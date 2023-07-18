Цель - технологический суверенитет: нацпроект «Производительность труда» в действии

Бережливое производство начинается с рабочего места и чек-листа: стандарты помогают повысить эффективность каждого сотрудника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди участников национального проекта «Производительность труда» пополнение. Недавно самарские компании «ВКЛ ИМПОРТ» и «СВ ЭКСПОРТ», которые производят светотехнику, электрические лампы и осветительное оборудование, всерьез занялись вопросами повышения эффективности производственных процессов и их оптимизации.

Скрытые ресурсы есть у всех

Потребность использовать резервы, сократить непроизводственные потери осознает все больше предприятий региона. Сегодня таких в области уже 155.

Большое внимание продвижению бережливого производства уделяют глава региона Дмитрий Азаров и правительство области, отдавая должное современным инструментам, позволяющим включить в дело все имеющиеся ресурсы. Благодаря такому подходу предприятия получают результаты, о которых даже мечтать не смели, строя планы на будущее. В масштабах региона это весомая прибавка не только в объемах произведенной продукции, но и прямой путь к решению вопросов импортозамещения, а также обеспечению экономической устойчивости и росту конкурентоспособности губернии. А предприятия, участвующие в нацпроекте «Производительность труда», получают поддержку сразу по нескольким направлениям.

- Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» региональные производители получают финансовую и консультационную помощь, налоговые льготы, доступ к льготным займам от государства и другую господдержку. С 2020 года предприятия – участники национального проекта применили инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций на сумму 1,4 млрд рублей, – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Эксперты РЦК оказывают производственникам всестороннюю помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амбассадоры нацпроекта

Подняв производительность труда на своих производствах, предприятия-участники выступают в роли амбассадоров национального проекта и своим примером способствуют распространению внедрения методик бережливого производства в регионах России и зарубежье.

Оператором национального проекта «Производительность труда» является Региональный центр компетенций (РЦК). Его специалисты помогают предприятию провести диагностику производственного цикла, найти причину потери времени и внедрить новые стандарты для каждого рабочего места. Инструменты бережливого производства на предприятиях тяжелой и обрабатывающей промышленности, в сфере услуг и на сельскохозяйственных предприятиях работают одинаково продуктивно, помогая развитию экономики нашего региона.

- Сокращение зарубежных поставок, активное импортозамещение и развитие технологического суверенитета требуют от предприятий максимальной мобилизации всех имеющихся ресурсов, особенно внутренних, связанных с повышением эффективности и производительности труда. Мы ожидаем, что еще больше предприятий присоединятся к национальному проекту. Команда РЦК обладает большим опытом работы, в полной мере владеет инструментами бережливого производства и всегда готова к диалогу, – поделился своими планами руководитель РЦК Константин Серов.