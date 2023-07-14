Обнимал мальчика и гладил по руке: жители Самарской области пожаловались на подозрительного мигранта, который пристает к детям

Неравнодушные жители микрорайона предупредили родителей о подозрительном юноше
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
В чате жителей Южного города-2 в социальных сетях появилась страшная информация о подозрительном молодом человеке из приезжих, который пристает к детям на площадке. Очевидцы рассказали, что молодой человек обнимает чужих детей и разговаривает с ними на нерусском языке. Текст сообщения в общедомовом чате оказался в распоряжении «КП-Самара».
Местная жительница вышла вечером на улицу, чтобы погулять со своим ребенком на детской площадке на улице Челышевской. Внимательная женщина обратила внимание на молодого уроженца одной из соседних республик 23-25 лет, который обнимал семилетнего мальчика славянской внешности. По словам самарчанки, одной рукой парень прижимал к себе ребенка, а второй рукой гладил мальчика по руке.
- Парень что-то говорил малышу, а ребенок все это время сидел напряженно и даже не двигался. Я подошла и спросила, знает ли мальчик этого дядю. Вроде кивнул, что да. Спросила, где мама. Сказал, что дома, - рассказывает жительница Южного города.
Неравнодушная женщина предложила мальчику проводить его до дома, так как время было уже около 8 часов вечера. Тот согласился. Уже дома ребенок рассказал ей и своей маме, что этот парень уже второй раз к нему подходит на площадке и говорит с ним на нерусском языке.
- Страшно представить, что было бы на третьей встрече! Мама мальчика вызвала полицию и парня забрали в отделение для дальнейшего разбирательства, - рассказывает женщина.
Мы запросили в правоохранительных органах информацию об инциденте, но на момент публикации официального ответа не поступило.
- Уважаемые родители, просим быть предельно внимательными и объяснять своим детям правила безопасности. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ребенок разговаривал на улице с незнакомыми людьми. Тем более, никто не имеет права трогать ребенка. Если вы стали свидетелем противоправных действий, необходимо срочно обратиться в полицию. Не будьте равнодушными, берегите детей, - предупредила в чате неравнодушная женщина.