Истекал кровью и терял сознание: самарские полицейские спасли мужчину, который пострадал при ремонте авто

Полицейские получили благодарность за свою отзывчивость. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Еще одна добрая история с участием полицейских произошла в Самаре. Местный житель получил травму во время ремонта автомобиля. Пострадавший истекал кровью, ему требовалась помощь медиков. Тогда на помощь к самарцу пришли сотрудники Госавтоинспекции. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в мае текущего года. Лейтенант полиции Евгений Карпюк и лейтенант полиции Рамиль Арсланов несли службу на Южном посту в Кировском районе, когда к ним подбежал взволнованный мужчина. Он сообщил, что его родственник ремонтировал автомобиль, но произошел несчастный случай: одна из деталей отскочила ему прямо в лицо. Пострадавший получил серьезную травму, ему требовалась помощь медиков.

– По словам мужчины, родственник потерял много крови и уже начал терять сознание. Опасаясь, что самостоятельно ему не удастся быстро доставить пострадавшего в лечебное учреждение, мужчина попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции, – рассказали в полиции.

Полицейские сообщили дежурному о произошедшем. Пострадавший был усажен в патрульный автомобиль, после чего его доставили в больницу с включенной световой и звуковой сигнализацией. Медики оказали пациенту помощь. Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников полиции и врачей сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Недавно о добром поступке полицейских узнали коллеги: самарец прислал благодарность в адрес сотрудников.

– Хочу поблагодарить сотрудников за отличную службу, за неоставление граждан в беде, отзывчивость и пожелать им крепкого здоровья. Очень горжусь, что у нас есть такие сотрудники. Спасибо большое за отзывчивость, – отметил в своем обращении житель Самары.

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