Обнимал мальчика и гладил по руке: жители Самарской области пожаловались на подозрительного мигранта, который пристает к детям

Неравнодушные жители микрорайона предупредили родителей о подозрительном юноше Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В чате жителей Южного города-2 в социальных сетях появилась страшная информация о подозрительном молодом человеке из приезжих, который пристает к детям на площадке. Очевидцы рассказали, что молодой человек обнимает чужих детей и разговаривает с ними на нерусском языке. Текст сообщения в общедомовом чате оказался в распоряжении «КП-Самара».

Пришла на площадку и увидела странную картину

Местная жительница вышла вечером на улицу, чтобы погулять со своим ребенком на детской площадке на улице Челышевской. Внимательная женщина обратила внимание на молодого уроженца одной из соседних республик 23-25 лет, который обнимал семилетнего мальчика славянской внешности. По словам самарчанки, одной рукой парень прижимал к себе ребенка, а второй рукой гладил мальчика по руке.

- Парень что-то говорил малышу, а ребенок все это время сидел напряженно и даже не двигался. Я подошла и спросила, знает ли мальчик этого дядю. Вроде кивнул, что да. Спросила, где мама. Сказал, что дома, - рассказывает жительница Южного города.

Мальчик рассказал, что это была уже вторая встреча

Неравнодушная женщина предложила мальчику проводить его до дома, так как время было уже около 8 часов вечера. Тот согласился. Уже дома ребенок рассказал ей и своей маме, что этот парень уже второй раз к нему подходит на площадке и говорит с ним на нерусском языке.

- Страшно представить, что было бы на третьей встрече! Мама мальчика вызвала полицию и парня забрали в отделение для дальнейшего разбирательства, - рассказывает женщина.

Мы запросили в правоохранительных органах информацию об инциденте, но на момент публикации официального ответа не поступило.

- Уважаемые родители, просим быть предельно внимательными и объяснять своим детям правила безопасности. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы ребенок разговаривал на улице с незнакомыми людьми. Тем более, никто не имеет права трогать ребенка. Если вы стали свидетелем противоправных действий, необходимо срочно обратиться в полицию. Не будьте равнодушными, берегите детей, - предупредила в чате неравнодушная женщина.