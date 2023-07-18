«Соврала про возраст и получила меньше, чем обещали»: подростки откровенно рассказали про трудоустройство летом

Найти работу летом, когда тебе нет 18-ит, не так-то просто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр занятости: вакансий мало

Молодежный центр трудоустройства есть в любом регионе, но летом подавать заявку уже поздно. Записываться в очередь нужно еще весной. Так и сделала 14-летняя Юлия из Самары - в центр она пришла в апреле.

- Мне дали список справок, которые нужно оформить. Дольше всего делается справка об отсутствии судимости. Ее можно заказать на госуслугах или лично в МВД, срок изготовления - месяц. Примерно столько же делала медицинскую справку по форме 086. В опеку для получения разрешения (с 1 июня 2023 года оно больше не требуется. - Ред.) нужно было привезти уже собранные документы. Мы с мамой подписали заявления, что не возражаем против моего трудоустройства. А для получения зарплаты оформили карту «Мир» в банке.

В рекламе центра подросткам обещали 15 тысяч рублей в месяц. Однако на деле выяснилось, что вакансий мало. Поэтому подросткам дают по 8 рабочих дней «в одни руки». Юле предложили стать помощником специалиста в библиотеке, МФЦ или Молодежном центре. Девушка выбрала должность помощника специалиста на заводе, входящем в оборонный комплекс:

- Пять часов помогала сотруднице завода разбирать старые личные дела. А на следующий день предложили пойти работать в цех: у завода большой оборонный заказ, и руки нужны. Сортировала бракованную продукцию, и это было интересно, не то что листовки раздавать. Даже жаль, что работа на 8 дней.

Вывод: найти работу через центр занятости можно, вот только нужно быть готовым к конкуренции. Подавать заявку надо еще в начале весны. Вакансий мало, а желающих работать - много. Самим устроиться на заводы, государственные предприятия нереально, они обязаны отправлять все вакансии в центр занятости.

Идем в официанты

15-летней Елене из Иркутска отказали во всех городских кафе и ресторанах, потому что слишком молодая. Только в одной из кофеен позвали на собеседование. Им она про возраст не сказала, но при личной встрече обман раскрылся. Лену все же приняли на работу. За первую (бесплатную) неделю стажировки нужно было научиться пользовать кассой и выучить меню. График на выбор 2/2 или 3/3, по 12 часов в день. Зарплата два раза в месяц, около 20 тысяч. Питание за счет кафе, домой после смены отвозят. Из документов попросили только санитарную книжку, которую девушка оформила.

- Я прочитала, что работать подросткам до 16 лет можно только пять часов в день. Но меня поставили в смену на 7 часов, - рассказывает Елена. - И договор не оформили. Сказали, что будут платить деньги раз в две недели. Другие официанты объяснили, что несовершеннолетних на договор здесь никогда не берут: если все сделать законно, придется устанавливать сокращенный рабочий день, проводить медосмотр за свой счет. Хозяева же хотят сделать все проще.

В итоге Елене заплатили меньше, чем обещали. Вычли за разбитые тарелки.

17-летнего Дмитрия из Перми взяли в сеть быстрого питания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Больше повезло 17-летнему Дмитрию из Перми. Он практически сразу устроился в сеть быстрого питания. Договор оформили официально, денег за медосмотр и санкнижку не взяли. Единственное условие: отработать не меньше трех месяцев.

- Мне повезло: поставили на точку рядом с домом, и теперь я могу просыпаться за десять минут до начала смены, - говорит Дима. - Работать можно по графику: с утра и до 16.00 или с обеда до закрытия кафе. Я панирую мясо, жарю картошку, готовлю бургеры, разливаю напитки и обслуживаю посетителей. Платят за это 135 рублей в час, а со второго месяца будет уже 145.

Вывод: в общепите подростков на работу с официальным договором берут неохотно. Но возможны варианты с серой зарплатой. В крупных сетях быстрого питания можно получить работу официально, с оформлением. Но здесь предпочитают ребят с 16 лет: им уже можно работать 7 часов в день.

Распространение рекламных листовок

14-летнего Андрея из Казани мы отправили искать вакансии на сайте по поиску работы.

- Почти всем были нужны люди старше 18 лет. Даже для расклеивания листовок. Я все равно звонил, и в одной фирме согласились меня принять, - вспоминает юноша. - Для оформления потребовались паспорт и подписанное родителями согласие. Мне выдали связку домофонных ключей, взамен потребовали внести залог 500 рублей. Я получал стопку рекламных объявлений и карту с перечнем домов, куда надо бросить листовки. Платили за полностью заполненную карту в зависимости от ее величины, в среднем по 600 - 800 рублей.

Работать оказалось непросто. Часто Андрея за макулатуру ругали жители. Иногда он путал районы. Через месяц после первой зарплаты - около 24 тысяч рублей - решил уволиться.

За этот месяц парню предложили другую работу.

- Меня были готовы взять на подряд в ТСЖ. Единственный минус - просыпаться надо в пять утра. Я к такому не был готов, - говорит он.

Вывод: через сайты с вакансиями устроить школьника на работу сложно. Предлагают в основном низкоквалифицированный труд. Подростка могут взять дворником, помощником садовника в ТСЖ или небольшую организацию, которой нужно убирать территорию.

КОНКРЕТНО

Работодатели не готовы брать несовершеннолетних

- С трудоустройством подростков пока все печально, - ответили нам в нескольких районных Центрах занятости населения. - Нет работодателей, готовых взять на работу юных сотрудников, а значит, и нам нечего им предложить. Мы, конечно, ведем переговоры с работодателями в сфере благоустройства: цветы поливать, газоны пропалывать, трудиться подсобным рабочим. Понятно, что зарплата в таких отраслях будет небольшая, и подросткам надо быть к этому готовыми.

Также надо понимать, что претендовать на приличный заработок 14-летним школьникам сложно. Например, в кафе быстрого питания, где больше платят, устроиться можно лишь с 16 лет. На почту или в магазин их тоже не возьмут, там требуются медкнижки, допуск. Как вариант - можно обратиться в школу, где организовывают летние хозотряды: прибрать, прополоть, покрасить. Но сейчас все места, наверное, уже заняты. Иногда несовершеннолетних берут на работу ТОСы (территориальное общественное самоуправление) помогать по благоустройству территории. Также можно создать резюме на портале «Работа России», чтобы с подростком связались, когда появятся работодатели.

ВАЖНО

Какие документы потребуются

Согласно новому закону, теперь при трудоустройстве несовершеннолетнего не нужно будет предъявлять справку из опеки (за ней нужно было ехать в ведомство вместе с родителями), достаточно подписанного мамой или папой разрешения на работу, оформленного на простом листе. Кроме того, для оформления трудового договора потребуются: справка о несудимости, справка из школы, свидетельство о медосмотре.

ДЕНЕЖКИ

Промоутер (раздача листовок): 150 рублей в час, смена от 2 до 5 часов. Итого: до 800 рублей в день.

Помощник специалиста: 150 рублей в час, смена 5 часов. Итого: 750 рублей в день.

Сотрудник сети быстрого питания: 135 - 145 рублей в час, смена 8 часов. Итого: 1080 - 1160 рублей в день плюс бесплатное питание.

Курьер, разносчик корреспонденции - от 200 до 400 рублей в час, свободный график, Итого: 15 - 20 тысяч в месяц плюс бывают чаевые от клиентов.

Официант-кассир: смена 2/2 или 3/3 по 12 часов. Итого: 20 тысяч рублей в месяц плюс бесплатное питание и поездка домой на такси.