

В течение дня гонщики соревнуются, а к вечеру разбивают бивуак, как правило, в одном из крупных городов на пути следования. В Самаре такой площадкой для бивуака стала территория возле «Солидарность Арены». Заезжающие на парковку участники гонки первым делом пополняли запасы топлива - здесь их уже ждали бензовозы с дизелем и бензинами G-Drive.

Ралли сопровождают 8 бензовозов и 2 автотопливозаправщика повышенной проходимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Газпром нефть» уже 8 лет является топливным партнером «Шелкового пути» - в этом году на всем протяжении маршрута ралли сопровождают сразу 8 бензовозов и 2 автотопливозаправщика повышенной проходимости для спецучастков. Всего в этом году сеть АЗС поставит участникам гонки 200 тысяч литров топлива. Это на 40% больше, чем в прошлом году.

В пути караван ралли сопровождают мобильные топливные лаборатории одноименной сети АЗС - всего за 15-20 минут они способны провести доскональный анализ топлива по 10 ключевым характеристикам. Проверка, как и на АЗС, может нагрянуть внезапно, и все топливо должно соответствовать требованиям технического регламента стран Таможенного союза и ГОСТ.

На всем протяжении ралли качество топлива контролируется мобильными лабораториями. Фото: предоставлено «Газпром нефть»

Прогноз на моторном масле

За защиту двигателя – сердца автомобиля - отвечают моторные масла, поэтому ралли сопровождают эксперты G-Energy. Они берут пробы моторного масла и других смазочных материалов и буквально по одной капле могут провести полную диагностику машины.

Исследование с помощью передового оборудования позволяет выявить попадание в масло посторонних примесей, которые, как в медицинском анализе крови, указывают на состояние «пациента». Например, кремний говорит о наличии пыли и песка и указывает на то, что пора заменить воздушный фильтр. Повышенное содержание железа сигнализирует об износе поршневых колец. Это позволяет механикам своевременно производить ремонт, чтобы экипаж не сошел с дистанции в неподходящий момент.

Все наработки в гонках эксперты применяют для разработки рецептур популярных моторных масел G-Energy, а значит, передовые технологии доступны и обычным автолюбителям.

Анализ состояния масла позволяет своевременно диагностировать поломки автомобилей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поэтому в то время как сами гонщики отдыхают, работа лаборантов, инженеров, техников, автослесарей кипит на бивуаках в буквальном смысле от заката до рассвета.

«Завтрак туриста» и будущие спортивные площадки

Ралли - это серьезное испытание для техники, но и спортсмены должны выдерживать экстремальные нагрузки и при этом не терять концентрации внимания и скорости реакции. Для этого нужна энергия, много энергии. Вовремя восполнять ее помогает сухой паек, в который входят консервы, галеты и прочий «набор выживальщика» (включая таблетки для розжига пламени и пластиковые ложки-вилки). Быстро подкрепиться за рулем тоже можно – для этого в состав сухпайка входят питательные батончики и вода G-Drive. Всего для участников «Шелкового пути» организаторы подготовили 4,5 тысячи сухих пайков и 63,5 тысячи бутылок воды.

Сухой паек помогает гонщикам быстро восстановить свои силы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдельное внимание уделяется соблюдению экологических норм. Ярко-желтые контейнеры для сбора пластиковой тары организованы на бивуаках в Казани, Уфе, Самаре и Липецке. Рядом с контейнерами дежурят волонтеры, объясняющие, как правильно утилизировать бутылки и крышечки от них. По завершении ралли собранный пластик будет передан региональным заводам на переработку.

Пластиковую тару на бивуаках сдают в специальные контейнеры для последующей переработки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также участники ралли обязаны привезти к концу соревнований все использованные ими шины. В рамках экологической инициативы «Газпром нефть» – «Зеленый – новый черный» использованные покрышки будут сданы и отправлены на переработку в резиновую крошку. В частности, из такой крошки делается безопасное антитравматическое покрытие спортивных площадок. Так что ралли «Шелковый путь» становится проектом не только спортивным, но и социально-экологическим.